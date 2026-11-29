Come ogni anno, ci avviciniamo alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento con la voglia di tastare il polso del sistema, ascoltare impressioni sui risultati ottenuti, che quest'anno saranno di soddisfazione e positività, ma anche capire che cosa si sta immaginando per andare ancora più avanti e meglio. D'altra parte il claim di questa edizione, che si tiene dall'1 al 4 dicembre, è "Raise the Bar" e la speranza è che sia possibile farlo in modo sempre più deciso.

Una scena di Avengers: Doomsday, tra i protagonisti del prossimo mese

Prima di partire per Sorrento, però, abbiamo iniziato a saggiare il terreno, in una lunga e interessante intervista con Giorgio Ferrero, Delegato nazionale per le Giornate Professionali di Cinema di Anec e direttore commerciale di NVR Cinema, per iniziare a fare il bilancio dell'annata e indagare sulle sfide operative: dal ritorno del cosiddetto "prodotto medio" dopo la spinta di Checco Zalone alla necessità di sostenere i film con investimenti adeguati di lancio e P&A, fino al tema sempre più urgente di alzare l'asticella già a partire dalle prossime, ricche festività natalizie.

L'anno del ritorno del "prodotto medio" dopo l'effetto Zalone

Iniziamo la nostra chiacchierata con Giorgio Ferrero chiedendogli secondo lui come arriviamo quest'anno a Sorrento, il luogo ideale per fare bilanci di fine anno. "Arriviamo a Sorrento partendo dalla coda del successo di Zalone che è proseguita con una grandissima annata. Zalone ha trainato un'annata importantissima con tanti successi, incassi importanti, ma non dovuti solo al risultato dei film, perché stiamo migliorando proprio tutti, diventando sempre più competenti e sempre più capaci di intercettare il nostro pubblico. C'è stato un grande lavoro negli ultimi anni che ci ha portato a diventare sempre più capaci e più bravi." Ed è anche questo il motivo se alcuni titoli dai grandi incassi arrivano a totalizzare totali maggiori rispetto a quanto avrebbero fatto in passato, perché hanno il supporto di un sistema che ha imparato a sfruttarli a dovere.

Buen Camino: Checco Zalone in una foto del film

Quello che però spicca nell'ultimo anno è che non ci si limita ai grandissimi film evento, ma si notano buoni se non ottimi incassi in quelli che sono i film medi. "Diciamo che il prodotto medio aveva deluso negli ultimi anni e aveva creato una problematica di box office. Oggi il prodotto medio è tornato, ma va detto che noi l'abbiamo sempre avuto il prodotto medio, ha sempre fatto parte del nostro mercato e finalmente è ritornato. Siamo tornati a dove stavamo prima" lavorando bene su una categoria di film che stava zoppicando negli anni precedenti, dando a questi titoli il tempo di trovare il pubblico. Quel che succedeva è che "quando zoppicavano li cambiavamo immediatamente, oggi invece gli diamo fiducia e arriviamo a ottenere grandi risultati." Non era però mancato il prodotto, era piuttosto mancata la capacità di sfruttarlo a dovere? "Il prodotto medio ha sempre fatto il mercato, soprattutto il prodotto medio delle major. Oggi le major sono tornate a distribuire questo tipo di film e noi a intercettarlo. C'è sempre stato, però è stato più accessibile al pubblico, che è tornato a vederlo."

Lanciare un film oggi: perché serve budget P&A oltre l'opera

A voler trovare una nota negativa, anche solo come provocazione, possiamo ragionare sui film "piccoli" che ancora fanno fatica a farsi notare. Può aver senso per loro immaginare scelte distributive diverse? "Bisogna essere consapevoli che per lanciare un film, soprattutto nel mercato italiano, c'è bisogno di un supporto distributivo di P&A importante e che non può limitarsi ai 100-200 mila euro. Oggi se vuoi lanciare un prodotto in Italia, lo devi lanciare con un budget importante e non possiamo sperare sempre che il film vada avanti da solo: il film deve essere supportato. Se non accade, può avere difficoltà, d'uscita ma anche di profondità. Se invece viene supportato a dovere, quindi anche dal lavoro oltre che dal budget pubblicitario, il film può ottenere dei risultati. Bisogna comprendere che quando immettiamo un film nel mercato, il film deve avere un budget pubblicitario."

