I 10 migliori film di Emma Watson

Uno splendido ritratto di Emma Watson.

Viso acqua e sapone, occhi pieni di passione e gratitudine per il suo lavoro, Emma Watson è una di quelle attrici che ha dato parecchio al mondo del cinema con le sue tanto diverse ed interessanti interpretazioni. D'altra parte, chi se non lei avrebbe potuto conquistarci, nell'ormai lontano 2001, con quel suo "È leviosa, non leviosà"?

Insomma, la sua è una carriera lunga ormai vent'anni e in questo periodo ne è passata di acqua sotto i ponti: è cresciuta davanti a noi e con noi, l'abbiamo vista interpretare ruoli via via sempre più maturi, passando dall'infanzia all'età adulta senza problemi. Così, in occasione dei suoi primi trent'anni, vi proponiamo una lista dei migliori film di Emma Watson, da Harry Potter a Bling Ring, da Noi siamo infinito a Piccole donne.

1. Ballett Shoes (2007)

Yasmin Paige, Lucy Boynton ed Emma Watson sul set di Ballet Shoes

Primo film (sebbene per la televisione) interpretato da Emma Watson parallelamente alla saga di Harry Potter, Ballet Shoes è ambientato nella Londra degli anni '30 e racconta la storia di tre ragazze, Pauline, Petrova e Posy Fossil, adottate dal Professor Brown, detto Gum, un esploratore, e allevate con amore dalla nipote di quest'ultimo, Sylvia. Le tre crescono come se fossero sorelle e si trovano in difficoltà economiche quando Gum viene considerato disperso per più di dieci anni. Così, Sylvia decide di affittare la casa e l'arrivo del Dottor Jakes, del Dottor Smith, del signor Simpson e dell'insegnante di danza Theo Dane cambia la vita di tutti. Le tre ragazze cominciano a seguire l'arte, cercando di dare forma ai propri sogni: se Pauline sogna di recitare e Posy di diventare una ballerina, Petrova è decisa a tentare una carriera nell'aviazione.

2. Regression (2015)

Regression: Emma Watson ed Ethan Hawke nella prima immagine del thriller

Scritto e diretto da Alejandro Amenábar, Regression è un film ambientato nel Minnesota del 1990 e segue la storia del detective Bruce Kenner (Ethan Hawke), che si è gettato a capofitto nel lavoro, risolvendo un caso dopo un altro, in seguito ad una separazione. Uno di questi casi riguarda una giovane ragazza, Angela (interpretata da Emma Watson) che ha perso di recente la madre in un incidente automobilistico e che ha trovato conforto nella religione. La ragazza accusa il padre di averla violentata anni prima, mentre quest'ultimo non ha memoria dell'accaduto. Così, si decide di chiamare lo psicologo Dottor Rainer (David Thewlis) per far rivivere i suoi ricordi grazie alla regressione, salvo scoprire un mistero inquietante.

3. La bella e la bestia (2017)

La Bella e la Bestia: Emma Watson in una foto del film

Live-action dell'omonimo film d'animazione del 1991 diretto da Bill Condon, La bella e la bestia ha visto Emma Watson interpretare la giovane, brillante ed incantevole Belle. La ragazza vive in un villaggio dell'Alsazia con il padre artista e non è vista di buon occhio dai suoi compaesani poiché diversa: non desidera maritarsi per acquisire una buona posizione sociale, adora leggere, viaggiare con la fantasia ed è anche ambiziosa ed intraprendente. Inoltre, rifiuta le avance di Gaston, lo scapolo più ambito e ricco della città. Tutto cambierà quando il padre dovrà recarsi ad una fiera per lavoro e finirà per perdersi nella foresta, trovando rifugio nel castello in cui vive la Bestia. Quest'ultima, in realtà, non è che un principe trasformato in una bestia da una maga che lo aveva punito per la sua arroganza e che gli aveva anche dato una rosa incantata: se la Bestia fosse riuscita ad amare e farsi amare a sua volta, l'incantesimo si sarebbe spezzato, altrimenti sarebbe rimasto così in eterno. L'incontro con la giovane Belle, alla ricerca del padre, darà una speranza a lui e agli altri abitanti del castello, a loro volta trasformati in oggetti.

