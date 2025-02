Hello! Spank. Il film. Le pene d’amore di Spank, recensione: la dolcezza e nostalgia del primo amore

Avete voglia di fare un vero e proprio tuffo nel passato? Potrebbe presentarvisi l'occasione giusta: al cinema arriva infatti Hello! Spank. Il film. Le pene d'amore di Spank, lungometraggio del 1982 che racconta una tenera avventura di uno dei cagnolini più famosi dell'animazione giapponese, almeno di quella di qualche decade fa. Sfidiamo tutti coloro che hanno più di trent'anni e che stanno ora leggendo questo pezzo, a non continuare per le prossime ore a canticchiare quella che è stata una delle sigle più iconiche della nostra infanzia (Hello! Spank resta con me, Hello! Spank, non te ne andare... ok basta), perché che lo si ammetta o no questo anime fa parte del bagaglio di molti: una storia tenera e a tratti veramente struggente, sull'affetto sincero tra una ragazzina e il suo buffo cagnolino. L'occasione poi stavolta è ghiotta, perché dal 13 al 16 febbraio, grazie a Nexo Studios e Yamato Video, nelle sale arriva questo film perfetto per un San Valentino all'insegna della tenerezza e dei primi amori, oltre che dei ricordi.

Amore a prima vista per Spank

Aiko e Sho in una scena

Spank è un cagnolino goffo e famelico che vive insieme ad Aiko (Aika, o Iaia, nello storico adattamento italiano) una ragazzina che, dopo aver perso il padre disperso in mare, vive con lo zio pittore in una piccola cittadina costiera. Le giornate dei due trascorrono serenamente tra scuola, compiti e uscite con gli amici, finché a sconvolgere gli equilibri non arriva Anna, una cagnolina vivace e intraprendente della quale Spank si innamora perdutamente fin dal primo incontro.

Spank e la cognolina Anna

La piccola appartiene a Sho, un promettente violinista appena trasferitosi in città e compagno di classe di Aiko. Anche se all'inizio i due ragazzi non si staranno troppo simpatici, tra di loro crescerà pian piano un sentimento che potrebbe essere più di un'amicizia. A complicare ancora di più le cose sarà la madre di Sho, musicista di successo, che applica al figlio una rigida serie di regole e orari, incluso il non tenere animali.

Un tuffo nel passato

Spank pronto per il grande passo

Hello Spank. Le pene d'amore di Spank è un vero e proprio tuffo nel passato che ci riporta nelle atmosfere giovani e delicate dell'anime (e manga) creato da Shun'ichi Yukimuro e Shizue Takanashi. Le vicende narrate sono per lo più slegate dalla storia principale e raccontano il primo amore di Aiko ed in parallelo l'ennesimo innamoramento di Spank che, momentaneamente dimenticata la gattina Micia, perde la testa per la vispa e tenera Anna.

Anna e Sho in una triste scena

Una storia semplice e nei tempi narrativi certo un po' anacronistica ma, se consideriamo l'anno di realizzazione, ancora decisamente godibile e adatta anche a chi conosce poco o nulla dell'opera principale. Certo, se si è proprio a digiuno di quel piccolo gioiellino che è Hello! Spank si potrebbe fare un po' di fatica ad entrare nelle vicende, almeno all'inizio, ma dopo pochissimo tutto inizia a scorrere senza troppi problemi.

Qualche cambiamento nell'adattamento

Un momento romantico tra Aiko e Sho

Ribadiamo, quindi, che vedere questo lungometraggio al cinema rappresenta probabilmente un'occasione irripetibile, in quanto in passato la pellicola aveva avuto in Italia solo un fugace passaggio in televisione. Unica differenza rispetto allo Spank che ricordiamo dalla nostra infanzia è il doppiaggio: la bravissima Liù Bosisio, la celebre interprete di Pina Fantozzi ed affermata attrice di cinema e teatro, aveva dato molto al personaggio caratterizzandolo con espressioni e frasi riconoscibili che nel nuovo adattamento, per forza di cose, sono andate perse. Paolo Macedonio, ora voce del cagnolino, ha fatto comunque un buon lavoro e l'effetto straniante dovuto al cambio di voce è quindi solamente iniziale. Che siate soli o in compagnia avete quindi un'opzione valida per trascorre un San Valentino con dolcezza e nostalgia. Buona visione!