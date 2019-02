Dragon Trainer 3, Intervista al regista: “Quando due draghi si innamorano, tutto diventa pericoloso”

Hiccup e Sdentato sono tornati: a cinque anni di distanza da Dragon Trainer 2, anche se nel film è passato solo un anno dagli eventi del secondo capitolo, arriva in uscita al cinema il 31 gennaio Dragon Trainer 3 - Il mondo nascosto, in cui i due devono affrontare, oltre a un nuovo antagonista, la prova più difficile per un rapporto di amicizia, l'amore. Sì perché, nonostante siano creduti praticamente estinti, i draghi vivono e prosperano in un luogo segreto, Il Mondo Nascosto, da cui proviene Furia Chiara, un bellissimo drago femmina dalle scaglie bianche come la neve che fa perdere la testa a Sdentato.

Hiccup, ora capo di Berk, è riuscito a realizzare la sua visione, ovvero una società in cui uomini e draghi convivono in pace: il suo sogno viene però messo in pericolo da Grimmel, malvagio cacciatore di draghi che vuole catturare sdentato, e dalla relazione tra il suo amico e Furia Chiara, che vuole portarlo con sé nel Mondo Nascosto. Riusciranno i due amici a superare ancora una volta gli ostacoli che si intravedono all'orizzonte?

Terzo, e ultimo, capitolo del franchise, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Dragon Trainer 3 - Il Mondo Nascosto, il film affronta un tema molto caldo in questo momento, ovvero quello della paura del diverso. Ne abbiamo parlato con Dean DeBlois e Brad Lewis, regista e produttore del film: come si può lottare per ciò che crediamo giusto senza rispondere alla violenza con altra violenza? Secondo DeBlois: "Credo che gli esseri umani siano violenti per natura: se riesci a fermarti e a prenderti del tempo per conoscere il tuo nemico, è in quel momento che scopri che non siamo così diversi. Abbiamo tutti paura delle stesse cose. Credo che la violenza sia una reazione alla paura: se riusciamo ad affrontare le nostre paure, credo che possiamo iniziare un percorso illuminato."

Per Lewis invece: "Nel film vediamo che devi cercare l'armonia, devi trovare il modo migliore di vivere nel mondo che ti circonda: l'aspetto più bello di Hiccup è che la violenza non è mai la sua risposta. Lo sviluppo di questo personaggio nella trilogia ci può insegnare molto su come rispondere ai conflitti senza dover necessariamente diventare un capo violento. È quello che vediamo in questi film: c'è un mondo intollerante, ma tutto ciò che vogliono i draghi è semplicemente esistere, si scontrano con la loro mentalità chiusa. Ma non deve essere così: dobbiamo solo cambiare leggermente il nostro punto di vista, così che si possa capire come convivere."

Un antagonista particolare: Grimmel il Macabro

Il nuovo antagonista di Hiccup e Sdentato è Grimmel il Macabro: occhi blu, capelli bianchi, figura slanciata, assomiglia un po' al Night King. Un omaggio a Il trono di spade? In realtà no, come ci ha detto, ridendo, il regista: "Grimmel è stato disegnato da Carter Goodrich: ha realizzato questo tipo alto, slanciato, ricoperto di pelle aderente, con capelli bianchi. Secondo me somiglia a Anthony Bourdain, il famoso chef scomparso: il suo aspetto brizzolato ci dice che ha anni di esperienza, è indurito dal lavoro che fa. Amo che sia lui il cattivo, perché si discosta dagli atri antagonisti che abbiamo visto nella saga: non è gigantesco e massiccio, ha il controllo della sua mente, è un cacciatore prima di tutto in testa. Ama isolare la preda, in modo da controllare ogni mossa: per lui è tutto un gioco."

Sdentato e Furia Bianca: l'amore tra draghi può essere pericoloso

In Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto Sdentato si innamora di Furia Bianca: quando due draghi si innamorano sono tutti felici oppure la situazione diventa molto pericolosa? Per Brad Lewis: "Come nella vita reale, quando due persone si innamorano tutto diventa pericoloso! Tutte le relazioni precedenti vengono messe in discussione, come nella vita reale. Ovviamente se a innamorarsi sono i tuoi migliori amici la situazione è diversa." Per Dean Deblois invece: "Per Hiccup la relazione tra Sdentato e Furia Chiara comincia come qualcosa di innocente: è molto felice per il suo migliore amico, perché ha trovato una compagna, pensa che vivranno tutti insieme e le cose andranno bene, fino a quando si rende conto che non sarà lei a trasferirsi, ma vuole che Sdentato la segua. È così che nasce il conflitto interiore di Hiccup: deve affrontare il vero problema."

Dimmi come tratti i draghi (e gli animali) e ti dirò chi sei

Cacciare draghi (e animali) è una cosa orribile: possiamo capire molto di una persona da come tratta i non umani? Secondo il regista assolutamente sì: "Il modo in cui una persona tratta gli animali ci dice molto di lei e di come si pone con gli altri. La gentilezza verso gli animali, dato che sono innocenti e hanno bisogno di protezione, credo ti definisca come essere umano: anche se sei allergico agli animali e non puoi toccarli, mostrare loro disprezzo fa capire come ti comporti nella vita."

La video intervista a Dean DeBlois e Brad Lewis su Dragon Trainer - Il mondo nascosto