Le città di pianura, una delle sorprese di quest'anno

Non possiamo che essere d'accordo, vedendo anche quanti nostri amici al di fuori del settore facciano fatica a percepire l'esistenza di alcuni titoli. Si potrebbero trovare anche vie diverse per portarli al pubblico? "Se si è fatto un prodotto theatrical, per il cinema, deve rimanere tale, ma si deve supportare." Non ci si deve limitare, quindi, solo a costruire il prodotto, ma anche sostenerlo economicamente con una distribuzione importante, in grado di valorizzarlo. Perché se il pubblico non nota un'uscita al cinema, "come pretendi che il film venga visto? Il passaparola può funzionare, ma non sempre tempo per il passaparola e vale soprattutto per i film piccoli che escono con poche copie. Se non hanno spazio o non arrivano al pubblico è difficile che qualcuno li veda."

Verso Sorrento: "Raise the Bar", il confronto con l'Inghilterra e l'orizzonte dei 50 anni

Ferzan Ozpetek, un altro dei protagonisti del prossimo mese

E intanto arriviamo a Sorrento con l'idea di alzare l'asticella, proseguendo anche il lavoro di confronto iniziato negli anni precedenti ospitando personalità dei contesti spagnoli e francesi. Quest'anno tocca all'Inghilterra. Cosa ci può dire questo mercato? "Intanto questi confronti servono per capire e per valutare come lavorano gli altri mercati" ci ha spiegato Giorgio Ferrero, "abbiamo iniziato con la Francia, che era un mercato che negli ultimi anni tutti ammiravamo anche per il lavoro che veniva fatto e quindi era giusto mostrarlo. Siamo poi passati alla Spagna, che è un mercato simile al nostro, anche se negli ultimi anni stiamo ottenendo dei risultati migliori dei loro. E oggi tocca all'Inghilterra, che è un mercato molto più forte del nostro, più affine al cinema, e dobbiamo trovare e sentire quello che dicono per trovare delle soluzioni che ci permettano di arrivare a quei livelli. Bisogna vedere come lavorando e reagiscono gli altri, proprio per vedere dove fanno bene e dove non lo fanno. È vero che culturalmente alcune situazioni non possono essere uguali, però bisogna prendere quello che possiamo. E ti dirò di più: il prossimo anno ci piacerebbe il confronto col mercato statunitense, sperando che accettino."

Perché il confronto internazionale (da Francia e Spagna all'UK, fino agli USA)

Confronti necessari quindi per capire e crescere ancora di più e il contesto americano sarebbe interessante da esaminare, perché ancor più differente dal nostro rispetto all'Inghilterra. "Ricordiamo che di solito un prodotto, soprattutto di major americane, in Italia ha una quota percentuale, quindi già lì possiamo valutare se siamo andati meglio o peggio rispetto a loro. Stando attenti a non considerare quei film che sono più attinenti ai territori: ci sono film americani che vanno solo negli Stati Uniti, quindi non tutti vengono portati nel mercato italiano. È giusto vedere, controllare, valutare. E soprattutto arriviamo al cinquantesimo anno delle Giornate Professionali ed è quindi giusto fare anche una grande celebrazione, una grande festa e vedere il mercato poi più importante di tutti, che è quello americano."

