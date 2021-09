10 film perfetti per il ritorno a scuola

I film da vedere prima di tornare a scuola: 10 pellicole perfette per il back to school, con un occhio di riguardo alle proposte della piattaforma streaming di Infinity.

Settembre è arrivato e con esso tornano le responsabilità e la ripresa della routine quotidiana. In particolare, i ragazzi si preparano al rientro in classe e a cominciare un nuovo anno scolastico che si prospetta tanto interessante quanto impegnativo. Come rendere meno traumatico questo momento che coincide con la fine dell'estate e il back to school? Il modo migliore è scegliere una lista di pellicole adatta per l'occasione, con film che trattino con spensieratezza temi legati alla vita tra i banchi o alla vita degli adolescenti. Ecco allora una selezione di film da vedere prima di tornare a scuola, con un occhio di riguardo alle proposte all'interno del catalogo Infinity.

1. Noi siamo infinito (2012)

Iniziamo la nostra lista dei film perfetti per il ritorno a scuola con una pellicola che, nonostante sia uscita solo nel 2012, è già diventata un cult del genere, riuscendo a ricreare quella magia che troviamo nei classici adolescenziali degli anni '80: Noi siamo infinito. Tratto dal romanzo epistolare Ragazzo da parete di Stephen Chbosky, il film ha come protagonista Charlie (Logan Lerman), un ragazzo particolarmente timido e con grosse difficoltà a stringere nuove amicizie che si trova ad affrontare il primo anno di liceo. Qui, fortunatamente, incontra Sam (Emma Watson) e il il suo fratellastro Patrick (Ezra Miller) con i quali riuscirà a instaurare un legame che cambierà per sempre la sua vita. Noi siamo infinito affronta le tematiche più profonde che caratterizzano un periodo fatto di cambiamenti, tanto necessari quanto dolorosi, interrogandosi sull'amicizia, sull'amore e sui rapporti, a volte conflittuali, con i genitori. Potete trovare Noi siamo infinito all'interno del catalogo Infinity.

2. Breakfast Club (1985)

Cinque ragazzi, diametralmente diversi tra loro ma tutti con delle situazioni difficili alle spalle, si ritrovano a dover passare l'intera giornata di sabato chiusi nella biblioteca della scuola, a causa di una punizione. La convivenza forzata, inizialmente conflittuale, si rivelerà essere l'occasione perfetta per andare oltre alle apparenze e aprirsi alla conoscenza degli altri, scoprendo degli inaspettati punti in comune. Breakfast Club, pellicola del 1984 per la regia di John Hughes, è un film senza tempo; nonostante gli anni che passano, infatti, rimane sempre attuale il modo in cui racconta le insicurezze e le aspettative dei liceali, insegnandoci che, dietro a ogni persona, può esserci una storia di cui non siamo a conoscenza. La pellicola perfetta per un back to school ricco di nuove consapevolezze.

3. Ready Player One (2017)

Se, invece, ancora non avete voglia di pensare al ritorno a scuola (o all'università), il modo migliore per distrarsi è evadere... in una realtà alternativa! Gli appassionati di mondi virtuali e avatar non vedranno l'ora di godersi la visione di Ready Player One, film del 2018 diretto da Steven Spielberg basato sull'omonimo romanzo di da Ernest Cline e disponibile per lo streaming sulla piattaforma di Infinity. Siamo nel 2045, in un mondo in cui la sovrappopolazione e l'inquinamento hanno messo in ginocchio il pianeta Terra, rendendolo un'enorme baraccopoli. L'unica via di fuga dalla miseria della vita quotidiana è l'universo di OASIS, in cui le persone, attraverso l'utilizzo degli avatar, possono prendere parte a numerose attività per lavoro, istruzione e intrattenimento. In particolare, il film segue le vicissitudini di Wade Watts (Tye Sheridan), un giovane orfano di 18 anni che, nei panni virtuali di Parzival, cercherà di vincere l'enorme premio in denaro messo in palio dal creatore del gioco.

4. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004)

Il ritorno a scuola è sempre un po' traumatico. Ma siamo sicuri che, se si trattasse della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, tutti i ragazzi (e non solo) rientrerebbero in classe volando. Ovviamente su una scopa. Se avete voglia di immergervi per un paio d'ore in un'atmosfera ricca di avvincenti avventure e incantesimi insieme a Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) ed Hermione (Emma Watson), non vi resta che scegliere uno degli 8 film della saga cinematografica dedicata al maghetto più amato del mondo. Noi vi suggeriamo Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, terzo capitolo della serie per la regia di Alfonso Cuarón nonché uno dei film più apprezzati da pubblico e critica. Qui facciamo la conoscenza di uno dei personaggi più amati dai fan delle avventure: Sirius Black, padrino di Harry che al cinema ha il volto di Gary Oldman.

