Demoni di Emis Killa: il testo e il significato della canzone che il rapper avrebbe portato a Sanremo 2025

Sanremo 2025 ha appena perso un concorrente. È infatti di poco fa la notizia che Emis Killa, alla luce delle indagini a suo carico ufficializzate oggi, abbia deciso di rinunciare alla sua partecipazione al Festival.

Emis Killa a Sanremo 2025

Emis Killa è indagato per associazione a delinquere e ha inoltre ricevuto un Daspo di tre anni: avrebbe infatti partecipato a un pestaggio insieme ad altri 14 tifosi della curva. Ma cosa avrebbe portato sul palco dell'Ariston? Il rapper si sarebbe esibito con un brano intitolato Demoni, il cui testo integrale non è ancora disponibile. In seguito ai preascolti però, alcuni versi sono trapelati nelle recensioni.

Di cosa parla "Demoni"

Sappiamo dunque dai preascolti, che i "demoni" del titolo del brano sono quelli che hanno dentro due persone, e che ciascuno finirà per mostrare all'altro nella loro relazione sentimentale. Il pezzo si sofferma su una delle prime notti d'amore, tra passione e dubbi. Un amore che finirà "sotto una pioggia di molotov" e con i "baci che sanno di Fentanyl", almeno dagli stralci di testo trapelati finora. Emis Killa avrebbe cantato: "Si sembro pazzo lo so, Andrò all'inferno da solo, Torniamo a letto coi demoni, Quello che hai fatto stanotte, Non dirlo a nessuno". Ma anche: "Andrò all'inferno, c'est la vie". Un amore dunque, che anche se sbagliato, va comunque vissuto, perché non c'è un piano b.

Ricordiamo inoltre che, oltre a esibirsi con il suo brano, Emis Killa a Sanremo 2025 avrebbe dovuto duettare con Lazza in 100 Messaggi.