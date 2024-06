House of the Dragon 2: gli easter eggs del secondo episodio

House of the Dragon 2: tutti gli easter eggs del secondo episodio della seconda stagione, Rhaenyra la Crudele. Dal 17 giugno su Sky e in streaming solo su NOW.

La première della seconda stagione di House of the Dragon non ha avuto paura di sconvolgere il pubblico: in seguito all'uccisione di Lucerys da parte di Aemond (Ewan Mitchell), Daemon (Matt Smith), in assenza di Rhaenyra (Emma D'Arcy), sconvolta dalla perdita del figlio, ha deciso di agire con durezza. Ha quindi ingaggiato due sicari, Sangue e Formaggio, per pareggiare i conti. "Un figlio per un figlio". Ha detto. E così è stato.

Otto e Alicent Hightower in House of the Dragon 2

Peccato che, come abbiamo scoperto con orrore, il figlio in questione non fosse l'assassino, Aemond appunto, ma una vittima ben più inerme e innocente. Questo gesto terribile non può non aver scosso anche i più convinti sostenitori dei Neri, ovvero la fazione della Casata Targaryen che sostiene Rhaenyra come legittima erede di Re Viserys I. E il secondo episodio di House of the Dragon 2 si concentra proprio sul dolore dei Verdi, in particolare di Helaena Targaryen (Phia Saban), madre del principe Jaehaerys, ucciso in modo brutale.

Lo avevamo visto già dal trailer, Aegon II (Tom Glynn-Carney), padre del bimbo assassinato e Re supportato dai Verdi, non vuole sentire ragioni: l'unica risposta possibile è la vendetta. L'incubo di Viserys sta quindi prendendo forma: una pace è ormai impensabile. Nel frattempo Otto Hightower e gli altri pensano a come sfruttare questo evento terribile a proprio vantaggio.

Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio la puntata, dal titolo "Rhaenyra la Crudele": ecco gli easter eggs del secondo episodio di House of the Dragon 2.

Il modellino di Re Viserys I

Alicent e Viserys accanto al modellino di Valyria

Come è comprensibile, Aegon reagisce all'uccisione del figlio con grande dolore e rabbia, che sfoga distruggendo un oggetto dal forte valore simbolico: il modellino della città di Valyria costruito da Viserys. Nel corso della prima stagione abbiamo visto come il Re abbia dedicato gran parte della sua vita a costruirlo. Con pazienza, dedizione, cura per i dettagli. È chiaramente una metafora del suo regno, fatto di ragionamento, cautela, pazienza. E, in pochi minuti, il figlio distrugge la sua eredità. È chiaro a questo punto come non sia affatto il degno successore del padre: il suo regno non sarà all'insegna della razionalità.

La nuova Mano del Re

In questo secondo episodio della seconda stagione vediamo raccogliere i frutti di quanto seminato nella première: dopo che Lord Larys Strong (Matthew Needham) ha insinuato il dubbio nell'orecchio di Aegon, dicendogli che la sua figura è vista come ancora intrappolata nell'ombra del padre, anche perché continua ad ascoltare i consigli della Mano del Re di Viserys I, ovvero suo nonno, Otto Hightower, il Re si convince a cambiare rotta.

Avviene quindi un cambiamento importante: Otto, nonostante intuisca immediatamente che non sia una buona idea, non soltanto perché vede ridimensionato il proprio potere, ma perché c'è poco da fidarsi in generale, è costretto a farsi da parte e a cedere la spilla della Mano del Re a Ser Criston Cole (Fabien Frankel), nuovo braccio destro di Aegon.

Anche se sono due episodi che lo vediamo parlare di notte con Aemond: questa è una nuova alleanza e vicinanza, che non soltanto dovrebbe sorprendere, ma anche metterci in allerta. Se facciamo inoltre attenzione ai metalli preziosi che maneggiano e indossano i personaggi, vediamo che Aemond ha disseminato la mappa di Westeros di monete: oggetti che si usano o per pagare, ovviamente, ma anche da mettere sugli occhi dei morti. Che stia progettando qualcosa?

Le collane di Alicent

House of the Dragon: una scena della serie disponibile su Sky e NOW

Alicent invece ha cambiato gioielli: se prima indossava sempre una collana con il sole, simbolo del Culto dei Sette, tra le religioni più diffuse nei Sette Regni, in questo episodio la vediamo portare altri tipi di collane. È un segno di come la sua fede stia vacillando in questi tempi violenti e forse anche del senso di colpa che prova per il rapporto con Cole: in questo inizio di stagione abbiamo infatti scoperto che Alicent e Ser Criston Cole hanno una relazione segreta. E proprio a causa di un incontro notturno con lei, nonostante sia un membro della Guardia Reale, Cole non si è accorto dell'intrusione dei sicari Sangue e Formaggio nel palazzo.

