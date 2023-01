I delitti del BarLume 10, la recensione: nuovi figli, delitti, cuori infranti e crisi esistenziali

La recensione de I delitti del BarLume 10: in arrivo tre nuovi episodi della serie tv in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW, in onda dal 9 gennaio 2023 per tre lunedì alle 21.15.

I delitti del BarLume compie dieci anni e Roan Johnson festeggia regalandosi un terzo episodio, che affida a Milena Cocozza, storica aiutoregista dei Manetti Bros. e autrice dell'horror Letto N. 6. Cos'è cambiato a Pineta? Dopo l'emergenza sanitaria, che ha sconvolto le vite di tutti - abitanti di Pineta compresi - il quartetto Uretra è tornato in azione più vitale che mai e si è ripreso il centro dell'azione. Gran parte dei delitti al centro della nuova stagione avvengono sotto i loro occhi, perciò li vediamo imperversare a Pineta, collaborare con la polizia, corteggiare cameriere e perfino concedersi una vacanza (più o meno).

Un tratto che sembra accomunare gli episodi de I delitti del BarLume 10, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW in onda dal 9 gennaio 2023 per tre lunedì alle 21.15, è una rinnovata attenzione nei confronti dei personaggi che circondano Massimo Viviani (Filippo Timi) e la sua famiglia allargata. Con Beppe e la Tizi che ormai hanno messo su famiglia e Massimo risucchiato dalla sua vita privata sempre più caotica e insensata, i tre nuovi capitoli del BarLume vedono in grande spolvero personaggi come la Fusco (Lucia Mascino), che per la prima volta si mette a nudo (nel senso letterale del termine) mostrando le proprie debolezze, Pasquali (Corrado Guzzanti), sempre più scatenato nella sua follia perfezionista, e perfino Marchino (Paolo Cioni), protagonista assoluto dell'episodio Resort Paradiso.

Una Pineta più moderna, ma sempre fedele a se stessa

Come sottolinea la nostra recensione de I delitti del BarLume 10, la serie ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi è l'esempio perfetto di prodotto seriale capace di rinnovarsi costantemente pur senza alterare gli ingredienti che lo compongono. I personaggi sono sempre gli stessi, le storie variano di poco eppure la longeva serie di Roan Johnson ha la capacità di adeguarsi ai tempi evolvendo di pari passo con la società. Dopo la sbornia tecnologica pandemica, stavolta si toccano temi come la famiglia allargata, l'amore omosessuale e la crisi esistenziale. In questa stagione le nevrosi affliggono più o meno tutti, da Marchino alla Fusco, dall'iperapprensivo neopapà Beppe (Stefano Fresi) al ministro Tassone (Michele Di Mauro), per non parlare di Pasquali, ma il suo è un caso disperato.

Gli unici a essere esenti da questo malessere globale sono i quattro Bimbi, protetti dalla saggezza dell'età e dalla capacità di reagire col tipico humor toscano a ogni avversità. L'inossidabile componente comica, ingrediente essenziale dello show, non sembra avere cedimenti grazie alle caustiche reazioni della Fusco agli assalti di Pasquali e Tassone e alle spalle comiche Cioni (Daniele Marmi) e Govoni (Gugliemo Favilla), quest'ultimo protagonista di uno stunt in piscina degno della miglior slapstick. Sì perché nonostante la natura prettamente televisiva, I delitti del BarLume non rinuncia a qualche vezzo stilistico in omaggio al noir e thriller. Ecco allora che Roan Johnson e Milena Cocozza si divertono a creare sequenze come un'irruzione al ralenty in un resort degna di John Woo o una scena subacqua in una piscina in cui si pratica acquazumba che non sfigurerebbe ne Lo squalo. Non mancano neppure due video musicali trap che vedono protagonista Marchino. Fantasia, tradizione e risate sembra essere la ricetta vincente del BarLume, ormai un "luogo dell'anima" del nostro immaginario televisivo. Diamo allora uno sguardo al contenuto delle tre nuove storie in arrivo, Indovina chi?, Resort Paradiso, E allora zumba!, naturalmente senza spoiler.

Indovina chi?

