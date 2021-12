La ruota del tempo, la recensione del sesto episodio: dalla Torre Bianca all’Occhio del Mondo

La ruota del tempo: una scena del sesto episodio

Anche questa settimana, apriamo la nostra recensione del sesto episodio de La ruota del tempo sottolineando come questa serie si faccia più interessante ogni qual volta ci permette di approfondire il complesso mondo delle Aes Sedai, le magiche donne create dalla penna di Robert Jordan. Messo da parte l'incubo dell'ascesa del Tenebroso - che è ovviamente sempre presente, e sarà riportato in primo piano dal finale dell'episodio - sono gli intrighi politici e le relazioni che legano queste potentissime maghe a trasportarci ancora una volta in questa storia stratificata e complessa.

La serie distribuita da Prime Video e creata da Rafe Judkins si fa quindi ancora più intrigante e coinvolgente, anche se questo episodio - come quello precedente - viene costruito su un ritmo diverso, più riflessivo, ricco di momenti di confronto, di rincontro, tra i personaggi principali. È qui, nella Torre Bianca, che facciamo finalmente la conoscenza della Amyrlin Seat, la sovrana delle Aes Sedai e di Tar Valon. Sarà proprio grazie a questo nuovo personaggio - ricco di misteri e dalla duplice faccia - che scopriremo qualcosa di più anche di Moiraine, che fino ad ora si era mantenuta impenetrabile ed irraggiungibile.

Incontri e separazioni

La ruota del tempo: una scena del sesto episodio

Ci troviamo ancora a Tar Valon, tutti i personaggi sono finalmente arrivati alla Torre Bianca ma devono ancora ritrovarsi: Mat (Barney Harris), sempre in compagnia di Rand (Josha Stradowski), verrà finalmente soccorso e guarito dal legame malsano con il pugnale che ha rubato, Egwene (Madeleine Madden) e Perrin (Marcus Rutherford) vengono invece guariti dalle Aes Sedai dell'Ajah Giallo dopo il loro traumatico incontro con i Figli della Luce.

La ruota del tempo: una scena del sesto episodio

L'episodio si apre però con un flashback, in cui sbirciamo nel passato dell'Amyrlin Seat, con l'ingresso in scena di Siuan Sanche, una bambina dalle grandi capacità magiche. Di nuovo nel presente, il processo al Falso Drago e il giudizio alle consorelle, tra cui Moiraine (Rosamund Pike), che hanno reciso il legame tra lui e l'Unico Potere, evidenzia subito l'enorme potere e l'autorità indiscussa dell'Amyrlin Seat. Ma la donna nasconde qualcosa di più: una relazione con Moiraine, che in pubblico è costretta ad ignorare e che può amare solo in segreto. Le due sono sempre state d'accordo ed è sotto richiesta di Siuan Sanche che l'Aes Sedai dell'Ajah Azzurra ha lasciato la Torre Bianca per cercare il Drago Rinato. Ed ora che l'ha trovato - Moiraine è sicura che sia uno dei cinque ragazzi provenienti dai Fiumi Gemelli - le cose si fanno sempre più pericolose, è forse sarà costretta ad affrettare lo scontro con il Tenebroso.

La ruota del tempo: una scena del sesto episodio

La Ruota del Tempo, la recensione del quinto episodio: nuovi poteri e legami spezzati

Un episodio di passaggio

La ruota del tempo: una scena del sesto episodio

Il sesto episodio de La ruota del tempo segna un momento di passaggio fondamentale per l'intera stagione, molti personaggi si rincontrano e si preparano a ripartire per una nuova missione e noi spettatori sappiamo che le cose, dal prossimo e penultimo episodio, cambieranno radicalmente e si faranno decisamente meno riflessive. Ancora una volta, pur essendo presenti tutti i personaggi principali, l'azione si svolge per gran parte attorno a Moiraine: l'interpretazione di Rosamund Pike è particolarmente intensa nel mostrare la sua sofferenza ed il suo lato più umano. Molto affascinante anche la Siuan Sanche di Sophie Okonedo, un personaggio complesso e misterioso, con cui ad episodio terminato ci piacerebbe passare più tempo.

La ruota del tempo: una scena del sesto episodio

La disproporzione tra lo spazio dedicato a Moiraine e quello dato agli altri protagonisti è evidente, anche se finalizzata a portare la trama dove doveva arrivare alla fine di questo episodio. Siamo sicuri infatti che dal prossimo le cose cambieranno. Ancora una volta ci troviamo quindi ad attendere con curiosità la prossima settimana, pronti a scoprire che cosa riserva il destino ai personaggi che nelle scorse abbiamo imparato a conoscere: ora che si stanno dirigendo all'Occhio del Mondo, alla prigione del Tenebroso, che cosa li aspetta? Ed è vero che tra loro potrebbe sopravvivere solo il Drago Rinato, chiunque sia del gruppo?