Elf Me, Lillo sul film di Natale di Prime Video: 'Sono la risposta natalizia a E.T.!'

Elf Me: Lillo presenta il film di Natale a Lucca Comics & Games 2023, in cui interpreta un elfo di Babbo Natale che ama costruire giocattoli fuori dal comune. Tra i produttori anche Gabriele Mainetti.

"Sono contento che anche in Italia si possano fare film di questo genere": è la prima cosa che ha detto Lillo, di fronte a una platea di fan con tanto di cappello da elfo, a Lucca Comics & Games 2023: l'attore è il protagonista di Elf Me, film di Natale di Prime Video, in streaming dal 24 novembre.

Elf Me: la faccia stralunata dell'elfo Lillo

A produrre è Amazon Studios insieme a Lucky Red e alla Goon Films di Gabriele Mainetti, autore anche del soggetto e della sceneggiatura, insieme a Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani, Marcello Cavalli e Tommaso Renzoni. E, come ha rivelato Lillo, anche di alcune scene, anche se la regia è degli YouNuts!, ovvero Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, al quinto lungometraggio dall'esordio Sotto il sole di Riccione (2020).

A Lucca, dove Lillo ha anche inaugurato una mostra di sue miniature, passione che l'ha portato a vincere dei premi internazionali, ha spiegato cosa l'ha colpito di questo ruolo, quello dell'elfo Trip: "Sono rimasto affascinato dalla psicologia di quest'elfo, perché vorrebbe metterci del suo, invece Babbo Natale gli dà un sacco di regole. È uno creativo: inventa giocattoli che secondo lui sono meravigliosi, ma spesso combina dei disastri".

Elf Me: trama

Elf Me: Elf Me: Annna Foglietta in una foto

La trama di Elf Me ruota attorno a Trip, elfo di Babbo Natale che ama inventare giocattoli estrosi, anche se spesso finisce per combinare dei guai. È in rivalità con Brina, assistente di Babbo Natale, molto precisa e rigorosa. A causa di una sua invenzione conosce Elia, bambino perseguitato dai bulli della scuola che, guarda caso, ha una madre che fa la giocattolaia, i cui affari non vanno bene. I due fanno amicizia, ma sul loro cammino si mette un imprenditore senza scrupoli, che vede i giocattoli soltanto come un modo per fare soldi.

Elf Me: cast

Nel cast di Elf Me ci sono Caterina Guzzanti, che ha il ruolo di Brina, l'assistente di Babbo Natale, Claudio Santamaria è l'antagonista, mentre Federico Ielapi è Elia. Anna Foglietta interpreta sua madre. C'è anche la voce di Fabio Rovazzi. Del giovane co-protagonista Lillo dice: "Federico Ielapi, che è stato il Pinocchio di Garrone, è una star. A volte avevo timore di provare con lui. Mentre girava il film con me stava già girando un film in America. Io sono un cialtrone, lui invece è un professionista: ha una memoria incredibile, non ha mai sbagliato un ciak. Mi sentivo in imbarazzo con lui. È stato bravissimo".

Elf Me: un'immagine del film

Con Trip Lillo ha in comune la passione per i giocattoli: "I regali a casa arrivavano solo a Natale. Quindi oggi sono diventato un bambino di sette anni con la carta di credito: ho comprato moltissimi Lego, action figures. Probabilmente compro così tanti giocattoli perché quando ero piccolo non li avevo".

Lillo ha rivelato che girare con Claudio Santamaria è stato difficile perché non riuscivano a smettere di ridere: "Abbiamo girato una scena 24 volte! Non riuscivamo a smettere di ridere. Con Claudio è la prima volta che lavoriamo insieme, ma ci siamo visti in diverse occasioni. È bello lavorare con lui".

Elf Me: le scene di Gabriele Mainetti

Elf Me: una foto del film

Oltre a essere l'autore del soggetto, della sceneggiatura e ad aver co-prodotto, Gabriele Mainetti ha girato alcune scene. Tra quelle viste a Lucca 2023, ce n'è una che richiama proprio E.T. - L'extraterrestre, in cui ci sono delle biciclette volanti: " Amo tantissimo questa scena: siamo stati dalla mattina alle 7 fino alle 8 di sera a girarla. Ho perso la fertilità per questo film. Però ne è valsa la pena, perché è una scena bellissima. E.T. è uno dei miei film preferiti in assoluto e questo film ha delle similitudini con quello di Spielberg. Questo elfo arriva sulla terra e viene accolto da un bambino. Quindi sono un po' come E.T., solo in versione natalizia".

Elf Me: effetti speciali

Gli effetti speciali di Elf Me sono una parte importante del film. Si va dalle scintille che escono dalle dita dell'elfo Trip alla scena in cui le biciclette volano in cielo. Il supervisore degli effetti speciali è Maurizio Corridori, che ha un'esperienza internazionale, avendo lavorato a pellicole come Wonder Woman (2017) e Mission: Impossible III (2006).

Elf Me: colonna sonora

Sempre perché chi fa da sé fa per tre, Gabriele Mainetti è anche autore della colonna sonora di Elf Me: ha infatti composto le musiche insieme a Emanuele Bossi e Michele Braga.