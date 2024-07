House of the Dragon 2: gli easter eggs del terzo episodio

House of the Dragon 2: tutti gli easter eggs del terzo episodio della seconda stagione, Il mulino in fiamme. Su Sky e in streaming solo su NOW.

Il terzo episodio della seconda stagione di House of the Dragon, Il mulino in fiamme, è quello che completa l'assetto di guerra sulla scacchiera della Danza dei Draghi. Finita la visione, tutte le pedine sono al loro posto per cominciare questo scontro epico e inevitabilmente sanguinoso. Abbiamo lasciato Rhaenyra (Emma D'Arcy) ancora intenzionata a cercare di comportarsi come avrebbe fatto suo padre, Re Viserys I, tentando la strada della diplomazia. Tutto il contrario di Daemon (Matt Smith), che invece ha reagito immediatamente all'uccisione di Lucerys da parte di Aemond, ingaggiando due sicari per eliminare il figlio di Aegon II.

Rahenyra Targaryen

Consigliata da Rhaenys, Rhaenyra gioca l'ultima carta prima dell'inizio dello scontro: si infiltra ad Approdo del re per incontrare di nascosto Alicent (Olivia Cooke) in chiesa, l'unico momento della giornata in cui è sola. Sperando nella sua ragionevolezza in nome dei tempi in cui erano migliori amiche e confidenti, la regina dei Neri chiede un punto d'incontro a quella dei Verdi. Ma, nonostante la seconda non faccia arrestare la prima, una cosa è certa: non ha nessuna intenzione di fare un passio indietro.

Nemmeno di fronte alla rivelazione del sogno di Aegon I Il Conquistatore, raccontatole dal padre, che lo ha ripetuto anche ad Alicent sul letto di morte, Rhaenyra riesce infatti a smuovere quella che ormai è una sua avversaria pericolosa. La madre di Aegon II ha scambiato le parole di Viserys I per una volontà di nominare loro figlio re, ma una volta svelato lo sbaglio le cose non cambiano: Alicent non è disposta a mettere da parte la propria famiglia. Il tempo dei discorsi è quindi finito: si deve passare alle armi. In attesa che l'atmosfera si faccia incandescente, scopriamo quindi quali sono gli easter eggs del terzo episodio di House of the Dragon 2.

Da qui in poi ATTENZIONE SPOILER!

Cos'è la Battaglia del mulino in fiamme: Blackwood e Brackens

Il titolo del terzo episodio di House of the Dragon si riferisce alla Battaglia del mulino in fiamme. All'inizio della puntata vediamo infatti scontrarsi due casate, entrambe delle Terre dei Fiumi: Casa Blackwood di Raventree Hall, antica dinastia fedele a Casa Tully e alleata dei Neri, e Casa Bracken di Stone Hedge, sostenitori dei Verdi. Insieme a Daemon Targaryen, i Blackwood sconfiggono i Bracken.

Tra i vari personaggi introdotti vediamo anche quello che sembra proprio essere Benjicot Blackwood, interpretato dall'attore Kieran Burton. Qui è ancora giovane, ma nella saga avrà un ruolo importante, diventando Lord di Raventree Hall e capo di Casa Blackwood, facendosi conoscere con il soprannome di Bloody Ben (Ben il Sanguinario).

Funerale dei gemelli

Ser Erryk Cargyll

Alla fine del secondo episodio di House of the Dragon 2 abbiamo visto i gemelli Ser Erryk e Ser Arryk Cargyll, interpretati dagli attori Elliot e Luke Tittensor, sepolti nella stessa tomba. Separati in vita, sono uniti nella morte: questo è uno dei tanti presagi e indizi che anticipano quanto accadrà nella Danza dei Draghi. Lo scontro non può che portare a una lotta tra fratelli e, come sappiamo da Il trono di spade, questa guerra ha indebolito terribilmente la Casata Targaryen.

Daemon va ad Harrenhal

Come prima mossa Daemon va ad Harrenhal, il più grande castello di Westeros, ormai ridotto in rovina, proprio dai Targaryen: fu infatti Balerion, il drago di Aegon I, a distruggerlo, in quello che viene chiamato il rogo di Harrenhal, che ha dato il via alla Guerra di Conquista. Si trova sulla sponda settentrionale del lago Occhio degli Dei nel cuore delle Terre dei Fiumi, a sud del fiume Tridente e a nord-ovest di Approdo del Re. Edificato da Harren Hoare, detto Harren il Nero. Come dice Larys Strong ad Alicent, Harrenhal è un luogo maledetto: si dice infatti che emetta sentenza di morte su chi passi attraverso i suoi cancelli.

