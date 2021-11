Encanto, il regista Byron Howard: “Il super potere della nostra eroina è l’empatia”

Encanto: una scena del film

È in sala dal 24 novembre Encanto, 60esimo classico Disney: questa volta siamo in Colombia, in casa della famiglia Madrigal. Ognuno di loro ha un potere speciale: c'è chi parla con gli animali, chi guarisce le ferite, chi vede il futuro e chi ha la super forza. Tutti fanno cose straordinarie tranne Mirabel: il giorno della sua cerimonia di iniziazione qualcosa si è inceppato e non ha ricevuto un dono.

Cresciuta con l'idea di non essere speciale, Mirabel cerca di rendersi utile preservando la magia della sua famiglia e della casa. Quando qualcosa minaccia (letteralmente) le pareti domestiche la ragazza fa di tutto per salvare i suoi cari. Diretto da Byron Howard e Jared Bush, che insieme hanno realizzato anche Zootropolis, e scritto da Charise Castro Smith, Encanto può contare sulla colonna sonora di Lin-Manuel Miranda.

Abbiamo incontrato Byron Howard, Jared Bush e Charise Castro Smith via Zoom: tra spirito d'avventura e poteri, per gli autori il vero dono è non arrendersi mai ed essere ematici, proprio come la protagonista Mirabel.

Mirabel è convinta di non avere un super potere. Potrebbe essere l'empatia il suo?

Charise Castro Smith: Penso tu abbia assolutamente ragione. All'inizio del film Merabil si sente fuori posto, cerca di capire chi è, si paragona ai suoi parenti che crede perfetti e speciali. Soltanto verso la fine comincia a capire che anche lei ha un super potere: è l'unica in grado di connettersi in maniera profonda con ogni componente della famiglia, a vederli per chi sono e accettarli. Penso sia un super potere incredibile. Alla fine del film lo usa anche su se stessa: credo sia una cosa importante da fare per tutti noi. Spero sia un messaggio che il pubblico custodisca dopo questo film.

Amo il suo spirito d'avventura. Pensate sia importante averlo? Secondo voi possiamo trovare l'avventura anche tra le mura di casa?

Byron Howard: È un ottimo punto di vista. Quando abbiamo cominciato il film pensavamo fosse semplice raccontare una storia tutta in un solo ambiente. Ma poi la casa stessa è diventata un personaggio: è parte della famiglia. Non solo: in quelle stanze nasconde dei mondi. La stanza di Antonio è una foresta pluviale, quella di Bruno ricorda delle formazioni rocciose alte 180 metri. Ciò che amo di Mirabel è che il suo desiderio di avventura viene dal bisogno di far parte della famiglia, di sentirsi parte di qualcosa. Come ha detto Jared, è così fallibile, non è brava con questa cosa dell'avventura, ma è talmente determinata fin dall'inizio, non importa come ma porterà a termine la missione. Amo questo suo aspetto. Penso che esplorare la propria casa e conoscere la famiglia sia una grande avventura, che tutti dovrebbero intraprendere.