4. The Circle (2017)

The Circle: Emma Watson e Karen Gillan in una scena del film

Diretto da James Ponsoldt, basato sull'omonimo romanzo di Dave Eggers e interpretato da Emma Watson e Tom Hanks, The Circle segue la protagonista Mae Holland. Quest'ultima è una ragazza di provincia molto brillante e molto semplice, che cerca di lavorare quanto possibile per mantenere sé stessa e i genitori, poiché l'economia famigliare è compromessa a causa dei costi per le cure del padre, malato di sclerosi multipla. Sarà Annie a consigliare alla sua amica Mae di presentarsi ad un colloquio per l'azienda nella quale lavora, The Circle, una società di tecnologia e mass media. Mae viene assunta e si trasferisce al campus della società: tuttavia, la ragazza, che tiene molto alla sua libertà e alla sua privacy, nel tempo dimostra di non essere l'esempio perfetto per il suo capo Eamon Bailey, che vorrebbe lanciare sul mercato una telecamera in grado di osservare sempre gli altri, facendosi beffe della privacy personale. Ma l'incontro con Kalden, inventore del social network The Circle, aprirà gli occhi alla giovane Mae e le farà compiere un gesto inaspettato.

5. Noi siamo infinito (2012)

Noi siamo infinto: una scena memorabile con Emma Watson

Diretto da Stephen Chbosky e adattamento del romanzo Ragazzo da parete, scritto dallo stesso regista, Noi siamo infinito vede recitare insieme Emma Watson, Logan Lerman ed Ezra Miller. Il film, ambientato all'inizio degli anni '90, racconta la storia di Charlie, un ragazzo brillante ma molto timido ed insicuro, che si trova ad affrontare il liceo da solo. In breve tempo, due ragazzi dell'ultimo anno, Sam e il fratellastro di lei, Patrick, lo aiutano a districarsi in quel mondo e a farsi nuove amicizie, a partecipare alle feste e a fare la conoscenza dei primi amori. Un'amicizia che lo aiuta a crescere, così come farà anche il professor Anderson, che lo inizia al mondo della letteratura. Tuttavia, alcuni eventi del passato, che sembravano ormai essersi assopiti, continuano a tormentare Charlie, che entra in crisi quando i suoi due amici sono in procinto di iniziare il college.

6. Bling Ring (2013)

Emma Watson in una scena di The Bling Ring

Scritto, prodotto e diretto da Sofia Coppola, Bling Ring racconta la reale vicenda accaduta a Los Angeles tra il 2008 e il 2009 che ha visto alcune star dello spettacolo vittime di furti. Il film, infatti, segue un gruppo di giovani che decide di compiere una serie di attività illegali, giocando ad essere delle star di Hollywood e a vivere nell'agiatezza. I ragazzi, una volta individuata la casa della star di riferimento, decidono di derubarla di quegli oggetti che fino a poco tempo prima potevano solo ammirare nelle vetrine dei negozi. Ma la loro superficialità e ostentazione sarà il punto debole dei membri di quel giovane gruppo, ormai soprannominato The Bling Ring.

