Into the Night 2, la recensione: nell’oscurità, la luce

La recensione di Into the Night 2, la seconda stagione dell'adrenalinica serie belga originale Netflix, dall'8 settembre sulla piattaforma, in cui i superstiti si dovranno scontrare anche coi soldati del bunker oltre che col sole.

Un anno fa, in piena pandemia, la prima serie originale Netflix belga era approdata come un interessante e adrenalinico nuovo sguardo alle storie post apocalittiche. Un anno dopo, come vedremo in questa recensione di Into the Night 2, dall'8 settembre sulla piattaforma, il ritorno mantiene le promesse e le aspettative, alza il tiro ma ogni tanto si perde nei suoi stessi misteri e colpi di scena.

L'erede involontario di Lost

Into the Night 2: una foto di scena della seconda stagione

La seconda stagione di Into the Night continua con le caratteristiche che avevano fatto la fortuna del ciclo inaugurale: l'alta tensione e velocità nel susseguirsi degli eventi, il nostro immedesimarci in determinate situazioni e episodi monografici dedicati ai vari personaggi, che ricordavano quanto già fatto in Lost e altre serie di genere, attraverso l'uso dei flashback per mostrare il prima e quel dopo in cui qualcosa è cambiato nel sole e sta uccidendo pian piano tutti a livello mondiale. E ancora l'essere una serie corale, il polilinguismo dei personaggi, di diversa etnia e estrazione sociale, che contribuiva a rendere maggiormente realistica la storia, anche nelle difficoltà di comunicazione.

Into the Night 2: un'immagine della seconda stagione

La storia continua poco dopo gli eventi che avevano chiuso la prima stagione: il gruppo di superstiti ha trovato rifugio nel bunker militare comandato da un gruppo di soldati, non tutti esattamente entusiasti per i nuovi arrivati, perché questo comporta razionare ancora di più il cibo e trovare spazio per tutti. Ognuno dei protagonisti deve affrontare i propri demoni interiori oltre a quelli della luce incombente, che pur essendo di solito un simbolo salvifico, metaforicamente e paradossalmente, qui non è la soluzione, ma rappresenta un problema. I soldati vanno così a rappresentare "gli Altri" di lostiana memoria, creando ulteriori conflitti e attriti fra i superstiti, che se prima dovevano vedersela con le lotte intestine mentre cercavano di sopravvivere e combattere ciò che stava accadendo, ora hanno un "nemico" esterno e potrebbero essere costretti a fare fronte comune.

Into the Night, Stefano Cassetti: "L'aereo della serie è una perfetta metafora dell'Europa di oggi"

Uno sguardo femminile

Into the Night 2: una scena della seconda stagione

Se la prima stagione aveva visto gli episodi focalizzarsi sulla componente maschile del cast (a parte Sylvie che aveva dato il via a tutto), ma sempre in modo fluido senza dimenticare i vari personaggi, in questo secondo ciclo le puntate si concentrano invece sulle protagoniste femminili, con qualche new entry, come Gia, una donna affetta da bipolarismo e interpretata da Marie-Josée Croze, vista di recente in Mirage. Gli episodi hanno una durata leggermente più corta (che vira più sui 30 che sui 40 minuti) e questo acuisce la tensione ma il realismo viene un po' meno nella risoluzione frettolosa di alcuni problemi che il gruppo si trova ad affrontare, mentre altre sequenze sono al contrario gestite in modo eccessivamente dilatato e melodrammatico.

Into the Night 2: una foto di scena

Di Into the Night, creata da Jason George, che ha nuovamente scritto tutti gli episodi, speriamo venga ordinata una terza stagione perché nuovamente ci ritroviamo con un finale molto aperto e dei risvolti che potrebbero lasciare un po' perplessi, perché forse avrebbero potuto trovare una risoluzione in questa seconda stagione per alcune storyline. Lo scontro fra parte militare e quella civile-diplomatica (ci sono anche due ambasciatori) porterà a nuove inaspettate morti e a nuove rivelazioni sul passato, ma anche sul presente, dei personaggi, che dovranno fare i conti con perdite atroci e con la consapevolezza che potrebbe non esserci speranza per "guarire" il sole. La serie sembra un po' fare un giro a vuoto per tornare quasi al punto di partenza, in una stagione che sembra più "di passaggio" come a volte accade, però è forse controproducente come scelta per un prodotto pensato per lo streaming.

