L'albero, poi Arsa, Elisabetta Sgarbi e molto altro: i film di Fandango per il 2025

Alcuni dei migliori film passati a Venezia e Cannes per l'offerta cinematografica di Fandango Distribuzione.

Cinema italiano, cinema internazionale, e poi nuovi autori, inflessioni contemporanee, svolte generazionali. Pellicole applaudite e presentate durante i festival più importanti, da Venezia a Cannes e poi il Tribeca. Insomma, uno dei listini più nutriti, presentati alle Giornate professionali del cinema di Sorrento, è sicuramente quello di Fandango Distribuzione. L'offerta 2025 si apre con Come Closer di Tom Nesher, storia di accettazione del dolore. Dalla Mostra di Venezia, e vincitore del Leone del Futuro, ecco Familiar Touch di Sarah Friedland, con protagonista Kathleen Chalfant: un'anziana signora, afflitta da demenza, si ritrova a vivere una dimensione nuova in una casa di cura.

Fandango Distribuzione: i film al cinema nel 2025

E i figli dopo di loro

Ancora da Venezia, con il premio per il miglior attore esordiente, troviamo E i figli dopo di loro di Ludovic e Zoran Boukherma con protagonista l'attore rivelazione Paul Kircher. Film ambientato nel 1992, tra amori estivi e tonalità agrodolci. Grazie a Fandango vedremo nel 2025 il premio alla miglior sceneggiatura ad Orizzonti di Venezia 2024, ossia Happy Holidays di Scandar Copti. Film corale con quattro personaggi interconnessi. Invece, dalla Festa del Cinema di Roma, ecco in sala l'esordio di Sara Petraglia, ossia L'albero con Tecla Insolia e Carlotta Gamba. Storia di due amiche che si lasciano e si ritrovano.

Farà felici i fan della musica italiana, invece, Il padrone della festa, documentario di Francesco Cordio che rintraccia l'amicizia musicale tra Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri. Per Fandango anche il nuovo film di Elisabetta Sgarbi, L'isola degli idealisti, ispirato al romanzo di Giorgio Scerbanenco e interpretato da Tommaso Ragno ed Elena Radonicich.

Tanto cinema di qualità

Storia vera dietro Miss Carbon di Augustina Macri, film spagnolo incentrato sui temi gender. Nel cast Lux Pascal e Paco Leon. Vincitore del Gran Prix alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes 2024 Simon delle Montagna di Federico Luis: nel film un ragazzo afflitto da disabilità genetica. O forse no? Quando si intrufola in un centro assistenza, la verità viene fuori. Passato a Cannes nella sezione ACID, al cinema con Fandango uscirà La domenica muoiono + persone. Ian Saind interpreta un ragazzo omosessuale che torna a Buenos Aires per il funerale di suo zio.

Gala Zohar Martinucci in Arsa

Nel 2025 una delle sorprese della Festa del Cinema di Roma, ovvero Arsa di Masbedo con Gala Zohar Martinucci, Jacopo Olmo Antinori, Tommaso Ragno, Lino Musella, Luca Chikovani. Film di formazione che ruota attorno ad una enigmatica e selvaggia ragazza. Commovente e sentito il documentario di Mario Canale ed Enzo Monteleone su Carlo Mazzacurati, ossia Carlo Mazzacurati: Una certa idea di cinema, nel listino anche Elisa Fuksas con Marko Polo, passato all Festa del Cinema di Roma, un altro documentario, quello di Alvaro Longoria, The Sleeper, che ruota attorno ad un dipinto scomparso di Caravaggio e, infine, Diciannove l'opera prima di Giovanni Tortorici, passata con successo a Venezia 81.