Otto e "Rhaenyra la Crudele"

Alicent Hightower

Il titolo dell'episodio, "Rhaenyra la Crudele", viene dal piano di Otto: nonostante suo nipote, nonché erede al trono, sia stato ucciso tramite decapitazione, l'uomo pensa a come sfruttare questo atto mostruoso. Mostrare il corpo del bambino al popolo porterà molti a vedere Rhaenyra non come una leader, ma una furia senza cuore. Nonostante le proteste dei genitori, e anche di sua figlia Alicent, il piano di Otto viene messo in atto. Alicent ed Helaena vengono quindi costrette a filare per le strade della città insieme al corpo riassemblato del piccolo Jaehaerys.

Helaena Targaryen vede il futuro?

Come sappiamo anche dal sogno di Aegon I, profezia che Viserys I chiama "canto del ghiaccio e del fuoco", alcuni membri della Casata Targaryen sono dei "sognatori", ovvero in grado di prevedere il futuro. Helaena Targaryen molto probabilmente ha questa capacità: nella prima stagione l'abbiamo vista anticipare la perdita dell'occhio del fratello Aemond e anche che Rhaenys e il suo drago Meleys sarebbero fuggiti dalla Fossa del Drago. Purtroppo però nessuno, almeno per il momento, sembra essersene accorto.

Helaena Targaryen

E, come abbiamo visto nella première di House of the Dragon 2, ha previsto anche la morte del figlio Jaehaerys: mentre sta ricamando una veste per il figlio, dice sussurrando: "Vogliono solo il maschio" e poi afferma di avere paura dei ratti. E in effetti uno degli assassini del figlio è Formaggio, perché di professione fa l'acchiappatopi.

I gemelli Cargyll

Una delle prime mosse di Cole in qualità di Mano del Re è organizzare una rapida contromossa all'uccisione del principe: pensa quindi bene di affidare a Ser Arryk Cargyll il compito di intrufolarsi nelle stanze di Rhaenyra a Roccia del Drago e ucciderla. Questo perché il cavaliere dei Verdi ha un gemello identico, Ser Erryk Cargyll, che ha invece deciso di rimanere fedele alla Regina dei Neri. L'idea quindi è di spacciare Arryk per Erryk (sì, i nomi non aiutano mai nella saga creta da Martin), in modo da ingannare l'avversaria. A interpretare questi personaggi sono due veri gemelli omozigoti, gli attori Elliot e Luke Tittensor.

Ser Erryk Cargyll

Si consuma quindi un dramma da tragedia greca: Arryk riesce effettivamente a raggiungere Rhaenyra, ma arriva a difenderla proprio il fratello. Nonostante entrambi dichiarino di volersi bene l'un l'altro, non riescono a mettere da parte il proprio senso del dovere e la leatà verso le opposte fazioni. Si uccidono quindi a vicenda.

Chi è Mysaria?

Lady Mysaria in House of the Dragon

In questo episodio ritroviamo una vecchia conoscenza: Lady Mysaria (Sonoya Mizuno). Se non ricordate esattamente di chi si tratta, vi rinfreschiamo la memoria: era una ballerina di Lys e nella prima stagione l'abbiamo vista essere l'amante di Daemon Targaryen. Se ricordate era rimasta incinta e Daemon per questo le aveva regalato un uovo di drago, facendo infuriare il fratello Viserys I, che l'aveva quindi fatta rispedire a Lys. Durante il viaggio Mysaria ha perso il bambino. Il suo soprannome è Larva Bianca: ora è infatti un Maestro dei Sussurri e diventa una preziosa alleata per Rhaenyra. Mysaria ha infatti una fitta rete di spie, che riesce ad arrivare ovunque a Westeros. La cicatrice di Mysaria sul collo, a cui fa riferimento anche Rhaenyra, è una testimonianza del suo passato da schiava, in cui è stata costretta a portare un collare.

Chi è Alyn di Hull?

Alyn di Hull in House of the Dragon 2

In questi primi due episodi è stato introdotto un nuovo personaggio: Alyn di Hull, interpretato da Abubakar Salim (che forse avete visto nel ruolo di Father nella serie Raised by Wolves - Una nuova umanità). Come suggerisce il suo nome, Alyn viene da Hull, città di Driftmark, isola della Baia delle Acque Nere, che si trova a ovest di Roccia del Drago, nelle Terre della Corona, sede della Casa Velaryon. Ha combattuto nella flotta Velaryon durante la Guerra per le Stepstones, in cui ha salvato la vita di Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint). Alyn ha un fratello: Addam di Hull (Clinton Liberty). Corlys gli chiede di riparare al più presto la nave Serpente di Mare, perché sia pronta per la guerra imminente.

Chi è Hugh Hammer?

Hugh Hammer in House of the Dragon 2

In questi primi due episodi abbiamo fatto la conoscenza anche di Hugh Hammer (Kieran Bew), Fabbro di Approdo del Re che chiede aiuto a Re Aegon II. Dalla sua chioma capiamo che ha sangue Targaryen nelle sue vene. Si tratta di un figlio illegittimo della nobile casata. Questo lo rende quindi capace di poter reclamare un drago.