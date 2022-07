Doctor Strange nel Multiverso della Follia in 4K UHD e blu-ray, la recensione: un video spacca mascella

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in una scena d'azione

Il gran ritorno alla regia di un cinecomic di Sam Raimi ha funzionato alla grande, ha fatto breccia nel cuore dei fan dell'universo Marvel, ha convinto la critica e soprattutto ha avuto successo al botteghino. Tra autocitazioni, sequenze esplosive e psichedeliche, chicche imperdibili e venature horror, il viaggio nell'ignoto di un Doctor Strange molto fragile attraverso sconvolgenti realtà alternative, è un prodotto che era attesissimo in homevideo, dove è destinato a schizzare subito in vetta alle vendite. E come vedremo nella recensione di Doctor Strange nel multiverso della follia in 4K UHD e Blu-ray, il prodotto Marvel distribuito da Eagle Pictures risponde alle attese con un video a dir poco mozzafiato e un audio roboante, anche se è un po' sottotono negli extra.

Come detto, grazie a Eagle abbiamo potuto apprezzare l'edizione più prestigiosa di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ovvero quella a due dischi con le versioni 4K UHD e blu-ray. Potremmo utilizzare tutte le tipiche espressioni del caso: video da far cascare la mascella, immagini da lasciare a bocca aperta e così via. Ebbene anche tutte queste espressioni non riescono forse a rendere l'idea del video 4K UHD del film di Sam Raimi. Perché qui siamo davvero davanti a qualcosa di meraviglioso e difficilmente eguagliabile, un video caratterizzato da una nitidezza sorprendente e aggressiva, che non vacilla di un millimetro nemmeno durante le numerose sequenze d'azione frenetiche.

Ma l'aspetto più eclatante è certamente un croma abbagliante con un assortimento di colori vibrante ed energico che sembra lì lì per uscire dallo schermo. L'HDR10 assicura in ogni caso una brillantezza fantastica e una ricchezza di sfumatura pazzesca: giusto per parlare dei rossi, si va dal mantello di Strange ai vortici della scena con il Libro dei Vishanti, fino alle manifestazioni potenti di Scarlet Witch. Ma anche tutte le riproduzioni dei vari mondi presentano tonalità esuberanti e precise tra gialli corposi, verdi lussureggianti, rosa sgargianti, mix di viola, blu e quant'altro, e altre combinazioni perfino difficili da descrivere a parole.

Ma tutto questo non basterebbe a farne un video da urlo, senza un dettaglio che è incredibile per precisione e incisività. Ogni minimo particolare è riprodotto con contorni netti e taglienti e il tutto, come detto, non perde smalto nemmeno nelle sequenze più caotiche e confusionarie, come quella del passaggio nei molti universi. Oltre alle ambientazioni e agli abiti, anche gli incarnati rivelano qualsiasi piccola ruga, il trucco o altre minime curiosità. Anche sui fondali tutto è chiaramente distinguibile, perfino gli oggetti più piccoli, le crepe o i minuscoli detriti. Ovviamente il dettaglio è esaltato dalla luminosità radiosa delle immagini, che trasmettono bagliori e luccichii da ogni superficie.

E i particolari emergono netti anche dalle ombre grazie a un nero profondissimo e a una profondità che non viene meno neanche nelle situazioni di oscurità. Forse la perfezione digitale delle immagine e della loro immacolata fluidità è quasi l'unico punto debole, nel senso che magari risulterà un po' artificiale a chi adora sensazioni più cinematografiche, ma insomma fare critiche per la troppa perfezione ci sembra ingiusto. Per quanto riguarda il blu-ray il discorso è semplice: anch'esso è al top del formato e dà il meglio che può dare per le potenzialità del dischetto, ma è ovvio che dopo aver visto il 4K UHD, tutto sembra inevitabilmente distante.

L'audio: un turbinio di effetti che avvolge, ma il Dolby Atmos inglese è inarrivabile

Per quanto riguarda l'audio, per l'italiano bisogna accontentarsi di un Dolby Digital Plus 7.1, sicuramente ottimo ma ovviamente distante dal Dolby Atmos inglese, soprattutto in un film che mette a dura prova l'impianto come questo. Ad accomunare le due tracce il fatto che bisogna alzare parecchio il volume per arrivare a un ascolto davvero coinvolgente, ma una volta raggiunto il limite, la differenza è comunque corposa. Sia chiaro, la traccia italiana resta coinvolgente e spettacolare, gli effetti ruotano con decisione su tutti i diffusori in un turbinio molto suggestivo, la spazialità è notevole, l'apporto dell'asse posteriore è costante e preciso, i bassi riescono a farsi strada in modo soddisfacente.

Ma nelle numerose scene più fracassone, il Dolby Atmos la spunta nettamente per energia, spazialità, potenza dei bassi e per lo sfruttamento della verticalità, che si sente in modo evidente in varie scene, ad esempio con frammenti di detriti che volano sopra la testa in mezzo al caos oppure l'acqua che gocciola dall'alto in una scena specifica. Insomma la sensazione di immersione è totale, e in questo contesto i dialoghi restano puliti e decisi (un po' limitati in frequenza quelli italiani), mentre la colonna sonora di Danny Elfman risuona corposa e con grande calore.

Sottotono gli extra: un commento audio e 25 minuti di contributi

Solo discreto invece il reparto extra, con circa 25 minuti di materiale oltre a un commento audio, tutto contenuto sul disco blu-ray. Si parte con Costruendo il Multiverso (11'), che attraverso interviste al cast e alla troupe e vari filmati tratta di vari aspetti della produzione, del processo di creazione di nuovi mondi, del cattivo del film, dell'esplorazione del multiverso e degli effetti visivi. Si prosegue con Conosci America Chavez (3'), con focus sul personaggio, i suoi particolari poteri e il lavoro di Xochitl Gomez per interpretarlo. Troviamo poi Metodo per la follia (5') sul lavoro di Sam Raimi, il suo stile e i pareri degli altri realizzatori. Poi ancora Gag (2' e mezzo) con alcuni momenti divertenti delle riprese, e infine tre Scene tagliate per un totale di 3 minuti. A impreziosire il tutto il commento audio di Sam Raimi, Richie Palmer e Michael Waldron.