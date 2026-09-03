Il grande Giaffa, la recensione: Un esordio interessante, tra identità e bisogno di appartenenza

L'apertura della Settimana Internazionale della Critica di Venezia 83 è affidata all'esordio di Marco Santi con Il Grande Giaffa, un film che esplora in modo interessante e intimo il tema dell'identità e il bisogno di essere riconosciuti.

Onore, soddisfazione, sacrifici. Su questo si soffermano le dichiarazioni di Marco Santi nel comunicare la scelta del suo Il Grande Giaffa come apertura dell'edizione numero 41 della Settimana Internazionale della Critica, nell'ambito di Venezia 2026. Il suo esordio in un lungometraggio, dopo i riconoscimenti per il corto Clara premiato al 48 Hour Film Project, è anche il primo passo di una realtà giovane e indipendente come Andromeda Film che produce insieme a 10D Film e in collaborazione con Rai Cinema, che vede premiato un lavoro fatto con passione e soprattutto fiducia nel cinema d'autore.

Una scena del film di Marco Santi

Perché questo in definitiva è anche Il Grande Giaffa, al netto di una forma capace di parlare anche a un pubblico ampio e la presenza nel cast di nomi noti che possono aiutare a far conoscere il lavoro, da Edoardo Pesce a Barbara Chichiarelli e Carlotta Gamba: un film che ha una sua propria visione non solo del cinema, ma anche di temi preponderanti oggi come quello dell'identità, del bisogno di appartenenza e della necessità di essere riconosciuti.

La nascita del Grande Giaffa

Edoardo Pesce in una scena

Temi che vengono veicolati attraverso il protagonista Giacomo Falta, un uomo ignorato da tutti, che vive una grande difficoltà nel riuscire a trovare il proprio posto nel mondo. Una sensazione che in qualche modo si amplifica quando entra in contatto con il Grande Giason, artista carismatico che riesce a conquistare il pubblico di ogni età, da quello elitario ai più giovani: assistendo al suo spettacolo da una parte si sente ancor più isolato e inadatto, ma dall'altro si convince che possa bastare indossare un volto diverso per arrivare a essere finalmente visto. Inizia così per lui una lunga notte in cui il confine tra identità e illusione, tra quello che è e quello che sta mettendo in scena, crolla sempre di più.

Tra crisi di identità e i falsi miti di oggi

"Quanto della nostra identità appartiene davvero a noi e quanto invece allo sguardo degli altri?" È questa infatti la domanda da cui è partito Carlo Santi per costruire il suo Il Grande Giaffa, ambientandolo in un paese isolato, quasi fuori dal tempo, per raccontare da una parte il bisogno del protagonisti di sentirsi visto, riconosciuto, accettato, ma anche sul fronte opposto il vuoto che si cela dietro una fama come quella del Grande Giason, che appare costruita sul nulla ma il cui stato viene accolto da tutti senza discussione.

Un momento de Il Grande Giaffa

Il plebiscito di entusiasmo che accoglie il Grande Giason è un aspetto che ci ha colpiti, perché parla molto bene e con puntualità del mondo in cui ci muoviamo. Ed è un aspetto che avremmo approfondito ulteriormente senza sfruttarlo soltanto come spinta iniziale per la crisi del protagonista, perché per contrapposizione completa il discorso sul tema dell'identità così importante nell'economia del film.

Edoardo Pesce guida un buon cast

A dar vita al protagonista Giacomo, giornalista timido e in qualche modo invisibile, è un bravo Edoardo Pesce che restituisce una prova differente da quelle a cui ci ha abituato. L'incredulità, la crisi e poi la trasformazione del suo Giacomo ne il grande Giaffa funziona e lascia spunti di riflessione, mentre attorno a lui fanno il loro dovere anche Barbara Chichiarelli, Carlotta Gamba e gli altri comprimari, al netto di ruoli che hanno meno spazio e devono faticare per farsi notare.

Una scena del film d'apertura della Settimana della Critica di Venezia 83

In definitiva un esordio che ci ha convinti e che ci lascia con la curiosità di vedere cosa ci riserverà in futuro il cammino artistico di Marco Santi, dopo questo primo passo nel contesto della Mostra di Venezia.