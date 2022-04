La scuola dei misteri: Las Cumbres, da oggi su Prime Video

La scuola dei misteri: Las Cumbres sbarca su Prime Video: la serie, una co-produzione The MediaPro Studio e Buendía Estudios, è composta da 2 stagioni che contano 8 episodi ciascuna.

Oggi, Venerdì 1 Aprile 2022, La scuola dei misteri: Las Cumbres arriva su Prime Video: lo show, creato da Asier Anduenza e Laura Belloso con Carlos Alcaide e Alberto Amarilla, è stato trasmesso per la prima volta in Spagna nel 2021.

El Internado: Las Cumbres - gli studenti del collegio in un'immagine

La produzione della serie è attualmente in corso e, in totale, sono state prodotte due stagioni da otto episodi ciascuna. La storia è ambientata in un collegio che si trova vicino a un antico monastero, un luogo inaccessibile tra le montagne, completamente isolato dal mondo esterno.

Gli studenti sono ragazzi ribelli e problematici che vivono sotto la rigorosa e severa disciplina che li prepara al reinserimento nella società. La foresta tutt'intorno nasconde antiche leggende, pericoli ancora minacciosi che immergeranno i ragazzi in avventure emozionanti e spaventose.

El Internado: Las Cumbres - gli studenti del collegio sotto la pioggia

Gli otto episodi della seconda stagione de La scuola dei misteri: Las Cumbres sono stati diretti da Denis Rovira e Mikel Rueda e sono interpretati da Asia Ortega (Les de l'Hoquei), Albert Salazar(A.K.A.), Daniel Arias (Cuéntame), Daniela Rubio (La caza. Monteperdido), Claudia Riera (Les de l'Hoquei), Paula del Río (El desconocido), Gonzalo Díez (7 días), Carlos Alcaide (Libertad), Natalia Dicenta (Solas), Ramiro Blas (Vis a vis), Mina El Hammani (Élite), Joel Bosqued (Un golpe de suerte), Patxi Santamaría (Lucky Fred), Lucas Velasco (Educando a Nina), Joseba Usabiaga(Handia), Amaia Lizarralde (Hospital Central), Iñake Irastorza (Ventajas de viajar en tren), Aitor Beltrán (Ignatius de Loyola), Asier Hernández (Go!azen) e Kándido Uranga (El silencio de la ciudad blanca).