7. Colonia (2015)

Colonia: Emma Watson e Daniel Brühl in una drammatica situazione

Ispirato a fatti realmente accaduti e dedicato alle vittime della Colonia Dignidad, Colonia è ambientato nel 1973, anno in cui le forze armate cilene, guidate da Pinochet, rovesciano il presidente in carica con un colpo di stato. Diretto da Florian Gallenberger e interpretato da Emma Watson e Daniel Brühl, il film segue una giovane coppia tedesca formata da Daniel e Lena, lui fotografo, lei hostess di una compagnia aerea tedesca, che si trovano in Cile, poiché lui ha sposato da tempo la causa cilena ed è un sostenitore del presidente Allende. Tuttavia, Daniel viene sequestrato dalla polizia davanti a Lena e la ragazza comincia a cercare il fidanzato, probabilmente portato alla Colonia Dignidad. Questa Colonia, gestita da Paul Schäfer, non è altro che una setta che opera torture anche per conto della polizia segreta cilena. Così, Lena decide di entrare nella Colonia per salvare il fidanzato e, una volta ritrovatisi, cercheranno di fuggire dal quel luogo.

8. Harry Potter e la pietra filosofale (2001)

Emma Watson è Hermione Granger

Adattamento cinematografico dell'omonimo libro scritto da J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale è il primo lungometraggio che vede protagonista una giovanissima Emma Watson. Diretto da Chris Columbus, il film racconta la storia di Harry Potter, un bambino rimasto orfano ad un anno e che, nel giorno del suo undicesimo compleanno, scopre di essere un mago piuttosto famoso. Dalla vita famigliare passata con i prepotenti zii materni e il cugino, Harry scoprirà grandi cose sulla sua vita e sulla magia, mondo al quale appartenevano i suoi genitori, uccisi anni prima da Voldemort. Una volta alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, Harry imparerà molto da quel mondo finora a lui rimasto sconosciuto e vivrà molte avventure con quelli che diventeranno i suoi migliori amici, Ron ed Hermione.

9. Harry Potter e i doni della morte - Parte 2 (2011)

Emma Watson in Harry Potter e i doni della morte parte 2

Capitolo conclusivo di una delle più fortunate saghe letterarie e cinematografiche, Harry Potter e i doni della morte - Parte 2 è la seconda parte dell'adattamento cinematografico dell'omonimo libro, scritto sempre da J.K. Rowling. Diretto da David Yates, il film riparte da Hogwarts, adesso occupata dai Mangiamorte, mentre Harry, insieme all'aiuto di Ron ed Hermione, è alla ricerca degli ultimi Horcrux, così da poter indebolire Lord Voldemort. La scuola, ormai, è gestita da Severus Piton, costretto alla fuga quando la professoressa Minerva McGranitt difende Harry Potter, ormai tornato in quel luogo famigliare. Ha così inizio la battaglia finale, quella tra l'esercito di Voldemort e l'Ordine della Fenice, con l'aiuto dell'Esercito di Silente. Una battaglia che vedrà il suo culmine quando il Signore Oscuro si scontrerà direttamente con Harry, deciso a morire pur di salvare il suo mondo, rinnovando la memoria dei genitori e delle persone a lui care uccise da Voldermort.

10. Piccole donne (2019)

Little Women: Emma Watson in una foto del film

Adattamento dell'omonimo romanzo di Louisa May Alcott, Piccole donne è un film di Greta Gerwig che rimette in scena la storia delle sorelle March. Le sorelle, Meg (Emma Watson), Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen) e Amy (Florence Pugh), sono quattro giovani donne, tanto diverse, quanto complementari, che desiderano seguire i propri sogni e le proprie passioni. Se Meg si attiene per lo più alla figura femminile del tempo, è cioè desiderosa di essere moglie e madre, Beth è la ragazza dolce e saggia e amante della musica, Amy è una ragazza vanitosa, un po' viziata, ma più matura di quanto si creda, sarà Jo la vera e propria ribelle di casa. Indipendente e alla ricerca della propria libertà, Jo vorrebbe affermarsi in quanto scrittrice ed è pronta a rivoluzionare un mondo maschilista. In modi diversi, anche le quattro sorelle verranno coinvolte e spronate dalla sua indole, e piano piano capiranno di volersi affermare e di voler vivere la vita rimanendo sé stesse, allontanandosi dallo stereotipo sociale dell'epoca.

