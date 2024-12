Dalla zampata di fine anno di Mufasa al grande ritorno della Marvel: il 2025 di Disney

Con 8 milioni nel primo weekend, Oceania 2 è già un successo che punta a trainare l'ultimo mese dell'anno... in attesa di un altro film Disney: Mufasa, nelle sale dal 19 dicembre, anticipo di ciò che vedremo in un 2025 che sembra altrettanto forte. C'è prima di tutto il ritorno in forze della Marvel, dopo che nel 2024 abbiamo avuto il solo Deadpool & Wolverine, c'è ancora animazione oltre il prequel del Re Leone che vedremo a breve, c'è il live action di Biancaneve (con quello di Oceania a seguire), c'è l'attesissimo film con Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan. Insomma, tanta carne al fuoco per un 2025 da grandi risultati.

Il ritorno in grande stile della Marvel

Mufasa, live action Disney

È l'anno della Marvel, di nuovo. Si inizia infatti a febbraio con Captain America: Brave New World che ci consegna l'eredità di Steve Rogers e un attesissimo Harrison Ford che non vediamo l'ora di vedere come Hulk Rosso. Si prosegue con Thunderbolts (con quell'asterisco a fine titolo di cui siamo curiosi di conoscere il significato) e il suo inedito gruppo di personaggi disadattati, dalla Yelena di Forence Pugh a Red Guardian di David Harbour e il Bucky di Sebastian Stan. Personaggi pittoreschi che promettono uno spettacolo pirotecnico.

I protagonisti di Thunderbolts

E poi finalmente a luglio arrivano i Fantastici Quattro, con un casting intelligente che mette insieme volti del cinema americano amalgamandoli alla perfezione, da Pedro Pascal a Vanessa Kirby, fino a quel Joseph Quinn che è letteralmente esploso negli ultimi tempi. È il debutto nell'MCU che aspettiamo da tempo, dopo che Wolverine ha aperto le porte all'ingresso degli X-Men, e non vediamo l'ora di capire che strada prenderà l'universo Marvel dopo questo film.

Non solo Mufasa

Se Mufasa è ormai alle porte, il mondo dell'animazione Disney prosegue a giungo con un nuovo titolo Pixar, ovvero Elio che racconta di un bambino che sogna lo spazio e ci si trova catapultato, in attesa di chiudere poi l'anno con Zootropolis 2, di cui ci sarà modo di parlare abbondantemente in futuro. Ma paralleli all'animazione vera e propria ci sono gli adattamenti live action, come LIlo & Stitch, che riporta in scena un personaggio amatissimo dell'animazione, quasi un'icona per una fetta ampia di pubblico.

E poi c'è Biancaneve, la prima Principessa Disney che torna protagonista proseguendo, in qualche modo, l'anniversario del centenario celebrato con Wish lo scorso anno, con un gran cast che vede Rachel Zegler protagonista e Gal Gadot nei panni della regina cattiva. Appuntamento a marzo per vedere se il film sarà in grado di spazzar via le polemiche che avevano accompagnato i primi annunci.

A Complete Unknown: Timothée Chalamet e la versione di James Mangold dell'enigma Bob Dylan

Bob Dylan e gli altri

A Complete Unknown: Timothée Chalamet in una sequenza

C'è poi l'anima indipendente di Searchlight che quest'anno potrebbe raggiungere un pubblico molto ampio grazie a A Complete Unknown che racconta Bob Dylan con un camaleontico, e già in odore di Oscar, Timothée Chalamet. Un film che aspettiamo tantissimo e che potrebbe rappresentare la vera sorpresa dei primi mesi dell'anno. Non da meno, però, A Real Pain con un Kieran Culkin esplosivo accanto a Jesse Eisenberg, ma occhi puntati anche su Operazione Vendetta che riporta in scena il premio Oscar Rami Malek per una storia che promette tensione e action declinata in maniera originale.

