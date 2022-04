Guida sexy per brave ragazze, recensione: sesso, fobie e quartetti musicali

Guida sexy per brave ragazze: Lucy Hale in una scena del film

Se molti elogiano piattaforme come Netflix e Prime Video per i loro vasti cataloghi (che hanno anche dato vita al luogo comune dello streaming come risorsa per trovare qualunque film, nozione assolutamente errata), d'altro canto questa ricchezza porta talvolta a dover rovistare, quasi anche indagare, per individuare determinati titoli che passano inosservati nel marasma di materiale di cui solo una piccola parte attivamente promossa dal servizio di turno (motivo per cui alcuni cineasti si sono detti apertamente contrari all'idea di firmare un Original per le piattaforme, temendo l'invisibilità). E così ci ritroviamo a scrivere la recensione di Guida sexy per brave ragazze, arrivato direttamente su Prime Video in Italia a quasi due anni dall'uscita, direttamente on demand a causa della pandemia, in patria.

Let's talk about sex, baby

Guida sexy per brave ragazze (in originale A Nice Girl Like You) è la storia di Lucy Neal (Lucy Hale), che si ritrova a litigare con il compagno quando questi si lamenta del comportamento di lei nell'intimità. La ragazza gli rinfaccia di essere fissato col porno, dopo aver scoperto quali siti ama visitare sul proprio computer, al che lui, lasciandola, ribatte che lei sarebbe "pornofobica" e, più in generale, poco interessata al sesso. Lei decide di dimostrare che lui ha torto, e con l'aiuto dei colleghi del quartetto d'archi in cui suona stila una lista di cose da fare, tra cui visitare un bordello e uno strip club, ma anche solo dire qualcosa di spinto con convinzione. Nel mentre fa anche la conoscenza di un certo Grant (Leonidas Gulaptis), da cui è visibilmente attratta, anche se la sua inesperienza potrebbe dimostrarsi un ostacolo nel momento in cui cerca di far colpo su di lui e contemporaneamente spuntare le caselle della lista...

Questioni di pornologia

Il film trae ispirazione dal libro Pornology, dato alle stampe nel 2007 (e noto nel Regno Unito come Good Vibrations, delizioso doppio senso erotico-musicale). Si tratta di un'autobiografia parziale della scrittrice Ayn Carrillo Gailey, la quale decise di analizzare il fenomeno del porno e del nostro rapporto con esso dopo una rottura simile a quella che apre il lungometraggio. Da lì è partito un viaggio antropologico nel mondo a luci rosse, un'analisi del fascino che esercita su di noi e un'intrigante smentita del luogo comune che vuole il porno come argomento di interesse solo per i maschi (che siano etero o no). Materiale ideale per un film, dato che c'è un vero e proprio filone, tra finzione e documentario, sui vari aspetti del porno e i suoi effetti, anche deleteri, su chi lo consuma e chi lo fa (basti pensare al recente Red Rocket, o a Pleasure che arriverà in Italia in estate).

Ma di tutto questo non c'è praticamente nulla nell'adattamento cinematografico, talmente libero da aver trasformato la materia prima in commedia romantica per la generazione di Pretty Little Liars (la scelta di Lucy Hale come protagonista non è casuale), dove l'elemento umoristico più valido - l'unico, in realtà - è sentire in lingua originale certi commenti sessuali uscire dalla bocca di Mindy Cohn, voce di Velma nel franchise di Scooby-Doo dal 2002 al 2015. Una commedia che vuole infrangere i tabù parlandone senza censure, ma in fin dei conti si presenta con una confezione eccessivamente pudica, nel tentativo di mantenere l'immagine da brava ragazza suggerita dal titolo e non sporcarla più di tanto. Un esercizio un po' futile, che molto probabilmente strapperà un sorriso solo ai fan sfegatati dell'attrice.