La fantastica signora Maisel, la recensione del finale: quando l'ultima risata è anche la prima

Essere codardi è dolce solo nel Mago di Oz.

C'è tantissimo da dire e siamo ancora presi da risate e lacrime mentre ci apprestiamo a scrivere la recensione del finale de La fantastica signora Maisel, ora disponibile su Prime Video, e lo diciamo subito: questo articolo avrà spoiler e riferimenti precisi al finale di serie, quindi leggetelo dopo aver visto l'ultimo episodio! Quest'ultimo giro di boa, come vi avevamo spiegato nella nostra precedente recensione, che si basava sui primi episodi, Amy Sherman e Daniel Palladino, i coniugi creatori della comedy, avevano introdotto un elemento inaspettato che ci siamo portati avanti per tutta la stagione: dei flashforward per mostrarci il futuro di Midge e degli altri personaggi. Una scelta spiazzante tanto quanto geniale, poiché ci mostrava che la favola che finora - nel bene e nel male - era stata la vita della signora Maisel era destinata a portare a rotture e conseguenze, come la frattura nell'amicizia con Susie e nel rapporto coi figli, l'incarcerazione di Joel e così via. Poi c'è stato il sesto episodio, già storia della tv e della comicità seriale, che un po' ci faceva fare pace con questo futuro pieno di chiaroscuri e ora siamo arrivati al finale con un gancio dal penultimo episodio: forse è arrivata per davvero l'occasione della vita di Miriam, dato che Hedy ha chiesto a Gordon (un sempre troppo sottovalutato Reid Scott) di abolire la regola del programma: ospitare uno degli autori come comico nel Gordon Ford Show.

Il cerchio della risata si chiude

La fantastica Signora Maisle: una foto del finale di stagione

Se eravate perplessi dal percorso di questa stagione nel passato (ovvero il presente di Miriam e soci), in cui sostanzialmente non è successo nulla, potreste ricredervi con questo finale. O meglio, i passi avanti che è riuscita a fare dopo il precedente finale e quel confronto con Lenny pronto a darle la spinta al motto di "Wise Up" non sono stati poi così tanti: essere stata assunta come prima autrice donna nella writers room al maschile con l'obiettivo di poter, un giorno, apparire nello show come comica. E ora quel giorno potrebbe essere arrivato. L'episodio inizia proprio con Gordon che chiama Midge (Rachel Brosnahan) nel proprio ufficio per darle la notizia: andrà sulla tv nazionale in prima serata.

La signora Maisel: una foto dell'ultima stagione

A quel punto urge nell'ordine: prima di tutto un cambio d'abito (indossa quello da lavoro e non quello da ospitata televisiva), riconfermando uno dei punti di forza della serie ovvero i costumi e quanto parlino ancora prima dei dialoghi e diventino essi stessi materiale narrativo come in questo caso. Segue un giro di telefonate per avvisare tutti, amici e familiari, che potranno vederla in tv, con tanto di posti riservati tra il pubblico per la famiglia. La forza degli affetti, sotto le risate e i botta e risposta al fulmicotone a cui ci ha sempre abituato la comedy, torna quindi prepotentemente nel finale. Abe e Rose (due impareggiabili Tony Shalhoub e Marin Hinkle) finora avevano sempre sottovalutato l'aspirazione della figlia.

Genitori e figli

La fantastica signora Maisel 5: una scena dell'ultima stagione

Nel penultimo episodio, però, Abe in un monologo-dialogo con gli amici e colleghi a cena molto toccante era venuto a patti col fatto che la discendenza del talento e del genio dei Weissman si potesse tramandare sul lato femminile e non maschile della propria prole, e quindi aveva finalmente riconosciuto a voce alta i meriti a Miriam. Ora lo farà anche Rose, con cui Midge non riesce a mettersi in contatto dagli studi. Abe farà in modo che la donna sappia che la loro figlia sarà sulla tv nazionale e ci sono i biglietti riservati per loro ad aspettarli. Non sarà l'unico a prodigarsi in tal senso e tutto parte dalla nostra fantastica signora Maisel ed è così che nasce forse la scena più comicamente riuscita di tutto il finale: in una sequela di telefonate che sembra infinita, Rose riesce a venire a sapere della serata e insieme al marito si reca agli studi, dovendo affrontare anche una sorta di cambio turno collettivo dei tassisti di New York.

