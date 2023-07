Hai mai avuto paura?, la recensione: un horror troppo teorico

La recensione di Hai mai avuto paura?: l'emozione più antica del mondo come filo conduttore per l'opera prima di Ambra Principato. Un horror di suggestioni, più elegante nella forma che nella sostanza.

Uomini, bestie, leggende contadine. La teoria, dietro Hai mai avuto paura?, è di quelle che colpiscono. Il materiale a disposizione ci sarebbe, sempre considerando il verbo al condizionale. Ci sarebbe perché poi, alla fine, il film si inceppa sul più bello. Si inceppa, indeciso su quale strada voler percorrere. Cosa essere? Come differenziarsi? Come rendere "nostro" l'horror psicologico, che non mostra la paura, ma la descrive, suggestionando lo spettatore? La sfida non era facile, nonostante il genere in Italia stia vivendo una sorta di rinascita. Meno male. È complicato però rinnovarsi, ed è ancora più complicato far sposare le esigenze narrative ai paletti produttivi, con i produttori restii nel credere totalmente che l'horror possa essere anche italiano.

Hai mai avuto paura?: una scena del film

Innegabilmente, Hai mai avuto paura?, che segna l'esordio alla regia di Ambra Principato, è un film splendidamente artigianale, che crede in quel cinema fatto dagli attori, dai costumi, dalle scenografie. Tuttavia, come scriviamo nella nostra recensione, è un film che si ferma in superficie, senza mettere in scena le ossessioni e le inquietudini di una sceneggiatura pronta ad esplodere. Ecco, per certi versi, Hai mai avuto paura?, è un film di sola scrittura, invece che di sostanza. Una chiave rispettabile, in quanto il senso dell'angoscia è palese, ma forse poco coinvolgente sul piano emotivo. Dall'altra parte, il linguaggio scelto dalla Principato, di cui non possiamo non applaudire la meticolosa passione nell'ideare il contesto, cresce lentamente verso l'epilogo finale (che non vi riveliamo, ovvio), liberando quella paura di cui si vuole fare portavoce, analizzando quella che è "la più antica forma di emozione".

Hai mai avuto paura?: attenti alla luna piena

Proprio dal concetto di paura - tanto arma quanto difesa, basti pensare al mondo animale - si struttura il film di Ambra Principato, che ha scritto il soggetto insieme a Carmen Danza. La geografia, di per sé, ci affascina: siamo nell'Italia del 1813, in un imprecisato borgo. Il paese sembra ancora stretto da un sistema feudale, e la religione si scontra spesso e volentieri con il paganesimo. Soprattutto adesso, che un'indefinita bestia pare aggirarsi nei boschi, sterminando di notte il bestiame. I contadini non sanno a chi rivolgersi (diremmo: non sanno a che Santo votarsi), anche perché la facoltosa famiglia proprietaria delle terre non sembra poter (o voler) far molto.

Hai mai avuto paura?: una scena del film

L'unico che ha capito la gravità della situazione è l'insicuro Giacomo (Justin Korovkin). Il ragazzo soffre la freddezza della famiglia, nonostante la vicinanza del fratellino Orazio (Lorenzo Ferrante) e della sorellina Pilla (Elisa Pierdominici). Intanto, nel villaggio, è arrivato il cacciatore Scajaccia (Mirko Frezza), incaricato di trovare e uccidere la bestia. Ha i modi bruti, è violento, grezzo, scenografico. La sua linea narrativa, alla fine, sembrerebbe non chiudersi (peccato), anche perché l'indagine teorica sulla scia di sangue viene messa tacitamente in piedi da Giacomo, scoprendo una terribile verità sulla sua famiglia. Intanto, ogni notte di luna piena, i cadaveri aumentano. E se la bestia nera fosse qualcosa di sovrannaturale?

Un nascondino che si ferma alla conta

Hai mai avuto paura?: una scena del film

L'abbiamo detto, Hai mai avuto paura? si incastra troppo nella razionalizzazione della vicenda, preferendo i mezzi toni, le mezze misure, le mezze svolte. Pur non volendo chiudere a tutti i costi il cerchio della vicenda, l'oscurità permanente del film non prende quasi mai il sopravvento, e di conseguenza demorde la paura stessa, da sempre benzina per l'etichetta horror. Una paura, quella raccontata dal film, ancestrale e primordiale, che si legherebbe bene ai tratti da coming of age che, a più riprese, vengono portati in primo piano. Sarebbe stato interessante approfondire anche il livello tradizionale da cui provengono certe leggende popolari, di cui l'Italia è piena (Hai mai avuto paura?, infatti, dimostra che certe suggestioni appartengono anche al nostro territorio), portando una maggiore integrazione nei livelli su cui il film si struttura.

Hai mai avuto paura?: una scena del film

C'è una casa, c'è un bosco, c'è la ragione e c'è l'istinto. Il protagonista, pallido e schiacciato come un immaginario Leopardi (il nome potrebbe non essere casuale, anzi), indaga sull'orrore che lega la vicenda (e indaga su sé stesso), senza che l'orrore stesso sia davvero il cuore della messa in scena. La bestia, indecifrabile e sfuggente, la troviamo nei dettagli, nei disegni, nelle ombre. Una scelta stilistica ben precisa, e marcatamente interessante nella sua eleganza, ma forse troppo formale se consideriamo che la paura sia un'emozione di pancia più che di testa. Più semplicemente, un maggior equilibrio avrebbe aiutato. Del resto, lo sforzo celebrare funziona fino ad un certo punto, perché poi Hai mai avuto paura? preferisce nettamente la teoria alla pratica - almeno nella prima parte -, facendo sì che la stessa paura si disperda ancora prima che possa essere scoperta e rivelata. Come un nascondino che si ferma alla conta. Uno, due, tre...