5. L'A.S.S.O. nella manica (2015)

Tra le proposte Infinity per il ritorno a scuola troviamo L'A.S.S.O. nella manica, un teen movie che vede l'attrice Mae Whitman nei panni di Bianca, liceale acqua e sapone che porta il peso di essere meno attraente e talentuosa delle sue migliori amiche, due tra le ragazze più popolari della scuola. Il titolo italiano del film ripropone l'idea dell'acronimo di quello inglese (D.U.F.F.) con A.S.S.O., ovvero "Amica, Sfigata, Strategicamente, Oscena". La situazione tragica di Bianca, però, inizia a cambiare quando la ragazza fa la conoscenza del suo vicino di casa, Wesley Rush, che la aiuterà a smettere di essere la cosiddetta terza amica per diventare una leader e una ragazza indipendente.

6. Grease (1978)

Se siete degli amanti dei musical, il modo migliore per trascorrere gli ultimi giorni liberi in vista del ritorno alle proprie attività è guardando (o riguardando) un vero e proprio cult del genere: stiamo, ovviamente, parlando di Grease, padre di tutti i film musicali di ambientazione scolastica per la regia di Randal Kleiser. Ambientato negli anni Cinquanta, Grease racconta la storia d'amore tra il ragazzo più popolare della Rydell High School, Danny Zuko (John Travolta), e una nuova studentessa acqua e sapone, Sandy Olsson (Olivia Newton-John), i quali si ritrovano, dopo essersi conosciuti in estate, durante l'ultimo anno del liceo. Una pellicola capace di trattare con leggerezza alcune tra le tematiche fondamentali tipiche del periodo adolescenziale, offrendo una panoramica completa sugli usi e sui costumi dei liceali dell'epoca.

7. Succede (2018)

Tratto dall'omonimo bestseller di Sofia Viscardi e diretto da Francesca Mazzoleni, Succede è un teen movie italiano che si inserisce perfettamente in quel filone quasi sempre dominato dalle pellicole d'oltreoceano. Protagonista della pellicola è Margherita (Margherita Morchio), detta Meg, sedicenne insicura alle prese con le difficoltà dell'adolescenza, supportata dai suoi amici di sempre Olimpia e Tommaso. Una storia d'amore e di amicizia che racconta un periodo estremamente delicato della vita, in cui ogni evento e ogni emozione vengono vissuti con trasporto e intensità. Potete trovare Succede all'interno del catalogo Infinity.

8. L'attimo fuggente (1989)

Chi non vorrebbe avere un professore come quello interpretato dal compianto Robin Williams ne L'attimo fuggente, intramontabile pellicola del genere coming of age per la regia di Peter Weir. Nell'America di fine anni '50, il docente di letteratura John Keating viene trasferito nel Vermont per insegnare nel prestigioso college maschile Welton. Qui, grazie ai suoi rivoluzionari metodi di insegnamento, incoraggia gli studenti a essere liberi e creativi, scrollandosi di dosso l'idea di dover soddisfare solamente le aspettative di docenti e genitori. Una pellicola che offre uno spaccato di com'era la scuola negli anni '50-'60, mostrando il valore della letteratura e della poesia in un percorso di crescita, e ribadendo l'importanza di seguire le proprie inclinazioni personali.

9. Un compleanno da leoni (2013)

Se siete alla ricerca di un po' di goliardia in stile Una notte da leoni prima di tornare tra le mura scolastiche, all'interno del catalogo Infinity potete trovare Un compleanno da leoni. Questo film del 2013, infatti, vede alla regia Jon Lucas, che ha alle spalle il lavoro alla sceneggiatura dell'intero ciclo diretto da Todd Phillips. Protagonisti della pellicola sono tre amici che, dopo aver frequentato il liceo insieme, si ritrovano per festeggiare i 21 anni di uno di loro, Jeff Chang (Justin Chon). Casey (Skylar Astin) e Miller (Miles Teller) raggiungono così l'amico per trascorrere una notte a base di alcol, ma scoprono che il giorno dopo Jeff deve sostenere un importante colloquio per l'ammissione alla facoltà di Medicina. Non sarà certo questo imprevisto a fermarli.

10. School of rock (2004)

Concludiamo la nostra lista dei film da vedere prima di tornare a scuola con una commedia musicale sceneggiata appositamente per Jack Black e diretta da Richard Linklater: School of rock. L'attore statunitense veste qui i panni di Dewey, musicista squattrinato, che, grazie a un astuto stratagemma, ottiene il ruolo da supplente di musica in una prestigiosa scuola elementare. Il suo sogno, però, è quello di diventare un divo del rock e, per farlo, decide di partecipare a una gara tra rock band con un gruppo formato da alcuni talentuosi ragazzi della sua classe. Una pellicola che stimola a coltivare le proprie passioni e a guardare alla figura dell'insegnante come a un ruolo non necessariamente stereotipato.