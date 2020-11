I Cavalieri di Castelcorvo, la recensione dei primi episodi: L’avventura per ragazzi arriva su Disney+

I cavalieri di Castelcorvo: un'immagine di giovani protagonisti

Nello scrivere la recensione dei primi episodi de I cavalieri di Castelcorvo, lasciamo emergere il bambino che è in noi e accogliamo con gioia una storia di avventura, coraggio e amicizia, che in giovane età ci sarebbe piaciuto vivere e guardare e che siamo sicuri possa coinvolgere il giovane pubblico di Disney+, la piattaforma della casa di Topolino che continua la sua crescita con una nuova produzione italiana, realizzata da The Walt Disney Company insieme a Stand By Me, riproponendo la stessa collaborazione che ha già dato vita a Sara e Marti. Nata da un soggetto di Simona Ercolani e Angelo Pastore, la serie è disponibile in catalogo della piattaforma Disney dal 6 novembre, con tre episodi dei quindici totali ogni settimana.

Benvenuti a Castelcorvo

I cavalieri di Castelcorvo: uno dei suggestivi luoghi della serie

Trasferirsi non è mai semplice, ma è ancora più dura quando si è ragazzi, con tutto ciò che comporta in termini di scuola, amicizie e abitudini. È quello che succede a Riccardo e Giulia, costretti a trasferirsi nel piccolo borgo di Castelcorvo dalla loro zia Margherita per impegni di lavoro dei genitori, un cambiamento non da poco per dei ragazzi cresciuti in un contesto diverso. Una volta lì, però, scoprono che il piccolo centro non è esattamente quel che sembra e nasconde enigmi misteriosi e presenze minacciose con cui dover fare i conti.

I quattro cavalieri

I cavalieri di Castelcorvo: il cast in una foto promozionale

Per fortuna Riccardo e Giulia, i due fratelli rispettivamente di 11 e 13 anni, non sono soli ad affrontare le avventure fantastiche celate tra le maglie di Castelcorvo e incontrano fin da subito due ragazzi loro coetanei del posto, i due outsider del paese Matteo e Betta. Insieme diventano i cavalieri di Castelcorvo che dà il titolo alla serie, un team che ha tutti i presupposti per rivelarsi eterogeneo e affiatato, date le diverse personalità e caratteristiche dei suoi componenti, in grado di affrontare sia i misteri fantastici che i concreti problemi dell'età che vivono: se Riccardo e Giulia hanno l'approccio più smaliziato di chi viene da una realtà diversa, il piccolo nerd Matteo e la concreta Betta hanno la giusta conoscenza del posto per guidare il gruppo tra le sfide e la caccia che si sviluppa tra le vie e la campagna del piccolo borgo.

Tra enigmi e magia

I cavalieri di Castelcorvo: una scena della serie

Con un pizzico di Stranger Things e una mitologia da favola più tradizionale, l'impianto è quello classico e consolidato dell'avventura fantastica per ragazzi e i primi episodi incuriosiscono lo spettatore sui misteri di un'ambientazione suggestiva che funziona molto bene come background su cui i quattro ragazzini si muovono, pur tra alti e bassi: se infatti la fotografia e l'impianto visivo nel suo complesso non colpiscono sin da subito, rischiando di non valorizzare le bellissime location dei borghi del Lazio scelti per le riprese, i quattro giovani protagonisti si rivelano un team adorabile e capace di incarnare i valori di amicizia e coraggio dei Cavalieri di Castelcorvo.

I Cavalieri di Castelcorvo: I protagonisti durante le riprese

Merito del lavoro di casting svolto, ma soprattutto di Lucrezia Santi (Giulia), Margherita Rebeggiani (Betta), Fabio Bizzarro (Riccardo) e Mario Luciani (Matteo), che hanno tutte le carte per conquistare il giovane pubblico della piattaforma Disney. Quanto visto è poco per avere un giudizio completo ed esaustivo sulla serie nel suo complesso, ma gli elementi da sviluppare ci sono e restiamo con la curiosità di vedere che avventure avranno in serbo gli autori per i piccoli eroi di questa nuova produzione italiana di Disney+.