Elena, diventerò presidente 2, i protagonisti: “Se fossi presidente, l’ambiente sarebbe una priorità”

Elena è tornata. Torniamo a seguire gli anni dell'adolescenza della futura leader Elena Cañero-Reed attraverso gli estratti del suo diario in Elena, diventerò presidente 2, la seconda stagione della serie Disney che promette novità sin dalle modalità della sua distribuzione su Disney+: tutti gli episodi sono infatti disponibili dal 18 Agosto, per una binge-release che cambia rispetto a quanto fatto con la prima stagione. Si torna a seguire le lezioni dopo l'estate, con gli alti e bassi tipici della scuola media, ma i nuovi episodi non mancano di introdurre e approfondire diverse nuove tematiche, dal discorso sull'identità legato alle origini cubane della protagonista, all'omosessualità e le famiglie allargate.

Questioni di target

La serie si rivolge a un pubblico giovane. Cosa messaggio pensate possa trasmettere ai suoi spettatori?

Elena, diventerò presidente: Tess Romero nella seconda stagione

Tess Romero: Prima di tutto spero che possa esserne intrattenuto. È vero che parliamo di rappresentazione a altri messaggi importanti, ma Elena, Diventerò Presidente è anche una serie divertente, piacevole da guardare, e spero che il pubblico passi del tempo piacevole in nostra compagnia. In ogni caso credo che sia una serie stimolante, con messaggi positivi, che ispirino a seguire i propri sogni.

Charlie Bushnell: Come diceva Tess, spero che la gente possa guardare la serie con le proprie famiglie, divertirsi e, come Elena, sognare in grande e seguire le proprie aspirazioni, o come Bobby essere se stessi.

A differenza della prima stagione, i nuovi episodi arriveranno tutti insieme su Disney+. Vi fa piacere? Vi piace fare binge-watching delle vostre serie preferite

Charlie Bushnell: Sì, ne sono molto felice, perché personalmente mi piace fare binge-watching e penso che ti permette di entrare più in sintonia con i personaggi, perché ti immergi nella storia. È quello che faccio per le mie serie preferite e sicuramente starò in piedi tutta la notte per guardare la nuova stagione.

Tess Romero: Sono d'accordo, sono contentissima che arrivi tutta insieme. Ed è interessante perché è qualcosa di nuovo per Disney+. La scorsa stagione è arrivata con un episodio a settimana e non ci ero abituata, perché da un po' facevo binge-watching delle serie e mi fa piacere che l'abbiano fatto per i nuovi episodi. Vedremo come andrà!

Essere Elena e Bobby

Cosa avete in comune con i vostri personaggi, Elena e Bobby?

Tess Romero: Io ed Elena abbiamo esattamente lo stesso aspetto! [scherza] In quanto a personalità, Elena si preoccupa della propria famiglia, sa cosa conta per lei, e non si fermerebbe davanti a niente per le persone a cui tiene e ciò che ritiene debba essere fatto. Tutte cose con cui posso facilmente relazionarmi.

Elena, diventerò presidente: una foto di scena della seconda stagione

Charlie Bushnell: Io e Bobby siamo entrambi molto tranquilli, credo sia la caratteristica principale. Entrambi veniamo da famiglie che ci hanno dato molto amore, abbiamo grandi amici, e credo che chiunque possa entrare in sintonia con quello che sta vivendo. Anche se non si sta mettendo in dubbio la propria sessualità, l'adolescenza è un periodo in cui tutti cercano di capire chi sono. Come Bobby.

Quali sono i vostri momenti preferiti insieme nella nuova stagione?

Tess Romero: Io e Charlie abbiamo diversi bei momenti insieme nei nuovi episodi. È bello vedere la loro relazione tra fratello e sorella, come diventano più uniti mentre crescono insieme, si conoscono sempre di più e si supportano a vicenda. Stanno crescendo e lo stanno facendo insieme, ed è molto bello da vedere. Io e Charlie abbiamo diversi momenti insieme in questa stagione e penso in particolare all'episodio cinque.

Charlie Bushnell: Una delle mie scene preferite della prima stagione è quella dopo il ballo, in cui Bobby ed Elena siedono sul prato e si confortano a vicenda. E ci sono altri momenti di quel tipo nella stagione 2. Credo che abbiamo passato la fase in cui cerchiamo di darci fastidio a vicenda e diventiamo decisamente più intimi nei nuovi episodi. Certo, continuano a darsi fastidio, sono comunque fratello e sorella, ma è un gran bel rapporto.

L'importanza dei temi

Nei nuovi episodi Bobby affronta il tema della propria sessualità. In che modo il suo percorso può offrire spunti interessanti agli spettatori?

Elena, diventerò presidente: una foto di scena della seconda stagione

Charlie Bushnell: Nella stagione 1 Bobby compie un percorso di scoperta di se stesso e lo approfondiamo ancora di più in questi nuovi episodi. Penso che la sua storia sia importante perché ci sono tanti ragazzi nel mondo che si sentono come Bobby e stanno affrontando qualcosa di simile e possono riconoscersi in lui, capirlo. La rappresentazione è importante e vorrei che le persone si sentissero libere di essere se stesse e orgogliose di chi sono.

Come sarà il rapporto di Elena con sua madre e il suo patrigno nella nuova stagione?

Tess Romero: Mi piace molto che Sam si trasferisca da noi nei nuovi episodi. Elena aveva un buon rapporto con Sam nella prima stagione, ora ci concentriamo su quello che ha con la madre: ci saranno dei litigi, della tensione, il tutto dovuto al fatto che lei e Bobby stanno crescendo e stanno diventando più indipendenti. Questa è una novità sia per lei che per la madre, ma credo che sia una fase che capita a tutte le ragazze adolescenti e le loro madri, quando non si è ancora adulti, ma nemmeno una ragazzina che va dalla madre per tutto. Cerchiamo di esplorare come sta cambiando il loro rapporto.

Elena sarà presidente da adulta, ma che fareste se poteste essere presidenti per un giorno?

Charlie Bushnell: Se potessi essere presidente per un giorno? È una buona domanda... credo che impedirei ai ristoranti di gettar via tutto il cibo avanzato a fine giornata, perché so che molti lo fanno. Potrei dire molto sull'argomento, perché so è uno spreco incredibile e circa il 40% del cibo di grandi paesi come gli Stati Uniti viene buttato, è qualcosa che ha un impatto sull'ambiente e farei una legge che possa far arrivare quel cibo alle persone che ne hanno bisogno.

Tess Romero: Mi concentrerei anche io sull'ambiente, perché non abbiamo molto tempo a disposizione. Ne farei sicuramente una delle mie priorità.