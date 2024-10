Festa del Cinema di Roma 2024: i film da non perdere, da Saturday Night a Bruce Springsteen

Una festa, sparsa tra i luoghi della Capitale. Ovviamente l'Auditorium Parco delle Musica Ennio Morricone, ma anche il Teatro Olimpico, la Casa del Cinema, il Cinema Adriano, il museo MAXXI. Una rassegna in qualche modo itinerante, che da diciannove anni accompagna l'autunno romano. E rieccoci, allora, a raccontarvi la Festa del Cinema di Roma (16-27 ottobre), per un'edizione che, visti i film in programma, si dimostra una delle migliori degli ultimi anni. Un programma ricco, trasversale e, ancora una volta, popolare. Grandi anteprime, serie attesissime (come L'Amica Geniale), masterclass da non perdere (Viggo Mortensen, Diego Luna e Gael Garcia Bernal), red carpet esclusivi (se pensiamo a Johnny Depp), e poi tanto cinema italiano.

L'amica geniale: una foto di Irene Maiorino e Alba Rohrwacher

Come per le scorse edizioni, Movieplayer.it seguirà da vicino la Festa del Cinema di Roma, indirizzandovi verso le migliori e più interessanti visioni. Per questo, come da tradizione, apriamo la festa scegliendo quelli che, per noi, sono i titoli da tenere d'occhio (escludendo volutamente quelli della sezione Best Of, già visti e recensiti durante i passati Festival). Da Sunlight di Nina Conti fino a Mani nude di Mauro Mancini, passando per Saturday Night di Jason Reitman ecco quelli che sono i film da non perdere alla Festa del Cinema di Roma 2024.

L'albero di Sara Petraglia

Tecla Insolia ne L'albero

Al centro due interessanti attrici, Tecla Insolia e Carlotta Gamba, per l'esordio alla regia di Sara Petraglia. Ambientato al Pigneto di Roma, un coming-of-age doppio, che si sofferma sulle ansie e sulle paturnie (ma anche sulle speranze) dei ventenni di oggi, incastrati in una dimensione da cui sembra impossibile uscire. La storia è quella di Bianca e di Angelica, coinquiline che si affacciano su un albero.

Bring Them Down di Christopher Andrews

Christopher Abbott e Barry Keoghan

L'Irlanda rurale che fa sfondo ad un film di personaggi tormentati. Protagonistai Michael, che si ritrova a gestire l'allevamento di famiglia. Purtroppo per lui, i rapporto con i famigliari non è dei migliori, così come è teso quello dei vicini. Un dramma di rivalità, teso e supportato dal grande due protagonista, ovvero Christopher Abbott e Barry Keoghan.

La Nuit se traine (Night Call) di Michiel Blanchart

Una scena di La Nuit se traine (Night Call)

Dal Belgio il lungometraggio al cardiopalma di Michiel Blanchart. Protagonista Mady, un ragazzo di Bruxelles, che si ritrova a vivere un incubo dopo aver aperto la porta di casa ad una ragazza. Girato tutto in una notte, il film si allunga in uno scenario urbano di sicuro impatto, citando le atmosfere tipiche di Martin Scorsese.

Spirit World di Eric Khoo

Catherine Deneuve nel film Eric Khoo

Da attendere e vedere per un'insula Catherine Deneuve, che si ritrova - alticcia - in una Tokyo addobbata a festa, ovvero la Obon. Un viaggio tra i vivi e i morti, tra la musica, il mare e la vita da cogliere al volo. A dirigere il film Eric Khoo, singaporiano, con uno script firmato insieme al figlio Edward.

Nottefonda di Giuseppe Miale Di Mauro

Di Leva sul set di Nottefonda

Un altro film notturno, fin dal titolo. Attenzione a Nottefonda con Francesco Di Leva che recita in coppia con il figlio Mario. Diretto da Giuseppe Miale Di Mauro (esordio) si racconta la vicenda di un uomo in preda all'ossessiva ricerca di colui che ha ucciso sua moglie. Un pirata della strada. Il film si ispira all'omonimo romanzo scritto dal regista stesso. Location, San Giovanni a Teduccio, uno dei quartieri più complicati di Napoli.

Sunlight di Nina Conti

Un momento di Sunlight

Promette di essere il film più curioso della Festa del Cinema di Roma quello di Nina Conti. Nel New Mexico un uomo viene salvato dal suicidio da una donna vestita da scimmia. Un viaggio catartico e illuminante, che non rinuncia all'umorismo e all'emozione. Nina Conti è una delle più quotate ventriloque d'Inghilterra.

Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band di Thom Zimny

Il ritorno di Bruce Springsteen con la E Street Band. Dopo sei anni di pausa, i due universi canori si sono rincontrati per un tour da brividi, raccontato per l'occasione da Thom Zimny, storico collaboratore del Boss. Dal New Jersey, un viaggio di musica, amore e parole, un documentario che ripercorre fino al midollo il profilo di un'icona senza tempo. Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band è poi dal 25 ottobre in streaming su Disney+.

