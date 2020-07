10 film anni novanta da rivedere su Disney+

Una scena del film Nightmare Before Christmas

Li abbiamo amati, abbiamo riso e pianto, molti di loro sono capisaldi del nostro passato e ora grazie a Disney+ possiamo rivederli quando vogliamo, in famiglia, magari con i nostri figli o semplicemente da soli, liberi di versare qualche lacrima di nostalgia all'occorrenza. In questo articolo abbiamo raccolto 10 film anni novanta da vedere e rivedere sulla celebre piattaforma streaming, da Sister Act a Nightmare before Christmas, dall'incredibile Mrs Doubtfire a Mamma ho perso l'aereo abbiamo cercato di selezionare quei titoli che non solo hanno fatto parte della nostra infanzia, ma che hanno lasciato traccia viva nella nostra memoria e nel nostro cuore, quei titoli dei quali spesso richiamiamo alla mente una scena o un brano della colonna sonora e che, probabilmente, ci accompagneranno per il resto della nostra vita come nostro bagaglio personale.

1. Mamma, ho perso l'aereo (1990)

Macaulay Culkin interpreta Kevin in Mamma, ho perso l'aereo

Film di Natale per eccellenza, Mamma, ho perso l'aereo ci è rimasto in testa, non solo per la suggestiva colonna sonora e l'iconico urlo di un giovane Macaulay Culkin alle prese con il dopobarba ma, sopratutto, per quello che ha rappresentato nei primi anni '90. Clamoroso successo cinematografico, è stato campione di incassi un po' in tutto il mondo consacrandosi prepotentemente tra i cult del genere accompagnando, anche negli anni successivi, le festività natalizie come immancabile appuntamento di quel magico periodo dell'anno. Ai più giovani e i più smemorati ricordiamo che la trama racconta la storia di Kevin, un ragazzino figlio di una famiglia caotica e numerosa, che a seguito della partenza per le vacanze di Natale verrà dimenticato a casa dove dovrà passare in solitudine i giorni festivi vedendosela con due improbabili malviventi.

2. Edward mani di forbice (1990)

Johnny Depp e Winona Ryder nel film 'Edward mani di forbice'

Uno dei film che ha pesantemente contribuito a definire l'immaginario di Tim Burton, una favola gotica e malinconica che è impossibile non amare: Edward mani di forbice, che a primo sguardo potrebbe sembrare un po' Frankenstein un po' La bella e la bestia, è una storia delicata e struggente che attinge a piene mani dal romanzo gotico regalando allo spettatore molto più che un teen drama. La storia inizia con la rappresentante di cosmetici Peggy che trova uno strano ragazzo tutto solo in una casa diroccata. Edward, questo il suo nome, ha la peculiarità di avere forbici taglienti al posto delle mani ma, resasi conto della sua gentilezza, la donna lo porta a casa sua in un tipico sobborgo americano, presumibilmente a cavallo degli anni cinquanta e sessanta, dove il giovane vivrà insieme al marito di Peggy e ai suoi due figli, Kevin, un ragazzino preadolescente e Kim, della quale si innamorerà perdutamente.

I migliori film a tema vacanze di Disney+ da rivedere in estate

3. Zanna Bianca - Un piccolo grande lupo (1991)

Zanna BIanca: una scena del film

Grande classico della letteratura per ragazzi, ritroviamo Zanna Bianca in questo adattamento del 1991 diretto da Randal Kleiser che vede tra i suoi interpreti anche l'affascinante Ethan Hawke. Tra foreste incontaminate e paesaggi mozzafiato ci viene narrata la storia del lupo ribattezzato Zanna Bianca e di Jack Conroy, un giovane cercatore d'oro che impareranno a rispettarsi vivendo l'uno accanto all'altro e salvandosi a vicenda. Un film che da piccoli forse tutti abbiamo visto e che innegabilmente è rimasto nel nostro cuore per la sua dolcezza nel mostrare un mondo crudo e selvaggio attraverso gli occhi puri di un lupo.

4. Sister Act - Una svitata in abito da suora (1992)

sisteract

In Sister Act - una svitata in abito da suora la brillante comicità di Woopy Golberg è al servizio di una commedia folle e sopra le righe che, negli anni '90, ha avuto il potere di rilanciare, anche qui in Italia, il genere Gospel. Deloris Van Cartier è infatti un'esuberante cantante di Reno che verrà coinvolta in affari loschi dal suo amante e proprietario del Casinò nel quale di solito si esibisce. Per nascondersi dall'ex che minaccia di ucciderla la polizia la inserisce nel programma protezione testimoni nascondendola nell'ultimo luogo dove la si cercherebbe: un convento. Assunta l'identità e i panni di Suor Maria Claretta Deloris si affezionerà alle suore del convento, risvegliando in loro la passione per la musica. Un ruolo eccezionale e un umorismo tagliente ed equilibrato fanno di questa pellicola un vero e proprio cult di quegli anni.

