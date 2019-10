Halloween: i film da vedere non troppo spaventosi

Ecco tutti i più bei film da vedere ad Halloween non troppo spaventosi, adatti anche a coloro i quali non amano avere troppa paura.

Bruce Campbell ne La casa (Evil Dead, 1981)

Chi lo ha detto che solo i più coraggiosi possono guardare film del terrore? Anche chi non è abituato a questo genere di pellicole può affrontarne la visione, per lo meno durante la notte di Halloween, in cui rifiutarsi sembra quasi impossibile. Certo, non tutti gli horror sono adatti a neofiti o a spettatori occasionali, ma ci sono degli step intermedi da cui passare prima di darsi a terrificanti capolavori come L'esorcista, Shining o La casa. Ecco quindi che, soprattutto in questo periodo dell'anno, un articolo sui film da vedere ad Halloween non troppo spaventosi è senza dubbio necessario.

Da Il mistero di Sleepy Hollow a What We Do in the Shadows, le pellicole adatte a chi non ama particolarmente i brividi su schermo sono tante. Pochi jump scares, gore ed elementi splatter ridotti al minimo, possessioni temporanee e decisamente poco aggressiva e, ovviamente, un po' di sana ironia sono gli ingredienti su cui ci siamo basati per scegliere i più bei film da vedere ad Halloween non troppo spaventosi. Se poi anche questi sono troppo per voi, vi consigliamo di limitarvi alle commedie divertenti anche per la notte del 31 ottobre.

1. Scappa - Get Out

Scappa - Get Out: Catherine Keener, Bradley Whitford, Allison Williams e Daniel Kaluuya in una scena del film

Cominciamo con uno degli horror più apprezzati dalla critica degli ultimi anni (e che si è aggiudicato pure un Oscar per Miglior sceneggiatura originale): Scappa - Get Out (2017).

La storia, completamente priva di elementi sovrannaturali, è quella di una coppia mista, Chris e Rose (Daniel Kaluuya e Allison Williams), che si reca, per la prima volta, in visita ai genitori di lei. Gli Armitage, che vivono in un'isolata casa di campagna, si rivelano fin da subito estremamente aperti e felici di accettare il ragazzo, seppur di colore, nella famiglia. Con il passare delle ore però le cose cambiano e una serie di strani avvenimenti porteranno Chris a pensare che non tutto è come sembra. Critica estremamente intelligente ai "nuovi" tipo di razzismo negli Stati Uniti, Get Out è di certo tra quegli horror che, più che spaventarci, ci fanno pensare.

2. What We Do in the Shadows

What We Do in the Shadows: Jonathan Brugh con Jemaine Clement e Taika Waititi in una foto promozionale

Cambiamo completamente genere con un film che rielabora alcune tematiche classiche degli horror per trasformarle negli elementi di un'esilarante commedia. What We Do in the Shadows (2014), girato in lo stile mockumentary, segue una troupe australiana che sta producendo un documentario su un gruppo di vampiri: provenienti da paesi e da epoche diversi, Viago, Vladislav, Deacon e Petyr ci raccontano le difficoltà della convivenza, i rapporti con la comunità vampiresca locale e gli scontri con i loro nemici giurati, i licantropi. Nel cast e alla regia Taika Waititi e Jemaine Clement. Se non lo avete ancora visto, ci ringrazierete.

3. Quella casa nel bosco

Chris Hemsworth, Kristen Connolly e Fran Kranz esplorano il cottage di The Cabin in the Woods

Quella casa nel bosco (2012) è forse uno dei film dell'orrore più particolari degli ultimi anni: alcuni studenti universitari, dopo essere stati scelti da una misteriosa organizzazione governativa come vittime sacrificali per placare antichissime divinità, si ritrovano in una casa isolata assediati da terrificanti creature. Riproponendo e ribaltando i cliché più famosi ed utilizzati in questo tipo di film il regista Drew Goddard riesce a fare di Quella casa nel bosco una parodia del genere horror in molti punti terrificante (e anche un po' splatter) ma anche divertente e adatta a tutti coloro che solitamente non digeriscono film di questo tipo.