L'ultima risata

La fantastica Signora Maisle: una foto del finale di stagione

Alla vigilia dell'inizio dello show, Midge scopre qualcosa di sconvolgente: sarà ospite del Gordon Ford Show ma come unica autrice donna dello staff, seduta su uno sgabello e non sul divano riservato alle guest vere e proprie. L'ennesima porta sbattuta in faccia a Midge, l'ennesimo ostacolo per dimostrare quando vale e l'ennesimo rifiuto maschilista e pregiudizievole mascherato da altro. La tensione narrativa in questo episodio scritto e diretto da Amy Sherman-Palladino è palpabile dalla prima all'ultima scena, grazie a questi escamotage posizionati tatticamente lungo il percorso. Ma non tutto è perduto, se ti chiami Miriam Maisel. Perché le opportunità bisogna prendersele, troppe volte, nella vita, soprattutto se sei una casalinga dell'Upper West Side che dopo essere stata tradita e lasciata dal marito decide di diventare una stand up comedian negli anni '50.

La fantastica Signora Maisle: una foto del finale di stagione

Come dirà in quel suo ultimo spettacolo (per gli spettatori), che in realtà sarà il primo di molti, come il futuro roseo professionalmente ci ha confermato nei flashforward precedenti. Rachel Brosnahan supera davvero se stessa. Tutto in quei quattro minuti (come è simbolicamente intitolato l'episodio) di cui la protagonista si approfitta per poter sfruttare il palco dove si trova e fare il proprio atto, rimanda alle cinque stagioni a cui abbiamo assistito. A quel microfono preso ubriaca e quasi per caso e per rabbia nella puntata pilota, e a tutte le altre esibizioni che hanno costellato questa sua gavetta che è sembrata eterna per lanciarla definitivamente nell'Olimpo dei comici statunitensi. Il riferimento allo psichiatra di cui avranno bisogno i figli nel futuro, che non sa se inserire o meno nel pezzo, l'ex marito che rimane il grande amore della sua vita e nel darle il più grande dolore le ha dato anche la più grande opportunità, il rapporto coi genitori pieni di aspettative e di tradizione ebraica, non manca nessuna auto-citazione al serial stesso, fino a quel "Siete stati un pubblico meraviglioso, grazie e buonanotte!". Non possiamo non emozionarci con e per lei, quando Gordon la invita sul divano, la presenta come "la magnifica, la magica, la fantastica signora Maisel!", chiudendo il cerchio anche sul titolo, e le dice sottovoce che è licenziata. L'ultima risata con Midge diventa così anche la prima. E fa il giro.

Midge e Lenny

La signora Maisel: una foto dell'ultima stagione

L'episodio, come già aveva fatto l'emozionante season premiere, chiude degnamente anche la storia di Midge e Lenny (Luke Kirby), che è sempre stata più comica e professionale che romantica, e questo l'ha reso uno dei rapporti più interessanti e sinceri dell'intero panorama seriale. Anche qui il cerchio si chiude e lo ritroviamo dare gli ultimi consigli lavorativi (e un po' anche di vita) a Midge, mentre un breve flashforward ci fa vedere come la sua depressione e dipendenza peggiorerà e diverrà vittima di se stesso (il comico è realmente esistito, e dopo aver fatto da apripista per una comicità più politica e libera negli Stati Uniti, è morto a soli 40 anni per un'overdose da morfina). Eppure Lenny è con lei anche in quello spettacolo pur non essendoci fisicamente: si ritrova in tasca quel biglietto da biscotto della fortuna a cui Lenny aveva dato tutt'altro significato "Perché tutto sta nel come leggi le cose", e se lo metterà nel décolleté ("Tits Up" del resto, nemmeno questo è un caso).

Midge e Susie

La fantastica Signora Maisle: una foto del finale di stagione

La chiusura de La fantastica signora Maisel non poteva che arrivare con loro, la vera coppia della serie che non è una coppia romantica, e questo dice tutto sul femminismo ante litteram di questo show. Ritroviamo Midge e Susie (Alex Borstein) da anziane, che finalmente hanno fatto pace dopo il famoso sesto episodio, ognuna nella propria casa, negli anni 2000, non abituate alla tecnologia e pronte a commentare uno show in tv che hanno registrato per guardarlo simultaneamente insieme. E ridere. Perché le risate non smetteranno mai, nemmeno per noi spettatori. Grazie Midge, sei stata davvero fantastica, e buonanotte!