Geronimo Stilton e Rainbow: quale futuro per il celebre topo italiano?

"Ora anche noi abbiamo un topo famoso, finalmente" ci ha detto Iginio Straffi in apertura della nostra chiacchierata riguardo l'acquisizione di Geronimo Stilton da parte di Rainbow. E sentiamo gioia e orgoglio nella sua voce, come è naturale che sia, visto che c'è chi ha costruito un impero su un altro importante topo. La notizia d'altra parte è importante, di quelle che segnano il panorama dell'audiovisivo: l'azienda guidata dal Presidente e CEO Iginio Straffi ha annunciato di aver acquisito la proprietà intellettuale di Geronimo Stilton, uno dei personaggi più iconici della narrativa per ragazzi, con una storia che inizia il proprio cammino nel 1997 e che ha portato a vendere oltre 190 milioni di copie nel mondo (più di 35 milioni solo in Italia), coinvolgendo generazioni di lettori con le sue storia.

Geronimo Stilton e Rainbow: due realtà destinate a trovarsi

Attivo dal 1995, il Gruppo Rainbow è una delle realtà di riferimento del panorama italiano e non stupisce che si sia interessata a un personaggio come Geronimo Stilton, che è "riuscito a far breccia a livello globale, perché è complicato avere successo a casa nostra ma riuscire a livello internazionale ancora di più." Oggi forse ancor più che in passato, nonostante una globalizzazione che ha in qualche modo assottigliato i confini. "Se si riesce a toccare le corde emotive di tante persone in Europa ma anche in America, in Asia, significa che Geronimo Stilton ha qualcosa di speciale, che piace, appassiona e colpisce ai quattro angoli del mondo."

Iginio Straffi con Elisabetta Dami, creatrice di Geronimo Stilton

Ma non è solo la grande visibilità e popolarità del personaggio ad aver attirato l'attenzione di Iginio Straffi e il suo gruppo, quanto anche i valori che incarna e comunica: "i valori che Geronimo rappresenta sono molto in linea con quelli del Gruppo Rainbow, la curiosità, il valore dell'amicizia, della generosità, dell'altruismo, l'inclusione. Tanti temi che Geronimo Stilton ha portato avanti per 25 anni, come hanno fatto i personaggi della Rainbow."

Temi da una parte, ambizione globale dall'altra, insomma: "Il mondo di Geronimo è molto in linea con quello che facciamo sin dall'inizio, ovvero creare contenuti italiani con messaggi e valori importanti per i bambini, che saranno gli adulti di domani", che però non si limitino al nostro territorio ma "possano essere compresi e apprezzato in tutto il mondo."

Un esempio in un mondo superficiale

C'è però anche un altro aspetto che va sottolineato di Geronimo Stilton, ovvero la curiosità che Iginio Straffi ci ha citato e che si declina in un approccio al mondo e alle proprie avventure diverso da tanti altri personaggi che vanno per la maggiore: il celebre topo basa la sua attività sull'osservazione, sulla crescita e l'apprendimento. Sull'esplorazione. _ "È un personaggio che ci porta a scoprire, a fare esperienze, a essere curiosi del mondo e di tutto quello che ci circonda. Quindi ad aprirsi anche agli altri." Un qualcosa che in Rainbow ritengono importante, "perché il nostro mondo sta andando verso una società che si chiude un po' in se stessa, davanti al piccolo schermo di un cellulare o di un tablet e questo chiaramente ha i suoi lati negativi." Un'opinione, quella di Iginio Straffi, che ci sentiamo di condividere: "chi, come Geronimo, porta avanti una conoscenza fatta di sensazioni, di tatto, di esperienze visive, ha un valore nella società di oggi."_

Il futuro di Geronimo Stilton

Nel comunicato relativo all'acquisizione si parla di nuovi progetti creativi e proposte per l'entertainment e non possiamo che indagare su quali siano i primi passi per realizzare nuovi contenuti che abbiano come protagonista Geronimo Stilton: "I primissimi progetti saranno rivolti ai canali digitali, perché credo che non sia stato fatto abbastanza in passato e i bambini di oggi li troviamo ancora un po' in televisione o in altri ambiti, ma tantissimo anche sulle piattaforme digitali. Dovremmo andare un po' a recuperare, creando dei contenuti ad hoc per questo tipo di comunicazione." Primi passi di un cammino che si preannuncia ricco e lungo: "e ovviamente stiamo mettendo in piedi un progetto molto importante che invece prenderà anni di lavorazione" e che quindi non vedremo già il prossimo anno.

Un'immagine della serie ispirata al personaggio

Il cammino è però velocizzato da un aspetto: "Da più di un anno eravamo gli agenti che rappresentavano Geronimo nel mondo, quindi abbiamo già avuto modo di conoscere a fondo il DNA di questo personaggio e non dobbiamo partire da zero. Siamo molto ferrati sul personaggio, ma è chiaro che per riuscire a creare un'opera importante di quaitù mondiale ci vorranno un paio di anni almeno."

Ci viene da pensare che una via di sbocco sia il cinema, ma anche una certa crossmedialità che possa coinvolgere anche videogiochi e altre forme di intrattenimento. E Iginio Straffi ce lo conferma: "pensiamo al cinema e quindi a un grande film di Geronimo. Chiaramente abbiamo anche le basi per una serie, ma dovremmo decidere presto una via o l'altra." Una cosa è certa: "sicuramente sarà qualcosa di molto alto a livello qualitativo, molto importante, coinvolgente nella storia per tutta la famiglia."

Un importante target family

Un pubblico ampio, quello che oggi sta rispondendo meglio anche sul fronte del boxoffice. "Non dimentichiamoci che Geronimo è da 25 anni un beniamino dei bambini, che significa che ha già dei trentenni nel suo pubblico che avranno magari loro stessi dei figli e avranno piacere di far conoscere Geronimo a tutti i bambini: Quindi sarà un prodotto per tutta la famiglia. Per questo il prodotto che faremo non sarà un prodotto con un linguaggio direttamente da bambina, ma deve avere diversi livelli di lettura che possa appassionare un pubblico molto ampio".

Winx Club: una scena della serie animata

Ma per ampliare questo pubblico, per parlare a nuove generazioni, Geronimo Stilton è già pronto così com'è o c'è bisogno di aggiustare il tiro per adattarsi a mezzi espressivi differenti dai romanzi? "C'è un discorso di formato, di mezzo e anche di ritmo, però è chiaro che i valori e gli ingredienti principali del successo di Geronimo sono universali." Lo confermano le vendite dei libri, che continuano a essere amatissimi in tutto il mondo, quindi "il DNA, l'essenza di Geronimo, può continuare a essere apprezzata anche con i tempi che sono cambiati."

Tempi cambiati in cui le IP hanno grandissimo valore e importanza, come dimostra anche l'acquisizione dei Peanuts da parte di Sony. Lo sa bene Iginio Straffi, che ha dato vita con le Winx a una delle più importanti del panorama italiano. "Ho sempre creduto al valore delle IP, ma di quelle che sono veramente collaudate, che hanno superato la prova del tempo. Le IP vere sono quelle che dopo dieci anni, vent'anni sono ancora presenti nell'immaginario collettivo e che significano qualcosa per chi se li ritrova in altri contenuti." Come, appunto, Geronimo Stilton.