4. The Others

Nicole Kidman in una scena del terrorizzante The Others

Nicole Kidman è la protagonista di The Others (2001), horror che segue gli stilemi della classica ghost story ma che rimane impresso per lo strepitoso finale a sorpresa. Il suo personaggio principale, Grace, è una madre che vive isolata in una tenebrosa magione con i due figli, aspettando il ritorno del marito partito per la seconda guerra mondiale. Un giorno alla porta si presentano tre strani domestici, pronti a sostituire il personale di servizio misteriosamente scomparso. Da quel momento per gli abitanti della casa le cose non saranno più le stesse e inquietanti segreti del passato torneranno presto in superficie. Scritto e diretto da Alejandro Amenábar, The Others è una pellicola imperdibile per la notte di Halloween, anche per i più deboli di cuore.

5. Il mistero di Sleepy Hollow

Christina Ricci e Johnny Depp in una sequenza de Il mistero di Sleepy Hollow

Più una fiaba dark che un horror spaventoso, Il mistero di Sleepy Hollow (1999) è però tra i film che meglio trasmettono l'atmosfera della festa di Halloween. Cavalieri senza testa, streghe e cittadine di puritani immerse nella nebbia sono tra gli elementi che hanno reso questo film di Tim Burton un titolo assolutamente imperdibile.

Il protagonista è Ichabod Crane, interpretato da Johnny Depp, un giovane poliziotto che si trova ad investigare su alcuni misteriosi omicidi avvenuti nello sperduto villaggio di Sleepy Hallow. L'uomo si accorgerà presto che dietro al caso che deve risolvere si nasconde qualcosa di oscuro e sovrannaturale che metterà in discussione tutte le sue certezze.

6. Psycho

Janet Leigh in una sequenza di Psycho

Classico dei classici, Psycho non può mancare in nessuna lista di film dell'orrore da vedere. Il capolavoro di Alfred Hitchcock, un thriller psicologico non troppo spaventoso che ha creato un genere, può essere senza dubbio apprezzato anche da coloro che solitamente non si misurano con questo genere di pellicole. La storia è quella di Marion Crane (Janet Leigh), una donna che per coronare il suo sogno d'amore decide di sottrarre al suo datore di lavoro un'ingente somma di denaro e, durante la fuga, si rifugia in un motel di una strada periferica. Ad accoglierla Norman Bates (Anthony Perkins) giovane dalle abitudini particolari che nasconde molti segreti.

7. Scream

Una scena di Scream

Un film che agli elementi tipici dell'horror unisce divertenti momenti di satira? Scream si guadagna senza sforzo un posto in questa lista, perché può essere apprezzato anche dai più fifoni tra gli spettatori. Questo film, diretto da Wes Craven e uscito in sala nel 1996, racconta di una serie di brutali omicidi che sconvolgono la cittadina dove vivono Sidney Prescott, interpretata da Neve Campbell, ed i suoi amici. L'omicida, che nessuno sembra in grado di catturare, indossa una spaventosa maschera di Halloween, un personaggio ispirato al serial killer Danny Rolling. Nel cast anche David Arquette e Courteney Cox.

8. L'alba dei morti dementi

Shaun of the Dead: Simon Pegg va a caccia di zombie per le strade di Londra

Come avrete potuto notare stiamo cercando di mantenere questa lista estremamente varia, dall'horror più classico alla commedie che si servono dei cliché di questo genere per far divertire gli spettatori. L'alba dei morti dementi appartiene senza dubbio a questa seconda categoria, ed è parte della trilogia diretta da Edgar Wright di cui fanno parte anche Hot Fuzz e La fine del mondo. La storia è quella di Shaun (Simon Pegg) ed Ed (Nick Frost) una coppia di amici costretti ad affrontare un'improvvisa epidemia zombie. Da perditempo ad eroi il passo è decisamente breve, molto più di quanto avreste mai potuto immaginare.

9. The Mist

I protagonisti del film The Mist, tratto da un racconto di Stephen King

The Mist è un horror del 2007 diretto da Frank Darabont. Il film, ispirato al racconto di Stephen King "La nebbia", racconta di una foschia misteriosa che un giorno avvolge all'improvviso una cittadina ed i suoi abitanti. David e suo figlio Billy, rifugiatisi in un supermercato insieme a numerose altre persone, scopriranno presto che all'interno della nebbia si aggirano misteriose e letali creature.

The Mist si discosta dal racconto a cui si ispira solo nello sconvolgente, e completamente inaspettato, finale.