Alessandro Siani sul palco delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento

Cinquant'anni non sono pochi e arrivano a celebrare un evento ormai totalmente maturo, che si è mosso in un mondo che dalle origini a oggi è cambiato molto. "Quando abbiamo deciso, durante il periodo di Covid, di fare le Giornate Professionali Reload e quindi digitali, sapevamo che dovevamo fare un cambiamento. E io credo che negli ultimi anni questo cambiamento l'abbiamo fatto arrivando ai livelli delle Giornate Professionali europee. Siamo arrivati a livelli di CineEurope. Con i nostri limiti, però possiamo migliorare sempre."

La crescita dopo l'esperienza Reload e la sfida di "alzare l'asticella"

"Stiamo migliorando, siamo cresciuti" ci dice ancora Giorgio Ferrero anche con un giustificato orgoglio per il lavoro fatto. Un lavoro che deve, però, ancora crescere, come sottolinea il tema dell'anno "Raise the Bar". "È un mercato maturo e Natale lo dimostrerà, ne sono convinto. È il momento di alzare l'asticella, di fare un passo avanti. E dobbiamo arrivare a ottenere questi risultati sempre." Farlo diventare uno standard, insomma, una base da sviluppare e su cui costruire ancora. "È arrivato il momento di crederci e di continuare a lavorare come abbiamo fatto. Un percorso che nasce dalle Reload ma non si limita solo alle Giornate Professionali, bensì a tutto il percorso associativo. I presidenti, anche i nuovi che sono arrivati, stanno lavorando su una linea di continuità molto importante ed è il momento di fare il passo in avanti." E ognuno deve farlo guardando al proprio settore, di cui conosce le difficoltà per poter risolvere anche gli eventuali errori fatti in precedenza.

I misteri del giardino di Compton House, uno dei film della Rassegna Omaggio a Peter Greenaway

Una crescita che passa anche fisicamente per Sorrento, per il territorio in cui le Giornate Professionali si svolgono, confermando un grande coinvolgimento del pubblico: "Un discorso che abbiamo iniziato da tanto e non è mai mancato, anche e soprattutto il nostro percorso mattutino con le scuole e con i talent che ci hanno sempre appoggiato, portando la loro presenza ai ragazzi delle scuole di Sorrento." Un aspetto importante che è però "il nostro core business, è il nostro lavoro: noi dobbiamo educare le persone a tornare al cinema, che rimane il luogo di aggregazione sociale più importante che c'è in Italia. Quindi è giusto restituire queste opportunità a una città che in questo momento non ha un cinema." Un problema che non riguarda solo Sorrento, ma che richiederebbe un lavoro di tipo differente, legato anche ai comuni e alla politica.

Natale al cinema e la scommessa su Riccardo Milani

Giorgio Ferrero ci ha parlato del Natale e non possiamo non ricollegarci per sottolineare quanti titoli importanti ci siano quest'anno, che pongono margini per fare un ottimo lavoro. "C'erano anche l'altro Natale" ci ricorda Ferrero giustamente, "che ci ha dimostrato che c'è un mercato, che c'è lo spazio per tutti. Ora è, come dicono le Giornate Professionali, il momento di alzare l'asticella, di fare quel passo, anche sul Natale: dimostrare che c'è spazio per tutti e che tutti i film possono incassare." E c'è il rischio che alcuni di questi film possano ottenere meno di quanto avrebbero potuto fare in altri periodi? "Dobbiamo vedere quanto faranno e il rischio c'è sempre, però è anche vero che quel momento dell'anno è importante e sono film che meritano quello spazio".

Salute! Riccardo Milani sul set del film

E sul Natale siamo curiosi di sapere quale può essere per Giorgio Ferrero una possibile sorpresa: "non lo so, perché mi dici sorpresa, non certezza. Io credo molto nel film di Riccardo Milani. Ma è così perché credo che l'argomento salute sia importante in Italia, e se toccato con il tono della commedia, con la capacità che ha sempre avuto Riccardo Milani negli altri film, può toccare il cuore degli italiani. Quindi per me è una certezza e se mi chiedi da quale mi aspetto di più, penso sia proprio lui."