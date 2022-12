Hell Dogs - Nella casa di bambù, la recensione: su Netflix un intenso yakuza-movie

Shogo Kanetaka è un ex poliziotto che è stato assegnato a una pericolosa missione sotto copertura, allo scopo di infiltrarsi nella yakuza. Con un trauma nel proprio passato che lo tormenta ogni giorno, finisce per scalare sempre più le gerarchie al punto di essere tra gli uomini più fidati del boss.

In Hell Dogs - Nella casa di bambù, disponibile su Netflix, il protagonista agisce come una sorta di cane pazzo, scheggia impazzita pronta a gettare subbuglio nell'organizzazione malavitosa, sempre combattuto tra la fedeltà alla propria missione e il rapporto con i suoi compagni d'armi che credevano ciecamente in lui, nonostante Shogo li stesse ingannando fin dal primo giorno. Prima il suo boss diretto Tsutomi Toki e infine il potente leader Toake sono nel suo mirino, ma completare l'incarico non sarà per nulla semplice e l'eventualità di essere scoperti diventa sempre più concreta dopo che il suo tragico passato rischia di tornare a galla.

Hell Dogs - Nella casa di bambù: una scena del film

Affari infernali

Le missioni da infiltrato sono un topos classico di certo cinema poliziesco e finiscono spesso per essere espediente intelligente per addentrarsi in una mente in subbuglio, divisa tra l'adempimento del proprio compito e il legame sempre più stretto che lega il suddetto protagonista all'ambiente criminale, con gli altri affiliati con cui si stringono rapporti che diventano quasi fraterni. Hell Dogs - Nella casa di bambù non fa eccezione e ci trascina negli intrighi della yakuza dove si muove per l'appunto questo "cane pazzo" pronto a sparigliare le carte, con una missione personale di vendetta da completare che viene progressivamente espletata nei flashback in bianco e nero, anche se la rivelazione finale risulta un poco forzata e gratuita sulle effettive e reali motivazioni.

Sangue e anima

Due ore e venti che fanno loro un certo dinamismo che cerca di unire ai classici archetipi autoctoni delle influenze non soltanto dal cinema occidentale ma anche da un'altra scena del Far East come quella coreana, soprattutto per ciò che concerne la gestione dei personaggi e dei relativi rapporti interpersonali in luogo tra essi. Il risultato, pur correndo il rischio di essere parzialmente derivativo, si rivela abbastanza convincente, garantendo il giusto mix di tensione drammatica e azione di genere, spruzzata qua e là da erotismo e da sottotesti bromance più o meno insistiti. I codici della sopravvivenza in un contesto criminale, dove anche il minimo sgarro o una semplice antipatia da parte di uno dei boss può costare nei casi estremi anche la vita - o alla meno peggio la "famosa" amputazione di una o più dita - sono rispettati in pieno da una sceneggiatura che popola l'ambiente malavitoso di numerose figure secondarie, tutte con una propria personalità, permettendo così al racconto di risultare più vivo e pimpante.

Senza paura

Un film spesso intrepido, anche oltre misura, che rischia di strabordare in più occasioni tra colpi di scena e tradimenti in serie che rendono la storia varia e pronta a travolgere lo spettatore con il suo carico hard-boiled, dove numerose sparatorie fanno da accompagnamento alla disperata missione di redenzione del personaggio principale, scheggia impazzita pronta a scatenare l'inferno sulla terra. Hell Dogs - Nella casa di bambù è tratto dall'omonimo manga e cerca di rispecchiarne le atmosfere anche nella trasposizione in carne e ossa: impresa riuscita anche a dispetto di alcuni evidenti limiti che non tolgono comunque fascino all'operazione, sempre in grado di reggersi sulle proprie gambe con una distintiva personalità.