Daemon Targaryen

Vediamo che Daemon si appropria di Harrenhal, sottraendolo al controllo di Casa Strong: il castello è un punto strategico importante, dal quale i Neri possono sferrare attacchi con i draghi sulle terre circostanti.

Chi è Alys Rivers

Alys Rivers in House of the Dragon 2

In questo episodio viene introdotto il personaggio di Alys Rivers, interpretata dall'attrice Gayle Rankin. La donna è una guaritrice che lavora al servizio di Casa Strong ad Harrenhal. Il suo cognome, Rivers, è segno che si tratta di una figlia illegittima delle Terre dei Fiumi: è così che vengono infatti chiamati i bambini nati fuori dal matrimonio in quella regione. Tenetela d'occhio: avrà un ruolo importante.

Il cameo di Milly Alcock

Milly Alcock torna come Rhaenyra in House of the Dragon 2

È stata una delle più amate della prima stagione e a ragion veduta, visto che è stata anche scelta per essere la nuova Supergirl: Milly Alcock, che ha interpretato la giovane Rhaenyra, torna per un breve cameo. L'attrice appare infatti come sogno di Daemon, che immagina sua nipote, nonché sua moglie, da ragazzina. L'uomo è ancora combattuto circa i suoi sentimenti per il Trono di Spade: è ancora ferito dal fatto che il fratello maggiore non l'abbia mai considerato come erede, ma vede quel ruolo come una responsabilità che non vuole assumersi del tutto. Questa visione rappresenta il senso di colpa di Daemon per l'assassinio di Jaehaerys da parte di Sangue e Formaggio.

Chi è Ser Gwayne Hightower

Ser Gwayne Hightower

I nuovi personaggi non sono ancora finiti: in questa puntata fa il suo ingresso anche Ser Gwayne Hightower, fratello minore di Alicent e figlio di Otto Hightower. Aveva fatto una breve apparizione nel torneo della prima stagione, ma non lo avevamo ancora visto in viso: a interpretarlo è l'attore Freddie Fox. È un cavaliere e un ufficiale della Guardia Cittadina.

La dinastia Velaryon

Rhaenys e Corlys Velaryon

Come ormai avrete intuito, non bisogna distrarsi un attimo guardando House of the Dragon: anche il personaggio che sembra meno importante, o che si vede di sfuggita, potrebbe avere un ruolo molto importante. Tra i dialoghi fondamentali che vediamo nell'episodio 2x3 di House of the Dragon c'è sicuramente la discussione tra Rhaenys e Corlys. I due sposi parlano infatti di scegliere come erede di Driftmark: la donna vuole Rhaena (Phoebe Campbell), invece l'uomo vuole Joffrey. Quando Rhaenys fa notare che Joffrey non avrebbe il sangue dei Velaryon, perché non è stato concepito da Rhaenyra insieme a loro figlio Laenor, Corlys dice una frase decisiva: "La storia non ricorda il sangue, ma ricorda i nomi". Tenetela a mente per il futuro.

Le uova di drago di Daenerys?

Le uova di drago

Visto che la guerra è imminente, Rhaenyra si preoccupa di mettere in salvo la sua discendenza: affida infatti i suoi figli piccoli a Rhaena, che cavalca il drago Morning, e le consegna anche quattro uova di drago. Il suo compito è portare tutti al sicuro a Pentos. Se guardate bene, tre delle uova che si vedono sono molto probabilmente quelle che arriveranno in eredità a Daenerys Targaryen.

Larys è il Maestro dei Sussurri di Aegon II

Lord Larys Strong

In tempo di guerra c'è bisogno di combattere su più fronti: c'è chi si occupa di draghi e strategia militare e chi fornisce segreti e dettagli grazie alla propria rete di spie e informatori. Se Lady Mysaria (Sonoya Mizuno), detta anche Larva Bianca, è diventata la Maestro dei Sussurri dei Rhaenyra, vediamo che Lord Larys Strong (Matthew Needham) è ora il Maestro dei Sussurri di Aegon II.