John Wick 4 in 4K UHD e blu-ray, la recensione: un video perfetto e un audio che spacca

La recensione di John Wick 4 in 4K UHD: abbiamo analizzato l'edizione Eagle a due dischi col film in 4K e in blu-ray. Il video è pazzesco, l'audio sommerge di effetti sonori ed è buono anche il pacchetto di extra.

La saga continua e prosegue il suo successo al botteghino guadagnando anche i favori della critica. Ormai il marchio John Wick è garanzia totale di adrenalina, tensione, spettacolo e azione allo stato puro. Eccessivo e più esaltante che mai, anche John Wick 4, quarto capitolo del franchise diretto da Chad Stahelski con protagonista assoluto Keanu Reeves, è già diventato un altro supercult tra gli action movie, che ora va assolutamente gustato anche in homevideo.

John Wick: Chapter 4 - Keanu Reeves in una scena

Con una taglia sempre più alta sulla sua testa, la lotta di Wick contro la Gran Tavola è ormai a livello globale, ma prima di guadagnare la libertà, deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici. Sarà un lungo, frenetico e movimentato viaggio, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino. Tra le varie edizioni targate Eagle Pictures, abbiamo potuto analizzare quella tecnicamente più prestigiosa, ovvero quella a due dischi con le versione 4K UHD e blu-ray (e se si vuole è disponibile anche la steelbook da collezione).

Video 4K superlativo: un dettaglio granitico e un croma vibrante e violento

Lo diciamo subito a chiare lettere: l'edizione 4K UHD targata Eagle Pictures di John Wick 4 sfodera una qualità tecnica pazzesca, capace di esaltare l'azione estrema che pervade il film. A partire da un video eccezionale, i cui livelli di dettaglio sono impressionanti in ogni circostanza: dai volti, ai particolari in primo piano, fino agli elementi sullo sfondo, tutto regala una sensazione incredibilmente granitica, che abbinata alla nitidezza del quadro offre una visione da leccarsi i baffi. Una qualità che assume ancora più valore se pensiamo che gran parte del film si svolge di notte o comunque in condizioni di scarsa luminosità. La resa delle luci al neon nei locali bui è pazzesca per solidità e profondità.

John Wick 4: Keanu Reeves in una scena d'azione

La versione 4K riesce anche migliorare il già ottimo blu-ray su determinati aspetti: innanzitutto nella brillantezza del croma e nell'intensità dei colori, ma anche nella maggior compattezza delle scene più scure, nelle quali i particolari in ombra emergono sempre piuttosto decisi. Il lavoro svolto da Dolby Vision e HDR10 porta a una maggior ricchezza delle sfumature e una varietà nelle tavolozze di colori, che in qualche modo rendono più intense e vibranti le tante scene violente spruzzandole a turno di verde, rosso e viola e donando loro un aspetto più stilizzato. Anche certi esterni come i tramonti e le albe regalano visioni mozzafiato con la perfezione dei bagliori ambrati del sole. Il blu-ray è ottimo ma paga un po' di compressione vista la presenza degli extra sul disco, oltre ovviamente a un dettaglio meno performante e un croma meno esplosivo.

John Wick 4, la recensione: il culmine dell'esperienza action del franchise con Keanu Reeves

Audio che arriva allo stomaco: travolti da colpi, spari, pugni e musica

John Wick 4: una foto

Sotto il profilo audio, se ci può essere un pizzico di delusione per l'assenza della traccia Dolby Atmos, che non c'è nemmeno in lingua originale, va comunque riconosciuto che il DTS HD Master Audio 5.1 presente per italiano e inglese è comunque un bel sentire. Anzi, avvertire è la parola giusta, perché l'audio di John Wick 4 spacca ed è una sensazione non solo basata su effetti sonori, ma su emozioni che si avvertono fin nello stomaco, vista la debordante action con tanto di violenza che si abbatte sullo spettatore. Si parte subito con effetti tonanti che colpiscono duro con i pugni di John Wick in allenamento.

John Wick 4: Donnie Yen in una scena del film

La costante presenza di bassi profondi e muscolari sarà una costante non solo per i combattimenti, ma anche per ogni pugno, per ogni colpo di pistola, per la musica e i suoni rombanti dei vari locali, mentre il coinvolgimento dell'asse posteriore è preciso, costante e incisivo nel ritrarre tutta l'attività surround tra voci, urla, spari altri effetti. I momenti immersivi sono davvero numerosi, basta citare i vorticosi giri in macchina attorno all'Arco di Trionfo per apprezzare la qualità audio. In questo contesto la colonna sonora travolgente e i dialoghi sempre forti, profondi e dal timbro deciso, completano un reparto da applausi nonostante il rammarico per la mancanza di una codifica ancora più performante che avrebbe potuto sfruttare in maniera più efficace la verticalità.

John Wick 4, analisi del finale: perché è una conclusione perfetta

Gli extra: oltre un'ora tra dietro le quinte e segreti delle sequenze chiave

John Wick 4: Bill Skarsgård in una scena del film

Buono il pacchetto di extra contenuto sul blu-ray, con poco più di un'ora di materiale distribuito in varie featurette brevi. Si comincia con La psicologia di un killer (4') con cast e troupe che parlano degli aspetti psicologici dei vari personaggi, quindi Uno sparo nel buio (5' e mezzo) che si focalizza sull'oscurità del film e sulle difficoltà di girare quasi tutto in notturna, mentre In onore dei morti (5' e mezzo) tratta delle influenze che ha avuto il film. Si prosegue con Uccidere nel traffico (10') che analizza nel dettaglio la realizzazione della spettacolare sequenza attorno all'Arco di Trionfo, poi troviamo A colpo sicuro (3') su un'altra scena chiave e Confezionare un pugno (4' e mezzo) che evidenzia le più importanti scene d'azione.

John Wick 4, Keanu Reeves carica la pistola in una scena

Si continua con Vestito per sparare (5' e mezzo) sugli abiti e le armi dei personaggi, mentre Il cieco guida il combattimento (9') è tutto dedicato a Donnie Yen. In chiusura La saga di John Wick (5' e mezzo) che parla della lunga collaborazione tra il regista Chad Stahelski e la star Keanu Reevese in questo franchise, Allenati come un killer (6') sulle coreografie dei combattimenti e gli allenamenti per realizzarle, e infine un Making of (6' e mezzo) con focus su scenografie, location e fotografia di questo quarto capitolo.