10. Il gioco di Gerald

Il gioco di Gerald: una scena con Carla Gugino

Continuiamo con un altro adattamento ad un opera di King: Il gioco di Gerald (2017). La protagonista della storia è Jessie, interpretata magistralmente da Carla Gugino, che si ritrova suo malgrado ammanettata al letto dopo la morte repentina del marito Gerald, avvenuta durante un gioco erotico da lui voluto per ravvivare il loro matrimonio. La situazione è resa drammatica dal fatto che i due avessero deciso di passare il weekend in un'isolata casa di campagna e che per i dintorni si aggiri un enorme randagio affamato (e forse anche qualcos'altro). L'elemento sovrannaturale in questo film è completamente assente, ma Il gioco di Gerald riesce comunque ad inquietare lo spettatore con le sue atmosfere angoscianti e claustrofobiche, destinate a rimanergli impresse a lungo.

11. The Village

Bryce Howard in una scena del film The Village

The Village è un film del 2004, diretto e sceneggiato da M. Night Shyamalan, reso famoso qualche anno prima da Il sesto senso. Questo film, che anche in questo caso viene ricordato soprattutto per il suo sorprendente finale, può essere, a nostro parere, adatto anche agli spettatori non abituali del genere horror. La storia è quella di un isolato villaggio di pellegrini ai margini di una foresta, costantemente minacciato dalle misteriose creature che la abitano. Un giorno la giovane Ivy (Bryce Dallas Howard) sarà costretta ad inoltrarsi nella natura selvaggia, e ad affrontare gli esseri che vi si aggirano, per raggiungere la città più vicina e procurarsi le medicine per curare il suo fidanzato, rimasto gravemente ferito. Nel cast anche Adrien Brody e Joaquin Phoenix.

12. The Blair Witch Project - Il mistero della strega di Blair

The Blair Witch Project: una scena del film

The Blair Witch Project, film che ha resto popolare il genere del found footage, merita senza dubbio un posto in questa lista perché, seppur in qualche modo rivoluzionario per questo tipo di cinema, non è ricordato per essere tra gli horror più spaventosi. Diretto da Daniel Myrick e Eduardo Sanchez ed uscito al cinema nel 1999, The Blair Witch Project racconta di tre giovani universitari - Heather, Joshua e Michael - che per girare un documentario sulla misteriosa strega di Blair si inoltrano in una foresta e, molto presto, si accorgono di non essere più in grado di tornare indietro. I tre faranno di tutto per ritrovare la strada di casa, ma la situazione diventa sempre più disperata: stremati, decideranno di rifugiarsi in una casa abbandonata nel folto del bosco, ignari che proprio lì li aspetta un drammatico destino.

13. Blood Story

Un primo piano di Chloe Moretz in Let Me In

Ecco un altro film di vampiri, questa volta un po' diverso da quello di cui abbiamo parlato all'inizio di questa lista. Blood Story, film diretto da Matt Reeves e remake della pellicola svedese dal titolo Lasciami entrare, è la storia dell'amicizia tra Owen (Kodi Smit-Mcphee) e Abby (Chloe Moretz), un ragazzo vittima di bullismo e una vampira centenaria. Una storia un po' particolare, ricca di momenti di tensione ma adatta anche a chi non è abituato alla visione di questo genere di film.

14. Crimson Peak

Crimson Peak: Mia Wasikowska in una scena del film

Una storia di fantasmi ambientata in una villa sperduta dell'Inghilterra, Crimson Peak racconta della giovane Edith (Mia Wasikowska), ereditiera americana che si innamora e si sposa con un nobile inglese. Trasferitasi nella casa di lui, dove vive anche la sua strana sorella (Jessica Chastain). Col passare dei giorni la ragazza si accorgerà che i due nascondono molti segreti e che forse la sua vita potrebbe essere in pericolo. Diretto da Guillermo del Toro, questo film vanta nel suo cast anche Tom Hiddleston e Charlie Hunnam..

15. Dracula di Bram Stoker

Gary Oldman con Keanu Reeves in una scena di Dracula di Bram Stoker

La più classica delle storie rivisitata da Francis Ford Coppola: Dracula di Bram Stoker racconta del vampiro più famoso di sempre, ma lo fa con una prospettiva nuova e diversa rispetto a quella del libro a cui è ispirato. Keanu Reeves, Winona Ryder, Anthony Hopkins e ovviamente Gary Oldman, nella parte del conte Dracula, interpretano i protagonisti di una storia che non può essere definita esclusivamente un horror ed è adatta a qualsiasi tipo di pubblico.

