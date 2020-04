Il Casanova di Federico Fellini in blu-ray, la recensione: il restauro esalta genio e follia del Maestro

Il Casanova di Federico Fellini: Donald Sutherland in una scena del film

Restaurata proprio in occasione del centenario della nascita del regista romagnolo, come vedremo nella recensione del blu-ray de Il Casanova di Federico Fellini, la rilettura del celebre personaggio veneziano fatta dal grande maestro e datata 1976, è uscita in una nuova edizione targata CG Entertainment. Un film, a dire la verità, dalla lavorazione quantomai tormentata, che costò molto in fatica e stress sia a Federico Fellini che al principale protagonista, Donald Sutherland, chiamato a un'interpretazione particolarmente impegnativa del Casanova, non solo per il trucco e le miriadi di costumi e parrucche, ma anche per la tensione che serpeggiava fra i diversi metodi di lavoro fra lui e il regista.

Il Casanova di Federico Fellini: una scena del film

In ogni caso, difficoltà a parte, Il Casanova di Federico Fellini è un altro dei film indimenticabili creati dalla follia e dal genio del maestro. Non si tratta del racconto della vita di Giacomo Casanova: certo, c'è ovviamente il libertino affascinante, il seduttore scatenato nelle sue imprese erotiche, il libero pensatore condannato, l'uomo di lettere e bibliotecario, ma c'è soprattutto l'atmosfera immaginifica, onirica e surreale targata Fellini di un'esistenza avventurosa e stupefacente. E non a caso fioccarono i premi: Oscar per i migliori costumi a Danilo Donati, David di Donatello a Nino Rota per la miglior musica, Premio Bafta per la miglior scenografia, Nastro d'Argento per miglior fotografia, migliori costumi e miglior musica.

Un restauro accurato per atmosfere immaginifiche

Il Casanova di Federico Fellini: una scena del film

Innanzitutto va ricordato che il meritevole restauro de Il Casanova di Federico Fellini è stato realizzato nel 2019 da Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale ed Istituto Luce - Cinecittà ed eseguito presso i laboratori dell'Istituto Luce - Cinecittà, a partire dal negativo originale 35 mm messo a disposizione da Alberto Grimaldi Productions e da un positivo colonna stampato a partire dal negativo sonoro ottico. La supervisione al restauro del suono è stata realizzata a cura di Federico Savina. Un ottimo lavoro, dal quale è uscito un quadro sicuramente valido nell'esaltare le stupefacenti immagini del film, ottimo sul piano della pulizia, anche se ovviamente qualche segno degli anni resta.

Il Blu-ray: un buon video che valorizza i fantastici costumi

E veniamo al blu-ray, con un video che fa segnare un netto passo avanti al vecchio DVD, grazie al citato restauro e a un master decisamente valido, capace di restituire un quadro soddisfacente sul piano della compattezza, integro sul fronte della grana e sicuramente di buon livello sotto l'aspetto del dettaglio. Il croma soprattutto è vigoroso e i colori forti e audaci esaltano i costumi fantastici del film. Certo, non tutto fila liscio. Gli anni sulle spalle del film in qualche frangente si fanno sentire: se in vari frangenti la solidità e profondità del nero sono apprezzabili, come nella scena di apertura, in altre sequenze fumose o nebbiose il quadro è più confuso e meno nitido, soprattutto affiora qualche cenno di compressione, che per gran parte del film invece sembra gestita in modo soddisfacente.

Il Casanova di Federico Fellini: Donald Sutherland in una scena del film

L'audio: gli anni si sentono, ma c'è pulizia e vigore

Il Casanova di Federico Fellini: una scena del film

L'audio è presente con una traccia in DTS HD 2.0 di discreto livello. Ricordiamo che anche il sonoro ha avuto un restauro e questo si sente chiaramente sul piano della pulizia del suono e del vigore dei dialoghi, che ovviamente sentono il peso del tempo ma riescono a limitare abbastanza la sensazione di inscatolamento e secchezza tipica delle tracce più datate. Nei momenti più chiassosi c'è qualche momento più confuso, ma in genere l'ascolto fila liscio e va notata perfino una timida spazialità in alcune circostanze.

Il Casanova di Federico Fellini: una scena del film

Gli extra: l'intervista e un documentario imperdibile

Il Casanova di Federico Fellini: una scena del film

Nella sezione extra sono due i contributi. Uno comunque è il corposo E Il Casanova di Fellini?, in pratica un documentario di ben 73 minuti del 1975, che Fellini aveva richiesto di completare a Gianfranco Angelucci e Liliane Betti un anno prima dell'inizio delle riprese per il film. Vi figurano celebri attori italiani come Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, Tonino Guerra e Vittorio Gassman, liberi di improvvisare davanti alla telecamera, con momenti poi utilizzati dal regista per finalizzare i personaggi principali di Casanova. Il secondo contributo contiene alcuni estratti da "Now I Will Tell You, After All", ovvero l'ultima preziosa intervista a Fellini rilasciata nel 1985 a Gideon Bachmann. Va detto che in qualche edizione estera si trovano ulteriori contributi.

E c'è anche la CG Variant Edition

Da segnalare che oltre all'edizione blu-ray standard, CG Entertainment ha inaugurato proprio con Il Casanova di Federico Fellini la CG Variant Edition, una nuova linea di edizioni realizzate in esclusiva per gli utenti della piattaforma cgentertainment.it: si tratta di film classici e cult, italiani e internazionali, pubblicati in alta definizione Blu-Ray con slip-case di cartone che riproducono artwork alternativi, acquistabili solo su CG Entertainment. In questo caso l'artwork è stato realizzato dal pluripremiato artista Jean-Sèbastien Rossbach.