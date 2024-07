Dostoevskij, Ozpetek ed Edoardo Leo che rilegge Shakespeare: i film 2024/25 di Vision Distribution

Ma anche Giampaolo Morelli con Maria Chiara Giannetta, James Franco in Hey Joe e Angelo Duro: l'offerta cinematografica di Vision Distribution per la stagione 2024/2025

Il listino Vision Distribution per il 2024/2025 si apre con una parola emblematica: evolution. L'evoluzione, che sposta il baricentro, da cinema a serialità e viceversa, puntando sui grandi autori, sulle atmosfere, sui generi che si mescolano. Un listino oggettivamente forte, nonché ambizioso. Compatto, nonché sconfinato nei toni e nelle accezioni. Come da tradizione, l'offerta viene presentata alle Ciné - Giornate di Cinema di Riccione, che offrono uno sguardo sui titoli in uscita.

Lo sguardo dei D'Innocenzo

E se di evoluzione parliamo, non possiamo che non partire dalla straordinaria opera dei Fratelli D'Innocenzo, Dostoevskij, presentata a Berlino e in uscita l'11 luglio. Un film che è anche una serie, una serie che è anche un film: soprattutto, Dostoevskij è una grande esperienza narrativa. Nel cast, Filippo Timi, Carlotta Gamba, Gabriel Montesi, Federico Vanni.

Il listino Vision 2024/2025: da Giampaolo Morelli a Silvio Soldini

Ben Whishaw è Limonov

E sempre a luglio, ma di genere diverso, Un oggi alla volta di Nicola Conversa, storia teen romantica e appassionata interpretata da Tommaso Cassissa, Ginevra Francesconi, Francesco Centorame, Katia Follesa. Da Cannes arriva grazie a Vision Limonov di Kirill Serebrennikov tratto dal romanzo di Emmanuel Carrère. Protagonista assoluto Ben Whishaw nei panni del dissidente politico russo. Giampaolo Morelli è ormai regista rodato, e rieccolo dietro e davanti la macchina da presa con la commedia L'amore e altre seghe mentali, dove fa coppia con Maria Chiara Giannetta. Lo vedremo a ottobre.

Dostoevskij, la recensione della serie Sky: i D'Innocenzo ci raccontano la desolazione del mondo e dell'anima

Se Edoardo Leo rilgge l'Otello di Shakespeare

Toni scuri per Edoardo Leo, certezza Vision Distribution, che dirige Non sono quello che sono, interessante rivisitazione dell'Otello di Shakespeare, avvalendosi di un cast di grandi professionisti: Jawad Moraqib, Ambrosia Caldarelli, Antonia Truppo, Matteo Olivetti, Michael Schermi e Vittorio Viviani. Al cinema a novembre. Invece, a dicembre, dopo la comparsata su Netflix, ritorna sul grande schermo Ferzan Ozpetek con Diamanti. Le riprese sono appena cominciate, e sul set il solito parterre di grandi nomi: da Luisa Ranieri a Jasmine Trinca, da Edoardo Purgatori (protagonista) a Kasia Smutniak, da Stefano Accorsi a Vinicio Marchioni e Vanessa Scalera.

Nel listino Vision Distribution non mancano le anticipazioni: Gennaro Nunziante, dopo Checco Zalone e Pio e Amedeo, dirige un altro comico di rottura, Angelo Duro, nel dissacrante Io sono la fine del mondo. Cast internazionale per Silvio Soldini e il suo Le assaggiatrici, tratto dal romanzo di Rosella Postorino: Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Thea Rasche. Al centro, la storia di un gruppo di donne, assaggiatrici per Hitler. In chiusura di listino, Hey Joe di Claudio Giovannesi con James Franco, Francesco Di Napoli, Giulia Ercolini e Aniello Arena. La trama? Siamo nel 1971, e James Franco interpreta Deean Barry, un veterano che torna in Italia dopo aver scoperto che la sua ragazza, rimasta incinta, è morta. Torna a Napoli per conoscere suo figlio, ormai cresciuto e diventato criminale.

I film Vision Distribution per la stagione 2024/2025