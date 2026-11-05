Hope, recensione: dalla Corea del Sud un blockbuster che travolge tutto

Banale dirlo, ma non volersi prendere sul serio, soprattutto al cinema, è una dote rara. Lo sa bene Na Hong-jin, regista sudcoreano che non si è mai tirato indietro nell'ideare e strutturare film teoricamente e praticamente giganti, avvolti dalla voglia (lecita) di intrattenere e divertire, mischiando la poetica "local" a quella tipica di certe produzioni hollywoodiane. In questo senso, Hope, presentato addirittura in concorso a Cannes (dimostrazione di quanto il cinema di genere non ha nulla da invidiare), mette subito in chiaro le cose, alzando immediatamente la temperatura.

Una scena di Hope

Il punto d'ebollizione, nonostante la durata ingombrante (due ore e mezza), non tarda ad arrivare: Na Hong-jin, guardando all'esperienza videoludica (spesso le inquadrature sono in terza persona, come dicono quelli bravi in first person shooter) e al cinema anni '80, punta tutto sulla spettacolarità, giostrando al meglio delle proprie possibilità un tono generale di indiscutibile impatto, in particolar modo nella prima metà.

Hope: un'invasione aliena al confine demilitarizzato

La trama di Hope? Più semplice di così non si potrebbe: nel piccolo paese sud-coreano di Hope Harbour, situato vicino l'incandescente zona demilitarizzata con il Nord, l'uccisione di una mucca nasconde qualcosa di ben più grave: è in corso una vera e propria invasione aliena. Tra fucili, asce e frecce, a difendere l'indifendibile, almeno all'inizio di questo lungo e tortuoso viaggio, ci sono Ko Bum-seok (Hwang Jung-min), capo della polizia, e il colonnello in pensione Ahn Nak-yeon (Lee Sang-hee). Tuttavia, dietro i motivi dell'invasione extra-terrestre potrebbero non essere così scontati.

Tanta azione e tanto spettacolo

Senza troppi giri di parole, Hope fa quello che vuole, e lo fa con una visione il più possibile lucida e, tra le righe, volutamente scanzonata. In mezzo una sequela di ammiccamenti cinematografici, omaggi diretti e indiretti, citazioni narrative e visive (a un certo punto si cita Bastardi Senza Gloria), esplosioni, colpi a effetto e sì, anche le strane creature umanoidi che, pur peccando a livello di CGI, vengono "impreziosite" dalla motion-capture di nomi importanti: Taylor Russell, Alicia Vikander, Cameron Britton e Michael Fassbender. Vero è, pur avendo gli alieni al centro dello spunto, è proprio la loro dimostrazione a far vacillare la tenuta generale, in quanto il mistero svelato frettolosamente perde di fascino.

In questo senso bravo il regista a sfruttare le location, facendo muovere sempre in avanti (come nei videogiochi) i protagonisti. E no, oltre ai soliti poliziotti sbadati, se ve lo state chiedendo non c'è una sottotraccia politica (tipica nei film coreani): si potrebbe ragionare sul concetto di invasione e di territorialità, ma Hope non ha voglia di stare troppo a sentenziare correndo e travolgendo tutto ciò che incontra, tra naturali banalità, action a più non posso e reiterate situazioni che, senza una vera causa, allungano drammaticamente il montaggio finendo per debordare verso l'astruso. In fondo bisogna giustificare il budget stratosferico (33 milioni di dollari), e bisogna pure evitare di pensare troppo, visti i tempi sociali oltre che cinetici. Ecco allora il merito di Hope: intrattenere senza pretendere nulla in cambio.