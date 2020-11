I Cavalieri di Castelcorvo, Mario Luciani: “DI cosa ho paura? Di mia mamma quando si arrabbia!”

I cavalieri di Castelcorvo: un'immagine di giovani protagonisti

I cavalieri di Castelcorvo, prodotta da Stand by Me per The Walt Disney Company Italia è arrivata su Disney+ dal 6 novembre 2020 e ci accompagnerà fino a dicembre con le coraggiose gesta di quattro protagonisti che non faticherete ad amare. Riccardo e Giulia, infatti, sono due fratelli che si sono appena trasferiti nel piccolo e suggestivo paese di Castelcorvo, a casa della zia Margherita, a causa del lavoro dei loro genitori. Diventano fin da subito amici di Betta e Matteo, due ragazzini del posto svegli e pieni di interessi che, proprio per questo, vengono considerati dai loro coetanei degli outsider. I quattro dopo un litigio con i bulli del luogo entreranno di nascosto nel giardino di una casa molto particolare dando il via a una serie di avventure che li porteranno a dover risolvere enigmi e a lottare con forze soprannaturali decisamente più grandi di loro. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare Fabio Bizzarro, Lucrezia Santi, Mario Luciani e Margherita Rebeggiani, gli interpreti di Riccardo, Giulia, Matteo e Betta, rivolgendogli diverse domande su di loro e sulla serie.

La nostra video intervista al cast de I cavalieri di Castelcorvo

Somiglianze con i propri personaggi

I cavalieri di Castelcorvo: I protagonisti in una foto promozionale

Abbiamo domandato ai giovani attori quali aspetti dei personaggi che interpretano sentissero più vicini a loro e al loro modo di essere. Le ragazze non hanno avuto dubbi: coraggio e indipendenza sono due fattori in cui si riconoscono particolarmente e che sentono far parte di loro. Lucrezia Santi ha infatti affermato: "Giulia è una ragazza solare e positiva, ma al tempo stesso risulta molto matura per la sua età. Mette sempre gli altri al primo posto e farebbe di tutto per le persone che ama. In questo mi rispecchio tanto in lei." Anche Margherita Rebeggiani ha puntato l'enfasi sulla determinazione che contraddistingue Betta: "È forte, autonoma e indipendente, non si fa mettere i piedi in testa da nessuno e sopratutto a lei non interessa l'opinione degli altri. Sono simile a lei sotto molti punti di vista." Anche i ragazzi, però, non sono stati da meno e hanno presentato i loro personaggi mettendone in luce pregi e difetti. Mario Luciano parla del suo Matteo come un ragazzino che non ha coraggio ma che, nel corso della serie, acquisterà man mano più consapevolezza crescendo molto. Fabio Bizzarro, invece, nell'introdurre Riccardo, sottolinea quanto sia un personaggio chiave per il gruppo: "È la mente dei cavalieri, ama la tecnologia e non riesce a vivere senza il 4G. È un piccolo genio!"

Coraggio e paure

I cavalieri di Castelcorvo: una scena della serie

Che Giulia, Matteo, Riccardo e Betta siano quattro ragazzi estremamente intraprendenti e coraggiosi non c'è dubbio, e proprio per questo abbiamo chiesto ai loro interpreti quali siano le loro paure, quelle cose davanti alle quali proprio non riescono a mantenere la calma. Tra paura del buio, dei serpenti e del diventare fragile c'è chi, come Mario Luciani, ha ammesso di avere una paura che in molti condividiamo, anche da adulti: "Ho due paure grandissime: una è quella di non sapere, non sapere determinate cose mi mette tantissima ansia, e un'altra è mia madre quando si arrabbia, di quello ho veramente paura!" I cavalieri di Castelcorvo è una storia di coraggio ma sopratutto di amicizia, siamo sicuri vi scalderà il cuore con la sua spontaneità e freschezza, doti possedute anche dal giovane cast che speriamo di vedere in produzioni sempre più grandi.