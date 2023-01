Great Freedom, Sebastian Meise: "Un film sulla libertà di amare"

Il Paragrafo 175 è rimasto in vigore nel codice penale tedesco fino al 1994, dopo che ci fu la riunificazione tra Est e Ovest. Venne istituito nel 1871, e considerava un crimine i rapporti sessuali di tipo omosessuale. Insomma, l'omosessualità tra uomini era fuorilegge. L'irruzione del Nazismo peggiorò le cose, e in Germania morirono migliaia di omosessuali nei campi di concentramento. Da questo aberrante e "distopico" concetto - come ci racconta il regista nella nostra intervista - ecco Great Freedom diretto da Sebastian Meise. Selezionato dall'Austria per rappresentarla gli Oscar 2022, e disponibile in streaming nel catalogo MUBI, il film - oscuro, meticoloso, doloroso - è una sorta di cammino verso la libertà.

Nella Germania del 1945 la liberazione non fu liberazione per tutti. Hans Hoffman (Franz Rogowski, strepitoso) è giudicato colpevole di essere... omosessuale. Una colpa assurda e insensata, ritenuta motivo di detenzione proprio ai sensi del Paragrafo 175. La narrazione di Great Freedom, scritto dallo stesso Meise insieme a Thomas Reider, si destreggia in tre periodi differenti, ritraendo Hans fuori e dentro la prigione, alle prese con il concetto di libertà assurdamente negato.

Great Freedom: una scena del film

Allora, per cominciare: Franz Rogowski è il migliore. Ma perché lo ha scelto?

Sì, questa domanda è frequente. Voglio dire, è semplicemente il migliore come hai detto tu. Cosa posso aggiungere? (Ride ndr.)

Il suo film è strutturato in tre periodi temporali. Qual è stato il suo approccio, in questo senso?

Le tre volte sono i punti di riferimento di tutta la storia, della persecuzione postbellica degli omosessuali, anche dopo il '45, la fine della Guerra. Poi il '57, fu quando fu emanato il paragrafo 157, e il '69 quando fu emanato nella Germania occidentale. Quindi queste erano le stazioni temporali, volevamo sottolineare i punti di riferimento e coprire l'intero dopoguerra di questo paragrafo.

Le testimonianze

Conosceva il Paragrafo 175 prima di girare il film?

Devo dire che non ne sapevo molto. Sapevo che esisteva. Sapevo che l'omosessualità era illegale, ma l'intera dimensione della persecuzione era completamente nuova per me e anche per la comunità queer. Ho trascorso molto tempo nella comunità queer, e tutti quelli a cui l'ho raccontato mi hanno detto: "Ok, interessante". So che c'era un paragrafo, ma era molto vago e in qualche modo un punto cieco anche per le persone. E mi sono chiesta perché...

Great Freedom: un'immagine

Ha parlato con persone che sono state imprigionate in quel periodo?

Abbiamo fatto molte ricerche e condotto un'ampia serie di interviste a, come dire, sopravvissuti, persone con esperienza diretta, quindi persone che sono state imprigionate negli anni '60, e ne abbiamo trovate molte. A Vienna, per esempio, c'è un vecchio caffè gay molto famoso, un caffè gay vietnamita molto bello. E ci sono sempre persone anziane sedute in fondo, che non hanno alcun rapporto con i giovani. Sono sempre seduti in un angolo da qualche parte, coppie anziane, coppie di anziani. Li abbiamo avvicinati ed è venuto fuori che tutti quelli di 65 o 70 anni avevano avuto esperienze con le forze dell'ordine negli anni '60 o erano stati imprigionati, o almeno erano stati arrestati. Una storia molto commovente: una coppia di anziani che ha condiviso una vita insieme. Sono stati insieme all'inizio degli anni '70, quando, subito dopo la modifica del paragrafo, si sono incontrati e hanno avuto una relazione per tutta la vita.

Great Freedom: una sequenza

Come andò?

