Kraven Il Cacciatore: le battaglie epiche del personaggio

Kraven Il Cacciatore, con protagonista Aaron Taylor-Johnson, è arrivato al cinema. Nella pellicola l'antieroe è vagamente simile al cacciatore senza paura che abbiamo conosciuto nei fumetti Marvel, ma senza la stessa ferocia. Sergei Kravinoff, ifatti, non è sempre stato il leggendario hunter che Stan Lee e Steve Ditko, co-creatori dell'Uomo Ragno, hanno portato sulle pagine della Marvel Comics nel 1964. Al suo debutto, Kraven iniziò una caccia senza precedenti, cercando di lasciare la sua impronta definitiva mettendo in scena diverse avventure che lo avrebbero consacrato. Ecco 10 delle sue battaglie più epiche e difficili, che con molta probabilità i lettori dei fumetti ricorderanno con piacere.

10. Daredevil

Si dice che la preda più pericolosa da cacciare sia l'uomo; dunque, quale tipo di uomo è più pericoloso di un Uomo Senza Paura? Questa storia vede Matt Murdock allearsi con Vedova Nera per affrontare il più grande cacciatore della Marvel. In un incontro segreto con la mafia di San Francisco, Kraven viene reclutato per sconfiggere Daredevil, ed insiste per farlo gratuitamente. Il brivido della caccia sarebbe stata la sua stessa ricompensa.

Dopo un primo scontro con il Diavolo di Hell's Kitchen e Vedova Nera, Kraven tende un'imboscata ai due. Qui capisce immediatamente che non sarebbe stato in grande di catturarli ed opta di attirarli in campo che vada a suo favore: il bosco. Qui stordisce rapidamente Vedova Nera con un dardo avvelenato e subito dopo blocca Daredevil. Solo l'intervento di Moondragon salvò la vita di Daredevil. Ma fu la Vedova Nera a colpire definitivamente Kraven e a porre fine alla sua caccia.

9. Capitan America

Questa storia del 2018 è un omaggio alle radici letterarie di Kraven. Qui vediamo Il Cacciatore che pedina Capitan America nella giungla mentre lotta per portare in salvo un uomo innocente. Steve Rogers, dopo essere stato drogato da una donna in un bar, si risveglia nella villa di Kraven con un collare al collo e una semplice serie d'istruzioni: raggiungere la costa vivo. Scoprendo un altro uomo nella foresta, Cap gli permette di unirsi a lui e i due fuggono nella giungla, inseguiti da un Kraven.

Dopo aver affrontato le trappole nascoste dal cacciatore, il Cap si ritrova sul bordo di una scogliera, aggrappato al piede di Kraven per salvarsi la vita. Nell'ultimo tentativo di liberarsi di Capitan America, Kraven attiva il collare antiurto, ma quando entrambi precipitano nell'acqua gelida Steve riesce a liberarsi.

8. Black Panther

Black Panther è la controparte perfetta per un cattivo come Kraven. Entrambi gli uomini sono esperti segugi, dotati di sensi straordinari e forza sovrumana. Sulla carta, sembrano perfettamente alla pari. Quindi chi vincerebbe se i due si affrontassero? Dopo essere stato resuscitato, Kraven desiderava soltanto morire nuovamente. Quando la dottoressa Holman promise di riportarlo in vita in cambio della vita di T'Challa (Black Panther), Kraven accettò senza batter ciglio.

Lontano dal suo regno e senza risorse wakandiane, la Pantera Nera diventa così un bersaglio perfetto. T'Challa si accorge subito di essere seguito ad Hell's Kitchen e cerca di seminare il suo inseguitore, ma Kraven si lancia furiosamente all'inseguimento, quasi impalando T'Challa con una lancia. Il Re del Wakanda riesce a calmare Kraven solo quando cerca di fargli capire che la dottoressa Holman potrebbe aver mentito sulla possibile di farlo morire togliendo la maledizione.

7. Venom

Uno scontro epico che è stato anche recentemente riproposto nel videogame Marvel's Spider-Man 2. Una storia incredibile, che fa invidia ai film dedicati al Simbionte dell'universo Sony. Nell'albo a fumetti, invece, vediamo Venom agire come protettore letale per proteggere delle potenziali vittime di Kraven. Nell'inizio scioccante di questo fumetto, viene rivelato che esiste una razza di umanoidi dinosauri che vive pacificamente nelle fogne della città di New York con il sindaco Wilson Fisk che vuole sterminarli.

