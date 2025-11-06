Una famiglia sottosopra, parla il cast: una commedia che "esce fuori dalla zona di comfort"

Il regista Alessandro Genovesi e gli interpreti Luca Argentero e Valentina Lodovini ci raccontano la famiglia disfunzionale dei Moretti, ora al cinema con Eagle Pictures.

Al cinema c'è un film che merita l'attenzione del pubblico, perché prova a fare qualcosa di diverso dal solito. Parliamo di Una famiglia sottosopra. "Uscire dalla comfort zone della solita commedia". Così ha esordito durante il junket organizzato per presentare il film alla stampa, il regista Alessandro Genovesi, che dopo aver giocato con la famiglia moderna nella trilogia 10 giorni e in Puoi baciare lo sposo, si dà alla "fantascienza".

Una scena del film

Sì, perché nel film una famiglia sull'orlo del tracollo prova un'esperienza fuori dal comune per tentare di rimettere insieme i pezzi: risvegliarsi nei panni di un altro famigliare. Come risolvere e cosa imparare dall'accaduto?

Una famiglia sottosopra, intervista ad Alessandro Genovesi, Luca Argentero e Valentina Lodovini

Il film di Alessandro Genovesi è il remake di un film francese, oltre a rifarsi alla tradizione di Quel pazzo venerdì e Family Switch. Con delle trovate narrative coraggiose. Viene da chiedersi quindi quanto c'è di originale e di italiano nel film? "Molto poco, se non la lingua" scherza il regista "Il tentativo è quello proprio di andare contro il family movie classico, di cui io stesso sono stato responsabile".

Continua poi: "Proviamo a rompere un po' questo schema, diventare un filo più acidi e scomodi. Abbiamo adattato la storia al contesto - Gardaland al posto di Disney World - però anche dal punto di vista estetico e visivo abbiamo provato ad essere più anglosassoni ed europei".

Gardaland è un vero e proprio personaggio del film, il pretesto da cui parte tutto: regista e cast lo hanno avuto a disposizione giorno e notte durante le riprese, chiuso al pubblico. Un momento quasi antropologico per Genovesi: "Un tipo di divertimento che trovo interessante dal punto di vista della rottura, ho una figlia e sono stato nei parchi di divertimento. Mi affascina vedere quanto possano rivelarsi distruttive quel tipo di esperienze". Proprio da lì, del resto, parte la storia.

Il mestiere dell'attore e del mettersi nei panni di qualcun altro

Se diventare qualcun altro è proprio il lavoro che fanno attori e attrici, è come se il cast di Una famiglia sottosopra avesse lavorato due volte. A partire da Luca Argentero e Valentina Lodovini, che ci raccontano la difficoltà maggiore del loro mestiere. Secondo l'attrice è non giudicare. Essere liberi da pregiudizi prima e giudizi poi.

Una famiglia sottosopra: Valentina Lodovini in una foto

"La mancanza di giudizio mi permette di comprendere realmente qualcosa che è lontano da me, di lasciarmi sorprendere, di esserne anche disgustata, ma ottenere comunque una reazione". Per il co-star invece è _"essere il più possibile neutrali nel provare a interpretare il personaggio. Per quanto può sembrare scontato, ha un valore in questo mestiere ed è il principio dell'empatia, ovvero il tema del film.

Il messaggio finale del film

Luca Argentero è il capofamiglia Alessandro

La pellicola è poco comfort anche nel suo epilogo. Sembra dirci che il segreto per una famiglia felice è il continuo scambiarsi i punti di vista. Ci dice Argentero: "Non si finisce mai perché siamo noi per primi a cambiare. I figli crescono, i genitori invecchiano, i nonni muoiono, quindi il nucleo familiare assume una forma costantemente diversa. Bisogna cercare un nuovo equilibrio ogni giorno".

Genovesi conferma il finale anticonvenzionale di Una famiglia sottosopra: "Volevamo dare una conclusione che non fosse consolatoria con un happy end ma nemmeno il contrario. Volevamo mostrare la trasformazione continua come parte della struttura narrativa. Il film rompe le regole anche a livello drammaturgico: "Non chiude ma nemmeno lascia aperto ad un sequel. I Moretti andranno avanti in questo trip nel quale sono piombati"_.

Il nutrito e divertente cast in foto

Chiosa Lodovini: "Sarebbe molto interessante che l'ascolto e l'apertura verso l'altro accadessero in qualsiasi tipo di relazione. Non solo familiari e amorose, ma anche amicali. Ne guadagneremmo tutti".