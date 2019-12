Il Trono di Spade, tutti i segreti del cofanetto definitivo a 33 dischi con gli extra esclusivi

Il Trono di Spade 8: una foto di Kit Harington ed Emilia Clarke

Per celebrare il finale di una serie di enorme successo come Il trono di spade, adattamento della saga letteraria Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R Martin, Warner Bros. Home Entertainment Italia ha fatto le cose in grande, proponendo non solamente la stagione 8, ma anche il bellissimo cofanetto Il Trono di Spade - La Serie completa, che comprende tutte e otto le stagioni dell'epica serie tv. Un cofanetto disponibile anche in Blu-ray che abbiamo potuto ammirare: andiamo a descrivere il prodotto, con un focus tecnico sulla stagione 8 che era ancora inedita e soffermandoci poi sugli extra esclusivi del cofanetto.

Il Trono di Spade 8: i nostri voti ai protagonisti di Game of Thrones

Il Trono di Spade: la collezione completa

Cofanetto da 33 dischi con oltre 15 ore di extra

Il trono di spade: Emilia Clarke nel quarto episodio, stagione 8

Avere a disposizione in un unico "mega cubo" tutte le 8 stagioni e i 73 episodi de Il Trono di Spade, con un corollario di oltre 15 ore di contenuti speciali, fa decisamente una certa impressione. Ma è il prodotto ideale per una full immersion negli intrighi politici, le guerre sanguinose, le alleanze e i tradimenti che hanno caratterizzato la spettacolare e pluripremiata serie HBO (in tutto 132 nomination all'Emmy e 47 vittorie). Il monumentale cofanetto in alta definizione contiene ben 33 dischi blu-ray: sfilando la copertura, scopriamo il contenitore con ben nove confezioni amaray che contengono i 33 dischi. Otto amaray sono dedicate alle otto stagioni (quattro dischi per ciascuna delle prime 6 stagioni, tre dischi per le ultime due), il nono invece contiene degli ulteriori extra (tra cui l'esclusivo Game of Thrones: Reunion Special) racchiusi in altre tre dischi, che vanno a integrare il già corposo pacchetto di contenuti speciali di ogni stagione.

La stagione 8: un video ottimo, solo lievi sbavature

Il Trono di Spade 08x05: una foto dell'episodio

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, andiamo a esaminare la stagione 8, quella finale, che era ancora inedita in homevideo. Sul fronte video, che si conferma di ottima qualità, bisogna però fare i conti con lo stile e le atmosfere di questa stagione, che portano in alcuni momenti a una certa granulosità delle immagini. Un aspetto particolarmente evidente nelle scene molto scure o con scarsa luminosità, nelle quali la grana diventa un po' fastidiosa e poco naturale, mentre i neri sono un po' torbidi. Qualche lieve sbavatura si riscontra anche in qualche scena ricca di CGI, che regala una sensazione molto digitalizzata, ma le perplessità finiscono qui. Per il resto, lungo tutti gli episodi la qualità resta come detto alta: il dettaglio è sempre incisivo, anche nelle scene più caotiche o frenetiche, con un quadro compatto anche nei frangenti più critici. C'è una nitidezza costante che diventa maestosa nelle scene ben illuminate e riesce a esaltare lo spettacolo dei costumi e la ricchezza dei set. Sotto l'aspetto cromatico, anche quest'ultima stagione privilegia le tonalità fredde tipiche della serie, tra grigi e blu, ma ci sono anche inserti con tonalità più seppiate o giallastre e altre più brillanti, per dare maggior enfasi a qualche momento particolare: il tutto resta comunque molto fedele a quanto visto nelle trasmissioni tv.

Il trono di spade: Marc Rissmann nel penultimo episodio della serie

La stagione 8: audio italiano buono, ma l'inglese è stellare

Il trono di spade: Pilou Asbæk insieme a Lena Headey in una scena del quarto episodio, stagione 8

Sul fronte audio, purtroppo bisogna ripetersi e registrare per l'ennesima volta il divario piuttosto consistente fra la traccia italiana in Dolby digital 5.1 e il Dolby Atmos inglese. Sia chiaro, anche l'ascolto in italiano riesce a risultare avvincente: gli interventi dell'asse posteriore non mancano di certo, la sensazione di spazialità è chiaramente avvertibile, gli effetti sono precisi e anche i bassi fanno la loro parte, soprattutto nelle scene di azione.

