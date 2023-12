Il 2024 di Disney: da Povere Creature! al Regno del pianeta delle scimmie

Arrivati al termine di un anno che ha visto la Disney imporsi come primo distributore italiano, grazie ad Avatar e gli altri successi portati nelle nostre sale, alle Giornate professionali di Sorrento abbiamo dato uno sguardo a quello che ci aspetta per il 2024, che si preannuncia un altro anno di grande cinema e grandi film targati Walt Disney Italia. E non solo per l'animazione e i brand consolidati come Marvel, ma anche per alcune novità che vanno a coprire esigenze e pubblici diversi. Su tutti, Povere creature!.

Finalmente Lanthimos

Povere creature!: Emma Stone in una scena

Arriva finalmente nelle nostre sale, dal 25 gennaio, uno dei film che abbiamo amato alla scorsa Mostra del cinema di Venezia. Un film che rappresenta una rarità: il Leone d'oro che tutti ci aspettavamo e che è effettivamente arrivato. Povere creature! di Yorgos Lanthimos è un film sorprendente, splendidamente recitato da Emma Stone insieme a Willem Dafoe e Mark Ruffalo, che rappresenta un altro grande titolo del regista greco che il pubblico aveva già amato per La favorita.

La grande animazione

Wish: una scena del film

C'è poi ovviamente l'animazione e si comincia nell'immediato, a Natale, con Wish, il film che celebra il centenario dei Walt Disney Animation Studios e che ci porta nel magico regno di Rosas, dove la sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme a Star, la protagonista dovrà affrontare un nemico formidabile, il Re Magnifico, per salvare la sua comunità e dimostrare che possono accadere cose meravigliose, quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle.

Il tutto in attesa del ritorno di Pixar per il 2024, con uno dei titoli più attesi dell'anno, come dimostrano i numeri fatti dal trailer al suo lancio online. Si tratta ovviamente di Inside Out 2, nuovo capitolo del capolavoro dello studio che aggiunge un ulteriore fase alla crescita di Riley e delle sue emozioni: l'ansia!

Le possibili sorprese

Kingdom of the Planet of the Apes: la prima immagine

Grande spettacolo assicurato da uno dei titoli che arrivano dai 20th Century Fox Studios, ovvero Il regno del pianeta delle scimmie, che ci permetterà di vedere anche all'opera il regista Wes Ball, di recente sotto i riflettori perché scelto per dirigere l'adattamento live action di The Legend of Zelda di Nintendo, ma c'è anche il grande divertimento autoriale di Chi segna vince, firmato da Taika Waititi con un attore carismatico e amato come Michael Fassbender e l'emozione di Estranei, titolo che abbiamo visto e apprezzato alla recente Festa del Cinema di Roma.

I film del 2024 del listino Disney