Per questo ingaggia Kraven il Cacciatore, che decapita senza sforzo due delle bestie come dimostrazione di forza, attirando l'attenzione della loro guardia del corpo: Venom.

6. Vermin

Questa storia a fumetti vede un Kraven anziano e morente che tenta di chiudere la sua carriera in bellezza. Qui, il cacciatore, vuole dimostrare una volta per tutte di essere all'altezza dell'Uomo Ragno, indossando il costume del suo nemico e combattendo il crimine. Quando ha eliminato la maggior parte dei malviventi in strada, capisce che c'è un mostro cannibale a piede libero a New York. Seguendo le sue tracce, Kraven viene condotto nelle fogne sotto la città, dove lo attende un mostruoso uomo-ratto: Vermin.

5. Wolverine

L'albo a fumetto X-Force #33 vede Kraven trasformare Krakoa nel suo terreno di caccia personale. Il cattivo decide di dare la caccia a Wolverine e quindi gli prepara una trappola attirandolo dentro un simulatore di addestramento con l'aiuto di Bestia. Logan qui scopre che si tratta di una trappola. Perché Kraven ha trasformato la Stanza delle Ombre in un paradiso per cacciatori, pieno di bestie feroci, e ora vuole una resa dei conti con l'animale più selvaggio degli X-Men: Wolverine stesso.

4. L'Alto Evoluzionario

Abbiamo visto per la prima volta L'Alto Evoluzionario nel Marvel Cinematic Universe in Guardiani della Galassia 3. La sua idea di evoluzione è completamente fuori controllo, spacciandosi quasi per Dio, e decidendo lui stesso se una civiltà si deve evolvere. Dopo questo terzo capitolo, in modo si sono chiesti quali poteri ha L'Alto Evoluzionario? Per capirlo, Kraven ha iniziato a dagli la caccia.

Per stanarlo, decide di uccidere brutalmente diverse creazioni dell'Alto Evoluzionario, una serie di ibridi umanoidi animali talvolta chiamati Ani-Men. Kraven, in questo modo, ottiene la sua attenzione e lo usa per raggiungere i suoi scopi.

3. Il suo stesso figlio (Vladimir Kravinoff)

Potrebbe sorprendervi sapere che Kraven il Cacciatore ha una famiglia, alla quale ha passato la sua passione per la caccia. Anche se Vladimir Kravinoff non era così potente come l'Alto Evoluzionario, il tributo emotivo dell'uccisione del suo prezioso allievo ha reso questo uno dei combattimenti più difficili per Kraven fino ad oggi. Perché, dopo essere stato resuscitato, il figlio di Kraven perse completamente la ragione, diventando una bestia feroce. Lo stesso Kraven non sopportava più di vedere suo figlio ridotto così, e lo pugnalò al collo.

2. Lui stesso - Amazing Spider-Man Vol.5 #22

Si dice spesso che i cattivi siano il loro peggior nemico. Nel caso di Kraven, questa affermazione è stata presa alla lettera. In cambio di risparmiare i suoi ibridi umanoidi, Kraven ha chiesto solo una cosa all'Alto Evoluzionario: diversi cloni identici di se stesso.

Questi "figli" di Kraven, tutti dotati di una forza maggiore e di sensi più acuti dell'originale, furono mandati in giro per il mondo in una gara di caccia massiccia, ma solo uno riuscì a tornare. L'ultimo figlio aveva ucciso tutti i suoi fratelli ed era tornato dal padre con i loro teschi per dimostrare di essere il suo successore. Alla fine, l'ultimo figlio di Kraven tornò per cacciare un nemico che neanche Kraven stesso aveva ancora sconfitto, Spider-Man. Dopo uno scontro all'ultimo sangue, il figlio di Kraven uccise l'Uomo Ragno, solo per scoprire che era il padre con il costume rubato a Peter Parker. La morte di Kraven consacra il cacciatore, regalandogli la fine che desiderava.

1. Spider-Man

Sicuramente la preda per eccellenza per Kraven. Perché Spider-Man è la nemesi ideale per il Cacciatore, essendo agli opposti per abilità e capacità. Ovviamente come già detto migliore storia che i due scontrarsi è L'Ultima Caccia di Kraven, nella quale proprio il cacciatore ha la meglio. Durante questo scontro, Kraven immobilizza Peter Parker e lo sotterra vivo, rubandogli il costume e prendendo il suo posto. Una delle migliori storie di sempre che riguardano Kraven, e che in molti speravano di vedere sul grande schermo nel film Sony. Anche lo scontro nel videogame è uno dei migliori, nel quale ci sono anche Miles Morales, Peter Parker e Venom.