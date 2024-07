House of the Dragon 2: gli easter eggs del settimo episodio

House of the Dragon 2: tutti gli easter eggs del settimo episodio della seconda stagione, Reggente. Su Sky e in streaming solo su NOW.

Dopo i numero quattro, Il drago rosso e il drago dorato, questo settimo episodio di House of the Dragon 2, La semina rossa (The Red Sowing in originale), è, per ora, il più bello della stagione. E non è un caso che sia pieno di draghi. La puntata precedente ci ha lasciato sul più bello: Seasmoke è stato avvistato con qualcuno alla sua guida. Ma chi? La risposta ormai è facile e vi avevamo avvertito: nelle puntate precedenti abbiamo conosciuto tutti i nuovi cavalcatori di draghi.

Rhaenyra e il suo drago

Se a Roccia del drago stanno accadendo cose importanti (ed esaltanti), ad Approdo del re invece c'è un clima di terrore. Alicent è stata esonerata dal suo ruolo nel Concilio Ristretto dal figlio Aemond, Aegon si sta riprendendo molto lentamente ed è terrorizzato dal fatto che il fratello possa ucciderlo. I Verdi si stanno sempre più frammentando.

Finalmente, dopo settimane di stallo, qualcosa si smuove invece ad Ad Harrenhall: il giovane Oscar Tully è ora Lord Supremo delle Terre dei Fiumi e il suo appoggio potrebbe dare finalmente a Daemon il sostegno e la forza militare di cui aveva bisogno. Chissà cosa dirà quando scoprirà che Rhaenyra sta radunando quanti più bastardi Targaryen possibile, per portarli al cospetto di Vermithor, il secondo drago più grande di Westeros dopo Vhagar, la creatura di Aemond, ma più giovane e più agile. Andiamo quindi ad analizzare gli easter eggs del settimo episodio di House of the Dragon 2.

House of the Dragon 2 è su Sky e NOW dal 17 giugno, in contemporanea con gli Stati Uniti. Attenzione, da qui in poi SPOILER!

Chi è Addam di Hull?

Clinton Liberty è Addam di Hull

Vi avevamo parlato dei fratelli Alyn e Addam di Hull. Interpretati da Abubakar Salim e Clinton Liberty, è dal primo episodio della seconda stagione che Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) è interessato a loro. Adesso sappiamo per certo perché: nella puntata precedente abbiamo visto Alyn radersi capelli color argento. Sì, i fratelli sono bastardi Velaryon e figli proprio di Corlys. Ecco perché il drago Seasmoke ha scelto Addam: ha sentito che dentro di lui scorre sangue della Casata Velaryon.

È infatti proprio Addam la persona vista in groppa al drago. Rhaenyra si precipita da lui e una volta faccia a faccia il ragazzo le giura fedeltà, riconoscendola come regina. Adesso che Addam è stato scelto dal drago, Corlys può avere un successore col suo stesso sangue: la figlia Baela aveva profetizzato questo evento, rifiutando di diventare sua erede e, anzi, dicendo di "essere fuoco e sangue", mentre casa Velaryon ha bisogno di "sale e mare".

House of the Dragon 2, la recensione del settimo episodio: no Draghi, no Party!

Il significato dei topi

Nel frattempo ad Approdo del re le cose si mettono male: Alicent si rifugia a Bosco del Re per evitare i figli e la corte e vediamo dei topi aggirarsi per le stanze dei reali. Il significato dei topi in House of the Dragon è sempre nefasto: Helaena aveva predetto la morte del figlio proprio parlando di topi e li abbiamo visti più volti nella prima stagione nelle vicinanze di Viserys I. Quando appare un roditore bisogna cominciare a temere per i personaggi: ci mostrano che il loro potere, la loro salute e la loro fortuna si sta logorando.

Il rapporto tra Lord Larys e Aegon II

Lord Larys

Vediamo che Lord Larys, il Maestro dei Sussurri, viene immediatamente a conoscenza del fatto che qualcuno ha reclamato un drago. D'altra parte è il suo lavoro sapere per primo le cose. Si rifiuta però di condividere questa informazione con Aemond e lo vediamo invece intento a cercare di far recuperare la salute al re il più in fretta possibile. Il rapporto tra Larys e Aegon II non è però influenzato soltanto dal loro destino simile: il primo racconta di essere nato con una gamba talmente rovinata da essere sottovalutato per tutta la vita, perché considerato innocuo. E il re ha subito ferite gravissime. Questo avvicinamento dipende soprattutto dal fatto che Larys ha capito che Aemond non è influenzabile e controllabile. Mentre con Aegon II ci sono maggiori possibilità.

Il giuramento di Oscar Tully

Come abbiamo visto nell'episodio precedente, Oscar Tully è diventato Lord Supremo delle Terre dei Fiumi: nonostante non abbia in simpatia Deamon Targaryen (per usare un eufemismo), gli giura comunque fedeltà, perché la sua famiglia prima di lui aveva giurato di sostenere i Neri e quindi Rhaenyra. In questa scena ad Harrenhall c'è un piccolo easter eggs per chi ama i Muppets: abbiamo infatti riuniti tutti insieme Lord Oscar Tully, Ser Elmo Tully e Lord Grover. Oscar, Elmo e Grover: sono tutti nomi di Muppets!

Oscar Tully

I Signori dei Fiumi comunque non sono così entusiasti di appoggiare Daemon: Oscar Tully allora gli chiede di fare ammenda e di giustiziare Lord Blackwood per aver massacrato i Bracken.

Il cameo di Viserys I

Viserys I e Daemon

Dopo quello della scorsa settimana, c'è un secondo cameo di Viserys I, interpretato sempre da Paddy Considine. Visto che abbiamo parlato di topi, qui c'è anche un altro animale dal forte valore simbolico: il significato del caprone nero che vede Daemon prima di parlare di nuovo con la visione di Viserys, potrebbe stare a simboleggiare che ha fatto una sorta di "patto col diavolo" alleandosi con i Signori dei Fiumi. E il fratello, che vediamo consumato come sul letto di morte, gli chiede se è pronto ad assumersi il peso della corona. Forse è proprio la corona e il suo potere a simboleggiare il male.

Chi è Hugh Martello?

Hugh Martello

Anche Hugh Martello, interpretato da Kieran Bew, lo abbiamo già incontrato nel corso degli episodi. È un fabbro di Approdo del re, ha la figlia malata e, come apprendiamo in questa puntata, non è riuscito a salvarla. La sua barba e i capelli argento dovevano farci intuire subito di trovarci di fronte a un bastardo Targaryen. E non un semplice "dragonseed" o "seme di drago": sua madre era una prostituta, molto ricercata per via dei suoi capelli argentati e gli ha sempre detto che Viserys e Daemon erano suoi fratellastri. Non c'è da stupirsi quindi che il drago Vermithor lo accetti: è infatti proprio Hugh Martello a montare il secondo drago più grande di Westeros.