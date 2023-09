La sirenetta in 4K UHD, la recensione: in fondo al mar c'è un video pazzesco

La recensione de La sirenetta in 4K UHD: il video dell'edizione Disney distribuita da Eagle resta straordinariamente fedele al discusso look del film e offre un ottimo audio oltre a un nutrito pacchetto di extra.

La Disney continua con i suoi remake live-action dei grandi classici animati che hanno caratterizzato la sua storia di successi. L'operazione stavolta ha riguardato La sirenetta, celebre cartoon del 1989 con protagonista Ariel, una delle principesse più amate di sempre. Il film, che vede Halle Bailey nelle vesti della protagonista, è proposto dal regista Rob Mashall in una veste con tanta CGI e tecnica superba, anche se con scelte di look molto discusse.

La sirenetta: Halle Bailey in una scena sottomarina

C'è una Ariel più moderna in questa rivisitazione del classico di animazione Disney. La figlia più giovane di Re Tritone è la più ribelle, vuole scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell'affascinante principe Eric. Adesso La sirenetta è approdato in homevideo e abbiamo potuto visionare il prodotto di maggior prestigio tra quelli distribuiti da Eagle Pictures, ovvero quello a due dischi con il film nelle versioni 4K UHD e blu-ray HD, edizione che è oggetto di questa recensione.

Il video 4K e la straordinaria fedeltà a un look che ha fatto tanto discutere

Premessa: l'aspetto visivo de La sirenetta vista nelle sale ha lasciato un po' perplessi e ha fatto sicuramente discutere. Tra una computer grafica dall'aspetto a volte straniante, un'eccessiva tendenza all'oscurità, i personaggi degli animali dalla resa perturbante ed effetti speciali che avevano un po' il sapore del cartone animato, la sensazione è stata un po' di sgomento. Ma come ha trattato questo materiale il video 4K UHD dell'edizione distribuita da Eagle? Ebbene lo ha fatto in modo a dir poco straordinario.

La Sirenetta: Ariel ed Eric in una foto del film

Un riversamento homevideo deve essere quanto più fedele alla resa cinematografica, e qui il video sfodera tutto il suo potenziale replicando in maniera mirabile quanto visto sullo schermo, con una cura per il dettaglio pazzesca e un'impronta cromatica affascinante e decisamente brillante. La qualità del video fa emergere ancora di più la sensazione di cui parlavamo all'inizio, ma è esattamente quello che deve fare una buona edizione homevideo. Il dettaglio finissimo rivela ogni particolare dei lineamenti dei visi e dei costumi.

La sirenetta: Melissa McCarthy e Halle Bailey a confronto in una scena

Davvero incredibile la resa del mondo sottomarino, con blu, verdi e viola molto profondi che sembrano uscire dallo schermo per la loro intensità, e ottima la tenuta nelle scene più scure, tutti fattori sui quali l'HDR è decisivo perché il semplice blu-ray HD soffre un po' di più il look del film e non riesce a replicare incisività e profondità del 4K. Abbaglianti le scene in superficie, che hanno un aspetto più realistico e sulle quali davvero non vediamo difetti.

L'audio: avvolti dalle celebri canzoni e dai suoni del mare

La Sirenetta: Javier Bardem interpreta Tritone

Non è da meno la qualità dell'audio, anche se la pur ottima traccia italiana si ferma al Dolby Digital Plus 7.1, mentre quella originale può contare su un Dolby Atmos potente e decisamente più appagante. Già l'ascolto nella nostra lingua è comunque coinvolgente, l'attività surround è continua e precisa, i dialoghi puliti e dal buon timbro, la resa delle canzoni è calda e avvolgente, forse nei bassi si poteva fare qualcosa di più ma comunque la resa complessiva è più che buona. Naturalmente il Dolby Atmos inglese, potendo sfruttare anche la verticalità, fa la differenza nelle scene sottomarine dove i travolgenti flussi dei suoni dell'oceano arrivano davvero da ogni posizione. Le scene più movimentate hanno una dose di energia maggiore, i rumori sottili di sottofondo formano un tappeto ricco e anche le melodie hanno un'impronta più decisa.

Gli extra: un'ora fra dietro le quinte e focus su canzoni e personaggi

La Sirenetta: Jodi Benson nel live action

Ottimo anche il reparto extra con circa un'ora di materiale, piuttosto abbondante per le tradizioni Disney. Troviamo innanzitutto Ce la spassiamo in fondo al mar (in totale 26'), un corposo dietro le quinte diviso a sua volta in varie sezioni: la prima è Una storia del grande oceano blu (2' e mezzo) con il regista Rob Marshall che parla di come reinventare il racconto originale di Hans Christian Anderson; la seconda è Del tuo mondo parte farò (3') sulla scelta di Halle Bailey per interpretare Ariel; la terza è Bagnato è meglio (7') sulla creazione digitale del mondo sottomarino e il look di personaggi e costumi; la quarta è Esplora la riva lassù (6') sulla costruzione della nave di Eric e le varie location; la quinta e ultima è Dai retta alla musica (7' e mezzo) sulle canzoni della colonna sonora.

Si passa poi al secondo contributo, ovvero Scopri le canzoni che contiene approfondimenti sulla realizzazione dei seguenti brani: Acque inesplorate (4' e mezzo), In fondo al mar (5' e mezzo), Baciala (6') e La canzone di Ursula (6' e mezzo). Troviamo quindi Chiacchiere con gli animali (7'), con Awkafina che discute del personaggio a cui dà la voce assieme al regista Rob Marshall, quindi Passare l'arricciaspiccia (4') con la voce originale di Ariel, Jodi Benson, e del passaggio di testimone ad Halle Bailey. In chiusura due minuti di Errori e la possibilità di selezionare direttamente le scene con le canzoni del film.