Il trono di spade: Kit Harington con Emilia Clarke nella premiere di stagione, Winterfell

Ma è ovvio che l'Atmos inglese, un vero top per una serie tv, trasporta su un altro pianeta: soprattutto nelle grandi battaglie, l'energia che arriva dai canali è esplosiva, la dinamica è davvero molto elevata e la sensazione è quella di una potenza impetuosa che travolge lo spettatore, esaltata da bassi muscolari e a tratti devastanti. Anche nei momenti più caotici, la precisione e la direzionalità del microdettaglio sono esemplari. Buone anche le scene più tranquille, con un'ambienza perfettamente curata e dialoghi cristallini.

Il Trono di Spade 08x05: Euron Greyjoy in una foto della puntata

La stagione 8: oltre 3 ore di extra e il documentario The Last Watch

Games of Thrones: The Last Watch, il cast radunato per la lettura del copione

E veniamo agli extra della stagione 8. Innanzitutto in ogni disco sono presenti i contributi testuali Guida agli episodi, che come di consueto però sono tutti in inglese, come del resto le animazioni di Storie e leggende (circa 26'). Non sono sottotitolati nemmeno le dieci tracce di commento audio, ma anche questa è una consuetudine. Nel resto dei contributi, però, che si trovano tutti nel disco 3, ci sono i sottotitoli italiani. A partire dal contributo principe, ovvero Game of Thrones: The Last Watch, un documentario di quasi due ore (113 minuti, per la precisione) diretto da Jeanie Finlay che è un vero e proprio backstage della stagione e, attraverso i racconti del cast e della troupe, approfondisce tutti i temi dell'ultima stagione e riesce a trasmettere lo spirito che ha attraversato la realizzazione e tutte le riprese del gran finale.

Games of Thrones: The Last Watch, i make up artists all'opera

A seguire When Winter Falls (29'), un contributo ricco di informazioni sulla creazione della colossale battaglia di Winterfell, con David Benioff, D.B. Weiss e altri protagonisti dietro le quinte che svelano i segreti di alcune riprese mozzafiato. E poi ancora Duty is the Death of Love (32'), un altro avvincente dietro le quinte ma con focus sull'episodio finale della serie, sempre attraverso le testimonianze delle principali star, tra cui Kit Harington, Peter Dinklage e Emilia Clarke. A chiudere 5 scene eliminate o estese per un totale di 8 minuti e mezzo.

Game of Thrones: The Last Watch, la recensione: il definitivo ed emozionante addio al Trono di Spade.

Gli extra esclusivi del cofanetto: c'è anche la Reunion Special

Il Trono di Spade 8: Peter Dinklage nella premiere dell'ottava stagione, Winterfell

Gli altri dischi del cofanetto con le stagioni da 1 a 7, sono quelli delle edizioni già uscite, con un'ottima resa video generale, il solito buon audio italiano in Dolby Digital e quello inglese sempre superiore, e con tutta la valanga di extra (siamo a oltre 15 ore complessive). Ma nel cofanetto della collezione completa, come detto, c'è anche un nono amaray con tre dischi bonus con altri extra. Qui il contributo più atteso è certamente l'esclusivo Game of Thrones: Reunion Special che si trova sul disco 1, un lungo speciale diviso in due parti (57' e 42') con Conan O'Brien a condurre la riunione del cast della stagione finale, con tantissimi degli attori più amati della serie sia del passato che del presente, ripresa live alla presenza del pubblico a Belfast. Un contributo ricco di curiosità, discussioni e approfondimenti sugli anni trascorsi nei regni di Westeros ed Essos. Sempre sul disco 1, anche Anatomia di una scena con i seguenti focus: Planning a Royal Wedding della stagione 4 (23'), The Massacre at Hardhome della stagione 5 (28'), Inside the Fight for Meereen della stagione 6 (24') e Ice, Fire and Dragons: creating the frozen lake della stagione 7 (27').

Il trono di spade: Kit Harington e Jacob Anderson in un'immagine del finale di serie, The Iron Trhone

Sul disco 2 troviamo alcuni Dietro le quinte, per la precisione Houses of the Seven Kingdoms (15') per la stagione 1, Westeros at War with George R.R. Martin per la stagione 2 (19'), Silk, Leather and Chain Mail: The Costumes of Season 4 per la stagione 4 (19') e The Final Step per la stagione 5 (26'). Segue una lunga sezione di Dietro gli effetti visivi per ogni stagione, queste le durate: 18 minuti la stagione 1, 21 minuti la 2, 25 minuti la 3, 24 minuti la 4, 26 minuti la 5, 22, minuti la 6 e 20' minuti la 7. A chiudere il disco tre scene cancellate della stagione 7 (totale 5'). E infine il Disco 3, che contiene Conquest and Rebellion (45') una storia animata dei sette regni in dieci capitoli.