5. Mrs. Doubtfire (1993)

Robin Williams fa la spesa in una scena di Mrs. Doubtfire

Una commedia dai toni agrodolci che si fregia di uno dei ruoli più iconici ed amati del compianto Robin Williams. Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre è entrato nei nostri cuori allora ed effettivamente non ne è mai più uscito. Le vicende di Daniel, padre separato che per vedere i suoi figli per più di un solo giorno a settimana, si traveste da tata e grazie al suo talento di doppiatore riesce a non farsi riconoscere. Un film toccante e innovativo nel portare finalmente su schermo i problemi e le sofferenze di una categoria, i padri separati, fino a quel momento piuttosto ignorata dal cinema per la grande distribuzione.

15 migliori film nostalgici su Disney+ da vedere

6. Hocus Pocus (1993)

Hocus Pocus: una scena del film

Hocus Pocus è un film targato Walt Disney Picture dove i toni della commedia si fondono con il fantastico in una storia per ragazzi che racchiude tutti gli elementi necessari per una serata di Halloween trascorsa come si deve. Winfred, Mary e Sarah sono tre streghe finite al rogo nel 1693 perché ree di aver rubato la linfa vitale di una bambina. Trecento anni dopo tre ragazzini, durante la notte di Halloween si intrufolano nella vecchia casa delle tre sorelle e le rimportano volontariamente in vita ma, per non trasformarsi in cenere al sorgere del sole, le malvagie streghe dovranno consumare la linfa vitale di un altro bambino. Inizia così la caccia ai ragazzini che le hanno risvegliate in una notte dove i mostri sono la norma.

7. NIghtmare Before Christmas (1993)

Una bellissima scena del film Nightmare Before Christmas

Ideato e prodotto da Tim Burton e diretto da Henry Selick, Nightmare Before Christmas è un film di animazione realizzato interamente in stop-motion. Cupo ma estremamente poetico racconta la storia di Jack Skeletron, uno scheletro leader del paese di Halloween e re delle Zucche che un giorno scopre accidentalmente il Natale e la sua magia. Determinato a farla scoprire anche agli abitanti di Halloween, cercherà in tutti i modi di ricreare quelle atmosfere mai viste ed estranee al suo regno.

8. Cercasi superstar - Life with Mikey (1993)

Cercasi superstar: un'immagine del film

Cercasi superstar - Life with Mikey è un film leggero, divertente ma con un'anima, una delle più classiche commedie in stile anni '90 che siamo certi possa riportarvi indietro nel tempo anche solo per due famosissimi elementi del cast: la star di Ritorno al futuro Michael J. Fox e la cantante Cyndi Lauper. La pellicola segue le vicende di Mikey Chapman, un ex ragazzino prodigio della tv che da adulto è divenuto talent scout e manager di ragazzi giovanissimi che, come lui in passato, aspirano a diventare stelle della tv. Un giorno per puro caso incontra una piccola borseggiatrice e riconosce in lei del talento decidendo così di introdurla nel mondo dello spettacolo.

9. Un amore tutto suo - While you were sleeping (1995)

Un amore tutto suo: una scena del film

Mancava giusto una commedia romantica a questa lista dei migliori film anni novanta disponibili su Disney+: Un amore tutto suo è la storia di Lucy, interpretata dalla meravigliosa Sandra Bullock, una ragazza solitaria che lavora alla biglietteria della metropolitana e che attende tutte le mattine che l'affascinante ragazzo che vede alla fermata si accorga di lei. Una mattina, a seguito di una rapina, il misterioso uomo cade sui binari battendo la testa. Salvato da Lucy viene portato in stato di coma in ospedale dove inizieranno una serie di fraintendimenti che porteranno non poco scompiglio.

10. Il Dottor Dolittle (1998)

Il Dottor Dolittle: una scena del film

Chi non ha mai sognato di parlare con gli animali? Beh, Il Dottor Dolittle può farlo, medico molto apprezzato e affermato di San Francisco vive con la sua famiglia un'esistenza tranquilla finché non riscopre di avere la capacità di poter parlare con gli animali, dote manifestatasi da bambino e che dopo una vicenda traumatica aveva dimenticato. Un Eddie Murphy in grande spolvero per un film divertente e con una morale che gli amanti della natura non potranno di certo non apprezzare.