16.Rosemary's Baby - Nastro rosso a New York

Mia Farrow con John Cassavetes in una scena del film Rosemary's baby - Nastro rosso a New York

Uno dei film più famosi del regista Roman Polanski, Rosemary's Baby - Nastro rosso a New York ha per protagonisti Mia Farrow e John Cassavetes, nei ruoli di Rosemary e Guy, una giovane coppia che si è appena trasferita in un nuovo appartamento a New York. I due faranno presto la conoscenza degli strani vicini, i coniugi Castevet, forse un po' troppo invadenti e interessati alla loro vita. Quando poi Rosemary resta incinta, dopo una notte d'amore di cui conserva solo incubi e strani ricordi, le cose diventano sempre più assurde ed angoscianti, tanto da far quasi precipitare la donna nella follia. Ruth Gordon, che interpreta l'asfissiante ed impicciona Minnie Castevet vinse l'Oscar come Miglior attrice non protagonista.

17. Poltergeist - Demoniache presenze

Oliver Robins alle prese con manifestazioni occulte in una scena di POLTERGEIST: DEMONIACHE PRESENZE

Poltergeist - Demoniache presenze, diretto da Tobe Hooper e uscito al cinema nel 1982, è un altro classico del genere horror. La tranquilla esistenza della famiglia Freelings, che vive nell'idilliaca cittadina di Cuesta Verde, viene sconvolta da una serie di eventi sovrannaturali che nessuno è in grado di spiegarsi. Con la scomparsa della piccola Carol Ann le cose si fanno estremamente serie e i Freelings sono costretti a rivolgersi ad un gruppo di studiosi di parapsicologia e a una medium, che gli aiuteranno a comprendere i fenomeni che stanno accadendo nella loro casa e a salvare la bambina.

Film maledetti: da Poltergeist a Il Corvo, dieci storie da incubo

18. The Witch

The Witch: Anya Taylor-Joy in una scena del film

The Witch (2015), primo lungometraggio del regista Robert Eggers, è un horror basato su uno studio approfondito delle leggende e del folclore del diciassettesimo secolo. Questo film, ambientato proprio nel New England del 1630, ci porta a condividere l'angoscia profonda di una famiglia di pellegrini minacciata dalle misteriose presenze che popolano la foresta vicino alla loro fattoria. William, Katherine e i loro figli si rivolgono alla fede per sconfiggere le loro paure, non riescono però ad impedire una serie di tragici eventi che porteranno ad un finale drammatico e del tutto inatteso.

19. La casa dalle finestre che ridono

Lino Capolicchio in una scena de LA CASA DALLE FINESTRE CHE RIDONO

Parliamo ora di un prodotto italiano, La casa dalle finestre che ridono, film del 1976 diretto dal regista Pupi Avati. Anche se un po' datato, e non particolarmente spaventoso, abbiamo deciso di inserirlo in questa lista per il grande impatto che ebbe nell'immaginario del pubblico nostrano. La trama ruota attorno a Stefano, un giovane restauratore, che si ritrova a lavorare su uno strano affresco del martirio di San Sebastiano in una chiesa nella provincia di Ferrara. Con il passare del tempo l'uomo scoprirà che il dipinto, e soprattutto il suo defunto autore, nascondo inimmaginabili segreti.

20. It

Tim Curry è Pennywise in IT

Concludiamo la nostra lista dei migliori film da vedere ad Halloween che non facciano spaventare troppo con il primo adattamento del romanzo di Stephen King It, miniserie arrivata sui nostri schermi nel 1990. Molti di noi ricorderanno il clown Pennywise di Tim Curry con assoluto terrore ma vi assicuriamo che questo prodotto televisivo, se rivisto oggi, tutt'altro è che spaventoso. La storia è quella di un gruppo di ragazzini di una cittadina del Maine, i sette membri del Club dei Perdenti, che decidono di combattere insieme una diabolica creatura mutaforma che vive nelle fogne della loro città. 27 anni dopo il primo scontro con il mostro, una volta diventati adulti, i Perdenti torneranno nei luoghi della loro infanzia per sconfiggerlo definitivamente.