Uno di loro, a circa 20 anni, confidò al suo compagno di essere stato in prigione, ma poi non ne hanno mai parlato. Per tutta la vita. È un grande tabù anche per queste persone. E credo che la maggior parte di loro sia stata felice di raccontare le proprie storie perché non ne hanno mai avuto l'opportunità, dato che questo paragrafo è stato abolito solo nel '94 in Germania, e in Austria ancora più tardi, nel 2001. Quindi non hanno mai avuto l'opportunità di parlarne perché erano ancora criminalizzati...

Great Freedom, la recensione: la passione ingabbiata oltre le sbarre

Il pericolo sta tornando

Perché ha scelto di girare ora Great Freedom?

Perché è così vicino ed è un punto cieco. A scuola non si impara nulla di questo paragrafo. Non c'è stato quasi nessun progetto per il recupero di quelle persone. E le forze conservatrici stanno tornando. Leggi come questa stanno tornando in Ungheria, in Polonia e anche negli Stati Uniti, in Florida. C'è una legge che vieta di insegnare a scuola che l'omosessualità è una forma di sessualità e cose del genere. È una cosa pericolosa.

Nel film vediamo spesso il fiammifero. Perché? Che cosa rappresenta questo elemento per il film?

Beh, sì, non lo so... è una sorta di speranza.

Great Freedom: una sequenza del film

La colonna sonora è notevole, ma è centellinata. Perché?

Beh, prima di tutto, abbiamo avuto Peter Brötzmann! È stato un periodo folle, ci sono stati così tanti tentativi di sbarazzarsi di questo paragrafo o di lottare contro di esso. All'improvviso, da un giorno all'altro, hanno cambiato, hanno modificato il paragrafo e la gente, come nel film, ci ha detto di aver letto nelle notizie, nei giornali, che il paragrafo era stato modificato. E naturalmente, in un club gay a quel tempo, il jazz suonava per la maggiore. Barbara Streisand era la musica di un club gay. Ma io volevo solo catturare la sensazione di completa follia. E poi ho cercato il contrasto tra le due cose.

Prision movie e un found footage

Great Freedom: un frame del film

La prigione è un elemento molto importante nel film. Ci sono prision movies che l'hanno influenzata?

Sì, ovviamente ci sono dei riferimenti, ma anche i romanzi e In Case of a Spider Woman è una grande influenza, non posso negarlo, ma tendo sempre a dire che cerco di vedere i riferimenti anche per sapere come non farlo. Quindi questo elemento omoerotico dell'essere rinchiusi, come in The Shotgun, non mi interessava affatto e nemmeno questi personaggi queer come eravamo abituati a vedere. Come in Il bacio della donna ragno. William Hurt interpreta uno strano personaggio queer, ma è una visione superata. Sappiamo che le persone queer non sono diverse da tutte le altre. E quindi questo è ciò che volevo evitare. Volevo mostrare persone normali rinchiuse per aver amato qualcuno. E questo è il distopico.

Sebastian, come ha realizzato il found footage che apre il film?

Viene dagli Stati Uniti, è esistito davvero. Avevano questi specchi spia e dietro c'erano delle telecamere. So che questo è stato fatto anche ad Amburgo, per esempio, ma questo filmato non esiste più. E ho trovato davvero affascinante guardare il filmato. Voglio dire, questo dimostra quanto il cinema sia un mezzo voyeuristico. Vogliamo vedere le persone in situazioni intime. Vogliamo vederle piangere. Vogliamo vederle fare sesso. Vogliamo... vederli. È questo che vogliamo vedere quando andiamo al cinema. Ed è questo che ho trovato così bello in questo filmato. L'introduzione riflette ciò che è il cinema. Una parte importante del cinema. E questo è stato girato dalla polizia. E tu dici: "Ok, chi è il viaggiatore? Chi è il pervertito? Quelle persone che fanno sesso nel bagno o le persone che le guardano? O le persone che li proteggono e vogliono vedere cosa stanno facendo?"