DOC - Nelle tue mani, la recensione del DVD: un cofanetto per Luca Argentero medico a caccia di ricordi

Doc - Nelle tue mani: Luca Argentero e Matilde Gioli in una scena della serie Rai

È stato il medical drama italiano che ha strizzato l'occhio a Dr House e Grey's Anatomy, che ha avuto grande successo negli ascolti televisivi e la cui ispirazione arriva da una vicenda vera, quella del dottor Pierdante Piccioni. Quindi, come vedremo nella recensione di Doc - Nelle tue mani in DVD, la serie tv con protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, aveva tutte le giuste premesse per poter dar vita a un cofanetto home video tutto dedicato, come avviene del resto per le serie di maggior successo straniere.

Doc - Nelle tue mani: un'immagine della serie Rai

In Doc - Nelle tue mani, serie tv targata Rai Fiction, il medico Andrea Fanti ha perso la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita dopo essere sopravvissuto a un tentativo di omicidio e da primario si ritrova paziente. Senza ricordi, l'uomo precipita in un mondo sconosciuto dove l'ospedale è l'unico posto in cui si sente veramente a casa. Come si diceva, la serie è ispirata alla storia vera del dottor Pier Dante Piccioni ed ai suoi libri, anche se poi prende una sua via ricca di colpi di scena costruiti per pura fiction (il tentato omicidio, la separazione, la morte del figlio), dove non mancano tensioni e dramma sentimentali.

Cofanetto a quattro dischi e buona qualità video

Adesso, dopo che DOC - Nelle tue mani si è vista sulla tv generalista in duo tronconi fra primavera e autunno 2020, arriva il cofanetto distribuito da Eagle Pictures che permette di gustarsi in un colpo solo tutti i 16 episodi. All'interno della bella confezione con slipcover, troviamo l'amaray con quattro DVD e in ciascun disco ci sono quattro episodi (oltre agli extra). Il video è su buonissimi livelli per il formato DVD. Anzi il dettaglio sui volti dei protagonisti, le ferite, le cicatrici, i macchinari dell'ospedale, sono molto ben definiti per il formato e non fanno rimpiangere troppo l'alta definizione.

Doc - Nelle tue mani: Giovanni Scifoni in una scena

Qualche leggera sfasatura invece si riscontra su medi e lunghi piani: qualche lieve fenomeno di aliasing o contorni sgranati sui fondali sono quasi inevitabili, anche per la compressione, ma i difetti restano contenuti e il quadro si mantiene sempre compatto e solido, con un croma vivace e adeguato comunque alla location.

Audio solo 2.0, ma il coinvolgimento è soddisfacente

Doc - Nelle tue mani: Giovanni Scifoni in una scena

Sul fronte audio, desta un po' di perplessità il fatto di doversi accontentare di un dolby digital 2.0: d'accordo che si tratta di una serie televisiva, ma ormai al giorno d'oggi il multicanale è all'ordine del giorno anche in questo settore. Comunque, alla prova dei fatti, poco male: Doc - Nelle tue mani non è certo una serie di azione ma soprattutto di atmosfera e va riconosciuto che, oltre a dialoghi impeccabili per timbro e chiarezza, l'audio offre un soddisfacente coinvolgimento, sia sugli effetti sonori, sia soprattutto nei momenti dedicati alla colonna sonora, particolarmente vigorosi e capaci di regalare anche una discreta spazialità.

Doc - Nelle tue mani: una scena della serie

Negli extra parla anche il dottore che ha perso davvero la memoria

Doc - Nelle tue mani: una scena della serie Rai

Per quanto riguarda gli extra, troviamo circa mezz'ora di materiale distribuito sui quattro dischi e ben strutturato per argomenti. Troviamo innanzitutto quattro gallerie fotografiche, una per disco dalla durata di 2 minuto e mezzo ciascuna. Poi ci sono tre featurette dedicate alla lavorazione della serie, Sul Set: Dalla realtà alla finzione (disco 1, durata 3 minuti), Sul Set: Gli specializzandi (disco 2, durata 2') e Sul set: Training (disco 3,durata 2') che parlano della sceneggiatura, di come portare in scena la storia vera, dei personaggi, sia protagonisti che comprimari.

Doc - Nelle tue mani: Luca Argentero inuna scena della serie Rai

E ci sono poi cinque featurette dedicate alla storia reale, in cui il dottor Pierdante Piccioni racconta la sua vera e incredibile esperienza di amnesia, in tutti i suoi vari aspetti. Le relative featurette si chiamano The Real Doc: "Non ho alternative se non il futuro" (disco 1, 3 minuti), The Real Doc: "Dalla parte del paziente" (disco 2, 3'), The Real Doc: "Il serpente e il gorilla" (disco 3, 2'), The Real Doc: "Il principe bastardo" (disco 4, 2' e mezzo) e The Real Doc: "Una parte di me" (disco 4, 1' e mezzo).