Ghostbusters: Minaccia Glaciale in 4K UHD, la recensione: super show audio-video con gli acchiappafantasmi

La recensione di Ghostbusters: Minaccia Glaciale in 4K UHD: il prodotto Eagle splende per un reparto tecnico eccellente, con video al top e audio travolgente, soprattutto nel Dolby Atmos inglese. Buono anche il reparto dedicato agli extra.

Riecco gli Acchiappafantasmi. Diretto da Gil Kenan e scritto dal regista insieme a Jason Reitman, Ghostbusters: Minaccia Glaciale è il quinto capitolo della saga, dopo i successi degli anni Ottanta, il reboot del 2016 e il sequel Ghostbusters: Legacy. Questo nuovo capitolo - nel quale la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l'iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali - cerca di miscelare gli elementi classici del franchise aggiungendo nuovi personaggi alla storia, che si dirama in diverse direzioni.

Ernie Hudson e Bill Murray a caccia di fantasmi

Può ancora dire la sua la saga degli acchiappafantasmi in homevideo? Dai primi riscontri sembra proprio di sì, visto che la settimana seguente all'uscita del prodotto targato Eagle Pictures, Ghostbusters: Minaccia Glaciale è salito subito in vetta alle classifiche di vendita. Noi abbiamo potuto esaminare l'edizione più prestigiosa, quella in 4K UHD che contiene anche il disco blu-ray, oggetto di questa recensione.

Il video 4K è praticamente impeccabile per qualità di dettaglio e croma

Riunione di gruppo per gli acchiappafantasmi per studiare il da farsi

Sul piano tecnico il prodotto homevideo di Ghostbusters: Minaccia Glaciale regala allo spettatore massima soddisfazione. A partire da un video 4K UHD praticamente impeccabile, capace di non solo di tener testa ma anche di valorizzare tutti i numerosi aspetti esuberanti del film, tra visioni di fantasmi in varie versioni e un reparto cromatico molto frizzante. Già, perché riprodurre nella piena magnificenza e senza sbavature tutti i verdi e blu in versione, diciamo così, ectoplasmatica, oppure i vivacissimi rossi della livrea degli acchiappafantasmi, nonché i neri profondi delle oscurità, non era affatto scontato, anche per il top dei formati video.

Una spettacolare scena di Ghostbusters: Minaccia Glaciale con la ECTO-1 in azione

E invece il 4K risponde alla grande in ogni circostanza, con un dettaglio affilato ma mai artificioso nella sua incisività, perché l'assenza di grana non toglie un'efficace sensazione cinematografica alle immagini. Qualche cenno di morbidezza si riscontra solo in alcune scene dominate dalla CGI, ma è tutto nella norma. Inoltre possiamo ammirare un quadro compatto e nitido in ogni circostanza, un contrasto ben calibrato e una colorimetria che grazie all'HDR acquista ancora maggior spessore e brillantezza rispetto al già ottimo blu-ray: le occasioni per dimostrarlo non mancano, tra fantasmi, entità eteree, ghiaccio e fasci di protoni.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, ecco chi sono i nuovi e i vecchi personaggi del film

L'audio di Ghostbusters: Minaccia Glaciale: un'esperienza travolgente

Paul Rudd esamina la situazione

Ma Ghostbusters: Minaccia Glaciale, tra fantasmi svolazzanti, sgommate e fasci di protoni, ha anche un settore audio decisamente importante. Un reparto che il DTS HD 5.1 riproduce con ottimi risultati, anche se il Dolby Atmos inglese regala inevitabilmente ancora qualcosa di più, rendendo l'esperienza particolarmente elettrizzante. Le scene nelle strade di New York, quelle con i citati protoni ma soprattutto le sequenze con il ghiaccio che si muove, si diffonde e scricchiola, sono imperdibili per spazialità, precisione del dettaglio sonoro, direzionalità chirurgica e ruggito dei bassi.

Un'inquietante apparizione di Slimer

Nonostante il potente e ricco sound design che avvolge lo spettatore (e nell'Atmos lo circonda anche in altezza) con grande fluidità fra i diffusori, i dialoghi restano sempre chiari e ben percepibili. Come detto, soprattutto nelle sequenze più movimentate, la differenza fra traccia italiana e inglese si avverte in modo evidente, soprattutto per una fascia bassa più aggressiva e un'energia complessiva maggiore, ma anche l'ascolto nella nostra lingua resta comunque avvincente.

Ghostbusters - Minaccia glaciale, la recensione: Ritorno alle origini, ritorno a New York

Buoni gli extra: commento audio e 70 minuti di contributi

Gli acchiappafantasmi all'attacco

Buoni anche gli extra, che sono presenti sul disco blu-ray: oltre al commento audio del regista e cosceneggiatore Gil Kenan, troviamo infatti circa 70 minuti di contributi. Il più importante è certamente Ritorno alla caserma: La creazione di Ghostbusters - Minaccia glaciale (22'), un bel dietro le quinte dalla vena un po' nostalgica con momenti delle riprese sul set e interventi di cast e troupe che discutono non solo della storia e dei personaggi, ma anche dei film precedenti. Troviamo poi Intrappolati: La cattura dei fantasmi della Minaccia Glaciale (11') sul design delle creature e i tanti effetti speciali utilizzati nel film.

Mckenna Grace in una scena di Ghostbusters: Minaccia Glaciale

A seguire Tutti gli Easter Egg (7') con i riferimenti ai film precedenti, Arriva Garraka (4') sul grande cattivo della storia, e New York, novità (7') sui nuovi equipaggiamenti degli acchiappafantasmi. E poi ancora Benvenuti al The Paranormal Discovery Center (4') sul laboratorio di ricerca del paranormale, e La colonna sonora (7') sulla musica del film. In chiusura sei scene eliminate per un totale di 9 minuti.