I delitti del BarLume 10: Corrado Guzzanti e Michele Di Mauro sconsolati in una scena

Avevamo lasciato Beppe e la Tizi alle prese con una gravidanza imprevista dopo un momento di passione mentre erano rimasti chiusi nel retro di un furgone frigorifero. Li ritroviamo in sala parto, pronti (più o meno) a diventare una famiglia. Nel frattempo Pilade e Gino, che si trovano nel loro appartamento per fare da babysitter ad Ampelino. assistono loro malgrado a un omicidio avvenuto nel condominio. La scoperta della vittima, un amministratore di condominio non troppo amato dai suoi clienti, scatena una caccia all'uomo senza precedenti a Pineta. La Fusco si ritrova a vagliare numerosi presunti colpevoli. Nel tentativo di aiutarla, Massimo si ritrova tra i piedi la spiantata Bettina ed è costretto a ospitarla a casa sua, che poi sarebbe lo scantinato della Fusco, rimanendo invischiato in un'improbabile relazione sentimentale "a sua insaputa".

Dopo il delitto avvenuto nel loro condominio, anche Beppe e la Tizi cominciano a non sentirsi più sicuri nel loro appartamento con due bimbi piccoli. Così fanno i bagagli e si trasferiscono a casa di Pasquali dando vita a una nuova sofferta convivenza. Mentre proseguono le indagini, capitanate dalla Fusco con l'aiuto dei suoi imbranati sottoposti Cioni e Govoni, coadiuvati stavolta da Gino Rimediotti e del suo udito sopraffino, stanco dei disservizi di Pineta, in primis dell'annosa questione della raccolta differenziata porta a porta, Pasquali decide di presentare la sua candidatura a sindaco.

Resort Paradiso

Esasperato dal doversi occupare del BarLume da solo, Marchino si è dimesso ed è stato assunto dal Resort Paradiso, residence alle porte di Pineta. Quando i quattro Bimbi, intenzionati a riportarlo indietro, prenotano un soggiorno nel resort, scoprono che in una delle villette si è verificato un delitto passionale e decidono di indagare. E mentre Aldo fa la corte a una bella cameriera, Marchino si rende conto che i suoi nuovi datori di lavoro non sono chi dicono di essere, ma fanno in realtà parte della temibile mala marchigiana. Troppo tardi, visto che si ritrova legato mani e piedi alle losche attività del resort. Che fare?

L'indagine del Quartetto Uretra prosegue non senza intoppi. Aldo, Gino. Emo e Pilade provano a dimostrare l'innocenza del Cognini, giardiniere del resort condannato per il delitto dell'amante austriaca, il cui cadavere no è stato mai rinvenuto, mentre una vecchia conoscenza della Fusco fa ritorno a Pineta. Si tratta di Anna Rusic (Melissa Anna Bartolini), ladra trasformista che ha convinto Tassoni a ricollocarla nella località balneare con una scusa, ma che in realtà nutre uno spiccato interesse nei confronti del Resort Paradiso. E non solo di quello. Nel frattempo a Pineta arriva il giorno delle elezioni del sindaco.

E allora zumba!

Dopo la nascita di Marina, Beppe è completamente fuori di testa e assilla quotidianamente la pediatra col sospetto di malattie inesistenti, arrivando perfino a presentarsi al suo corso di acquazumba. Deciso a coglierla sul fatto prima che lei vada al lavoro, si presenta a casa sua all'alba, ma la trova cadavere sul pavimento. Vicino a lei la sorella svenuta e un taser, arma del delitto. Che si tratti di un furto? Un'intuizione del prode Govoni devia le indagini verso Capannori, dove un misterioso ladro ha messo a segno una serie di colpi usando come arma proprio un taser. Govoni e la Fusco fanno così la conoscenza di uno strano poliziotto che sembra aver parecchio da nascondere.

Massimo le prova tutte per liberarsi di Bettina, provando a rispedirla al mittente dall'ex netturbino (Michele Crestacci), ma finisce per essere cacciato di casa insieme a lei dalla Fusco, esasperata e triste dopo che il suo cuore è stato spezzato e il suo orgoglio professionale ferito. Dopo la nomina a sindaco, Pasquali fa impazzire Pineta con le sue regole folli e la minaccia costante di multe, ma il neo sindaco non si dà pace, intenzionato a scoprire l'identità dei sette cittadini che non lo hanno votato. Anche Tassoni attraversa un brutto periodo: alla ricerca disperata di un modo per dimettersi da Ministro degli Interni si offre addirittura come negoziatore per trattare col poliziotto di Capannori sospettato di essere il killer della pediatra, che si è barricato in casa. Con la coda tra le game, Marchino, ora disoccupato fa ritorno al BarLume in prova, ma si trova a fare i conti con le complicatissime regole della raccolta differenziata ideate da Pasquali. Si ricomincia!