Affari Tuoi: così Amadeus ha resuscitato i pacchi nel programma più visto della tv

In principio fu Paolo Bonolis, il 13 ottobre del 2003, per poi passare la palla a Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti e ancora Flavio Insinna, conduttore di quella che si credeva l'ultima, storica puntata di Affari Tuoi, il 17 marzo 2017. Perché il format Endemol, con i suoi pacchi associati alle regioni d'Italia, le mille polemiche con Striscia la Notizia, le accuse di brogli e quello stancante ripetersi quotidiano, pareva davvero non avere più niente da dire. Gli ascolti erano calati sensibilmente, il gioco non valeva più la candela. Poi lo scorso anno, dopo un fallito tentativo di rilancio in prima serata intitolato "Viva gli sposi!" con Carlo Conti conduttore nel 2020 e una versione "Famiglia" del 2022 firmata Amadeus e Giovanna Civitillo, proprio Amadeus ha osato riprendere in mano l'Affari Tuoi originale, aggiornandolo in alcuni suoi passaggi, riportandolo nella sua fascia oraria d'origine, l'ambito e ricco access prime time, con risultati clamorosi.

La rinascita

Amadeus e i pacchi

Perché Affari Tuoi è ufficialmente diventato il programma più visto della tv nazionale, ad esclusione chiaramente di Sanremo. Nella serata di martedì, 5 marzo 2024, 6.455.000 telespettatori sono rimasti incollati ad Affari Tuoi, con uno share monster pari al 28.4%. Il doppio rispetto alla concorrenza di Canale 5. Ma ciò che sconvolge è la crescita esponenziale del programma. Lo scorso 16 aprile 2023, quando Affari Tuoi è tornato su Rai1, furono 4.636.000 i telespettatori, con il 23.4% di share. Il 6 giugno 2023, 48esima e ultima puntata della 15esima stagione, i telespettatori sono stati 4.866.000, con il 24.6% di share. Dopo 3 mesi di vacanza il 10 settembre 2023 Affari Tuoi è tornato in onda, con la sua stagione numero 16, con "solo" 3.387.000 telespettatori, pari al 20.6% di share. Che il pubblico Rai si fosse già stancato dei pacchi fortunati del programma? Nient'affatto, perché negli ultimi due mesi il programma ha messo letteralmente il turbo.

L'exploit Auditel

Amadeus

Il 6 gennaio Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia viene visto da 5.537.000 spettatori, pari al 31.4% di share. Lunedì 12 febbraio, ovvero appena concluso Sanremo, Amadeus raggiunge i 5.869.000 telespettatori, pari al 26.6% di share. Giovedì 29 febbraio i telespettatori diventano 5.952.000, pari al 26.7% di share. Lunedì 4 marzo Affari Tuoi sfonda il muro dei 6 milioni di telespettatori, con il 26.5% di share, arrivando ai 6.455.000 telespettatori nella serata di martedì. Numeri oggettivamente clamorosi, che non si vedevano dalla stagione 2007-2008. Un'era televisiva fa, quando le piattaforme streaming erano ancora fantascienza e il telecomando si fermava al canale 7. Ogni sera, qualunque cosa accada, che siano ancora in gioco pacchi "rossi" (ovvero con tanti soldi al loro interno) o pacchi "blu", milioni di italiani si appassionano, divertono e 'scommettono' con Affari Tuoi e i suoi concorrenti.

La trasformazione in people show

Affari tuoi: Amadeus e il pacco fortunato

Il format, che è tutti gli effetti puro azzardo, si specchia nella buona sorte e nelle offerte del 'professore', chiamato a confondere i concorrenti, offrendo loro soldi o possibilità di cambiare il proprio pacco con gli altri numeri ancora in gara. Amadeus, da questo punto di vista talento più unico che raro, ha l'indubbia capacità di tenere incollato il telespettatore, divertendosi e divertendo, lasciandosi spesso andare all'improvvisazione dura e pura, all'estemporaneità, a situazioni, episodi che dal nulla possono prendere il sopravvento, tanto dall'aver trasformato il game show in un people show. Il padrone di casa va oltre la scaletta, il semplice copione che rischierebbe di replicarsi all'infinito puntata dopo puntata, dando così forma ad una sua narrazione che nella stragrande maggioranza dei casi diventa intrattenimento. In tal senso diventa fondamentale il lavoro di casting, perché i concorrenti in gara vengono selezionati anche in base alla loro telegenia, alla capacità di fare spettacolo e di interagire con Amadeus, alla voglia di rischiare senza cedere alla prima ricca offerta del professore.

Amadeus e il format a scadenza di contratto

Affari tuoi: Amadeus in studio

Con attente e limitate modifiche, vedi l'offerta da scrivere su apposito assegno eventualmente poi da distruggere e cestinare, la scomparsa del vecchio telefono a fili per cedere allo smartphone, la scelta assolutamente casuale dei pacchi da parte dei concorrenti, l'introduzione della "regione fortunata" finale nel caso in cui si dovesse rimanere con solo pacchi blu, la possibilità di giocare al fianco di un parente/compagno/amico che possa suggerirti cosa fare, hanno contribuito a rendere il gioco ancor più scorrevole e intrigante, tanto dall'aver ridato fiato ad un format che si credeva morto e sepolto, figlio di una tv generalista da tempo archiviata. E invece nel 2024 oltre 6 milioni di italiani si sintonizzano su Rai1, ogni sera dopo il telegiornale, per vedere un programma che ha compiuto 21 anni d'età e che è attualmente in scadenza, così come il contratto di Amadeus, reuccio dell'access prime time nazionale che viale Mazzini dovrà provare a rinnovare il prima possibile. Perché Mediaset e Nove sarebbero pronti a fare follie, pur di strappare Amedeo Umberto Rita Sebastiani alla concorrenza, offrendo lui ben altre cifre rispetto a quanto oggi guadagna sulla tv pubblica. Ma è un'eventualità, quest'ultima, che in Rai nessuno vuole nemmeno prendere in considerazione.