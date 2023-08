Hello Again - Un giorno per sempre, la recensione: un matrimonio infinito

La recensione di Hello Again - Un giorno per sempre, film dove la protagonista resta intrappolata in un loop temporale e partecipa molteplici volte al matrimonio del suo migliore amico. Su Rai1 e disponibile su RaiPlay.

Quando era una bambina Zazie credeva profondamente nell'amore, ma ha cominciato ben presto a pensarla diversamente, dalla disillusione relativa alla non esistenza di Babbo Natale fino alle assidue litigate tra mamma e papà, che l'hanno portata a rivedere le sue idee. Durante l'infanzia è stato fondamentale il legame d'amicizia che l'ha legata a Philipp, con il quale da adolescente ha intrecciato anche una relazione poi finita nell'avventura di una notte e nulla più.

Hello Again - Un giorno per sempre: una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Hello Again - Un giorno per sempre, la protagonista riceve un biglietto di invito all'imminente matrimonio di Philipp, che si terrà da lì a due settimane, e resta sconvolta dalla notizia al punto che non ha ancora deciso se parteciperà o meno al banchetto. Decide infine di presentarsi accompagnata dal suo coinquilino Anton, affetto da narcolessia, con tutte le intenzioni di evitare il fatidico sì. La cerimonia viene effettivamente rovinata ma il giorno dopo Zazie si risveglia come nulla fosse, esattamente ventiquattr'ore prima e con le nozze ancora da celebrare: scopre così di essere finita in un loop e cerca di sfruttarlo per riuscire a far cambiare idea allo sposo, ma la situazione prende una piega imprevista e riscontra una variabile inaspettata...

Ancora una volta

Hello Again - Un giorno per sempre: un frame del film

Ed eccoci ad una nuova versione delle dinamiche alla Ricomincio da capo (1993), questa volta in una produzione tedesca che le adatta al contesto di una commedia romantica dal taglio moderno e relativamente classico al contempo. Hello Again - Un giorno per sempre è un film che parte frizzantino e carico di potenzialità, con quel prologo che ci introduce ai due presunti protagonisti e alla forza del loro legame, salvo poi scompigliare le proprie carte narrative e perdersi progressivamente in un bicchiere d'acqua. Non si comprende infatti dove voglia andare a parare la sceneggiatura, che sembra sì sottolineare il fatto che "l'amore spesso è dietro l'angolo", senza bisogno di andare a cercare l'anima gemella per vie traverse o complicate, ma lo fa in maniera poco naturale e non rende giustizia al nucleo di personaggi principali che ruotano intorno a Zazie, effettivo alpha e omega del racconto.

Errare humanum est...

Hello Again - Un giorno per sempre: una foto del film

Una figura immatura, vittima dei propri sbagli e delle proprie paure che trova un'ancora salvifica lì dove meno se l'aspettava: sensazione questa condivisa anche dal pubblico, ad esasperare questa stonatura in uno degli eventi chiave che rivoluziona l'intera vicenda e rende gratuita quando non inutile la prima metà di visione. Il film sembra così vagare a vuoto, sprecando anche gli spunti più riusciti che risiedono ad ogni caso nell'escamotage del loop temporale, elemento sempre utile per mantenere alta la curiosità di chi guarda. Il look punk, con tanto di capelli blu, di Zazie non basta a renderla veramente anticonformista e anzi ben presto la sua caratterizzazione finisce vittima di uno schematismo banale e formulaico, che si rifà a modelli visti e rivisti nella reiterazione di un romanticismo scontato e privo di guizzi.

Alla ricerca di spunti

Hello Again - Un giorno per sempre: una sequenza del film

Non diverte abbastanza nelle sue sortite leggere e non emoziona abbastanza nella rappresentazione di un amore forzato e costruito a tavolino, senza una reale progressione ed evoluzione. Hello Again - Un giorno per sempre vede la regista e sceneggiatrice Maggie Peren alle prese con una fiera dei luoghi comuni, adattati in maniera più o meno malleabile alla fantasticheria dell'assunto. Viene così sprecata anche la a tratti contagiosa simpatia di Alicia von Rittberg - la ricordiamo tra gli altri nel bellico Fury (2014) - che si trova ingabbiata in un alter-ego incerto, la cui indecisione si riflette anche sulla qualità generale di un'operazione che non riesce a trovare una propria armonia di fondo, trascinandosi per un'ora e mezza a corto di identità.