Il magico mondo di Harold, la recensione: l’immaginazione è un'arma potente

La fantasia è un'arma potente, e va usata con cautela. Lo racconta Il magico mondo di Harold di Carlos Saldanha che prende ispirazione da un libro per bambini di Crockett Johnson scritto negli anni Cinquanta e diventato un piccolo cult del genere. Non aspettatevi però un adattamento fedele, perché il lungometraggio uscito al cinema raccoglie l'eredità della storia per l'infanzia costruendo però una vicenda tutta nuova, una sorta di sequel ambientato ai giorni nostri, che mantiene le tematiche originali espandendo allo stesso tempo il contesto, rendendolo più contemporaneo e utilizzando anche volti decisamente noti come Zachary Levi, visto in un ruolo altrettanto sopra le righe in Shazam! e Zooey Deschanel, star del film E venne il giorno, e dell'indimenticata e indimenticabile serie New Girl.

Un mondo in bianco e viola

Una scena animata del film

La storia è quella di Harold, prima un bambino, poi un ragazzo che vive all'interno di un libro insieme ai suoi due amici: Alce e Porcospino. Harold ha anche un potere incredibile affidatole dall'autore della storia: attraverso il suo pastello viola può dare vita e forma a qualsiasi cosa riesca a disegnare, dando libero sfogo alla sua fantasia e allo stesso tempo costruendo incredibili avventure. Dopo una conversazione con l'anziano scrittore, che lui chiama "il suo vecchio", Harold decide di recarsi nel mondo reale per cercarlo e finire di porgli alcune domande rimaste in sospeso. Disegnando una porta che conduce nella nostra realtà il protagonista scopre che il reale è molto più colorato e bizzarro di quanto si aspettasse. Dopo un incidente, poi, fa la conoscenza di Terry e suo figlio Mel, un ragazzino dall'incredibile fantasia che si affeziona subito ad Harold, proponendogli di aiutarlo a trovare l'anziano uomo che stanno cercando.

Il magico mondo di Harold è un film per famiglie

Harold Mel e Alce in un momento del film

Il magico mondo di Harold è senza ombra di dubbio pensato per le famiglie, cucito addosso al suo target di riferimento e, proprio per questo, estremamente semplice e diretto. L'umorismo è a suo modo efficace e molto fisico, immediato, propio per poter essere apprezzato e compreso anche dai più piccoli. La sceneggiatura è lineare e per nulla complessa, ma questo non costituisce di certo un difetto, anzi, ha il pregio di riuscire a coinvolgere senza troppi indugi, solo attraverso le prodezze e i guai causati da uno Zachary Levi, forse un po' troppo sopra le righe (anche se non sappiamo quanto di questo sia responsabilità del doppiaggio) ma comunque in parte.

Animazione e live action

Zachary Levi ne Il magico mondo di Harold

Un altro elemento estremamente interessante di questo lungometraggio sono le parti animate: meravigliose, riprendono con intelligenza ed estro lo stile del libro illustrato dando vita ad un mondo bidimensionale in bianco e viola vivace e divertente. SI vede, infatti, che per la parte tecnica e artistica sono state spese sufficienti risorse in una produzione che di sicuro non è low budget, ma che punta sulla qualità delle immagini, che siano in live action o animazione. Non è un film impeccabile ma la ricerca di una certa qualità risulta evidente. Tutto verte sull'importanza dell'immaginazione, qualcosa che può ingabbiarci o renderci liberi a seconda dell'uso che ne facciamo, un mezzo potente che dimostra anche che tutto passa, persino il dolore, ma le belle storie, quelle rimangono per sempre raccontando di noi e del mondo.