L'Amica Geniale 4 di Laura Bispuri

Tra le serie in anteprima alla Festa del Cinema di Roma abbiamo scelto l'attesa quarta stagione del L'amica geniale, show HBO e Rai tratto dai romanzi di Elena Ferrante. A dirigere le puntate Laura Bispuri, nel quale ritroviamo Lila ed Elena ormai adulte (Irene Maiorino e Alba Rohrwacher. Nuove sfide, nuove voci, nuove inflessioni per una serie simbolo, che si muove lungo la storia d'Italia.

La casa degli sguardi di Luca Zingaretti

Se nel 2023 abbiamo visto l'esordio di Paola Cortellesi alla Festa del Cinema, il 2024 ci offre invece un altro interessante debutto alla regia. Quello di Luca Zingaretti. L'attore dirige (e interpreta) La casa degli sguardi, storia di un ragazzo aspirante poeta. Viene scosso dai colleghi della cooperativa di pulizia per cui lavora, all'interno dell'ospedale Bambino Gesù. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, e illumina una Roma generazionale dalle prospettive inedite.

Conclave di Edward Berger

Un'immagine di Ralph Fiennes in Conclave

Cast all star per il nuovo film di Edward Berger: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, e poi i "nostri" Sergio Castellitto e Isabella Rossellini. Lo script arriva dal bestseller di Robert Harris, e mette al centro un thriller in cui vengono messi in scena i giochi di potere che anticipano l'elezione di un nuovo papa. Uno dei film già in odore di Oscar 2025.

The Dead Don't Hurt di Viggo Mortensen

Viggo Mortensen versione cowboy

Chi lo dice che il western è un genere ormai morto? Di certo Viggo Mortensen, che per il suo film da regista ci porta nella metà Ottocento per un film western definito... Femminista. Protagonista proprio l'ex Aragorn, che insieme a Vicky Krieps tenta di rifarsi una vita in una corrotta cittadina del Nevada. Ma la guerra civile imperversa, e la donna deve cavarsela da sola mentre il marito è in battaglia.

Hey Joe di Claudio Giovannesi

James Franco e Francesco Di Napoli

Il nuovo film di Claudio Giovannes, Hey Joe, è ambientato in una Napoli del 1944. Storia di un americano, Dean, che incontra Lucia. I due si innamorano, ma poi lui parte. Nel 1971, poi, Dean scopre con ritardo che Lucia è morta, lasciando il loro figlio ormai venticinquenne. Quando l'americano torna a Napoli per trovarlo, scopre un ragazzo violento e criminale. Film di personaggi, di evocazioni, in cui duettano i due protagonista, James Franco e Francesco Di Napoli.

We Live in Time di John Crowley

We Live In Time: Florence Pugh e Andrew Garfield in una scena

Regista decisamente sottovalutato John Crowley che torna con un commedia romantica dalle tinte drammatiche. Protagonisti Florence Pugh e Andrew Garfield. La storia di una coppia nata per caso, capace di affrontare la vita, tra gioia, dolore, gravidanze, malattie. Dieci anni che scorrono alternati, tra comicità e tenerezza. A scrivere la sceneggiatura il drammaturgo Nick Payne.

Longlegs di Osgood Perkins

Longlegs: Maika Monroe in una scena tratta dal film

Thriller di visioni e sensazioni, nonché caso cinematografico del 2024. Maika Monroe e Nicolas Cage (come non l'avete mai visto) protagonisti di una storia di killer satanici e traumi riscoperti. Un'agente dell'FBI è sulle tracce di un satanista psicopatico. Una visione di genere, che esalta ancora una volta la fluidità narrativa dell'horror.

Saturday Night di Jason Reitman

Saturday Night: Dylan O'Brien in una scena

Jason Reitman e la nascita del mito. Un gruppo di comici, e poi autori e scrittori, volti e nomi dietro uno degli show tv più influenti della storia, andato in onda per la prima volta l'11 ottobre del 1975. Reitman rivede gli adrenalinici novanta minuti che anticipavano la prima puntata del _Saturda Night Live, seguendo Michaels (Gabriel LaBelle), tra costumi, camerini, battute da imparare a memoria e il trampolino teso verso una rivoluzione che stava per iniziare.

San Damiano di Gregorio Sassoli, Alejandro Cifuentes

Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes ci portano alla Stazione Termini, seguendo le giornate estreme di un clochard polacco arrivato a Roma. Un documentario di ricerca, di forte dolore, che scoperchia una verità ai margini rendendo la disperazione tangibile nelle sue forme. In mezzo, personaggi disgraziati e il panorama di una società che sembra aver dimenticato il senso stesso di umanità.

Mani nude di Mauro Mancini

Sul set di Mani Nude

Alessandro Gassmann e la rivelazione Francesco Gheghi, insieme a Fotinì Peluso per una storia di sangue, paternità e amore salvifico. Mani nude, diretto da Mauro Mancini (che bello il suo Non odiare), e tratto dal romanzo di Paola Barbato, ha per protagonista Davide ragazzo che viene rapito da un'associazione che lo costringe a lottare durante combattimenti clandestini. Una lotta per la sopravvivenza, che dovrà necessariamente seguire le istruzioni di Minuto, carceriere e allenatore che diventerà per il ragazzo un padre putativo.