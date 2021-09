Crudelia in 4K UHD, la recensione: una bellissima Steelbook per lo scatenato live action Disney

La recensione di Crudelia in 4K UHD: la Disney confeziona una bellissima Steelbook a due dischi per il duello tra Emma Stone ed Emma Thompson. Ottimi video e audio, buono il pacchetto di extra.

La cover della Steelbook di Crudelia

Un Disney live action brillante e a tutto ritmo, basato sul duello tra due grandi attrici, da vedere nel miglior formato video possibile e con una splendida confezione metallica tanto amata dai collezionisti. Come vedremo nella recensione della steelbook di Crudelia in 4K UHD, il film sugli esordi ribelli di una delle antagoniste più celebri del mondo del cinema, ovvero la leggendaria Cruella de Vil (Crudelia De Mon), approda ora in homevideo con un prodotto Disney di alta qualità tecnica e ricco di extra.

L'interno e il retro della Steelbook di Crudelia

Ma non solo. L'edizione Disney del film di Craig Gillespie, nel quale Emma Thompson ed Emma Stone si fronteggiano senza esclusione di colpi, è dotato anche di un meraviglioso packaging. All'interno della sfiziosa steelbook, bellissima nella scelta delle immagini, troviamo due dischi, uno con la versione 4K UHD e l'altro in blu-ray HD, sul quale ci sono anche i contenuti speciali.

Il video 4K: quando la qualità è nella fedeltà al look

Crudelia: Emma Thompson in una scena del film

Partiamo dal video. Sarà che già la visione blu-ray è di alto livello, sarà che il film privilegia per larghi tratti un look flou con immagini calde e croma sobrio (a parte qualche fisiologica concessione alla vivacità sugli splendidi costumi) e contrasto non elevato, sta di fatto che la differenza fra la visione 4K UHD e l'HD non è così marcata rispetto a quanto avviene di solito. Questo non significa che il video non sia di alta qualità, anzi è estremamente fedele a fotografia e stile del film, ma forse gli amanti del dettaglio affilatissimo e incisivo non apprezzeranno fino in fondo un riversamento che invece è quanto mai rigoroso.

Crudelia: Emma Stone in un intenso primo piano

La qualità poi in alcune sequenze emerge anche sul piano della definizione: i volti delle protagonisti sono dettagliati e porosi, i tanti abiti esibiti in un film nel quale la moda è così importante, sono ricchissimi di particolari e di minuscole chicche, oltre che di brillanti colori. Perché certo l'immagine generale è calda e un po' soft, e questo si paga in profondità e nelle panoramiche, ma questo non significa che non ci sia anche una grande cura per i minimi dettagli. Quanto al croma, rispetto al blu-ray il 4K UHD presenta sicuramente una maggior brillantezza e un risalto particolare dei toni rossastri (che sia il vestito oppure il rossetto), oltre a una tonalità giallastra più in rilievo a scapito di quella verdognola, ma niente di stravolgente.

Crudelia, la recensione: Emma Stone è come Vivienne Westwood nella Londra del punk

Audio frizzante: la musica spinge più degli effetti sonori

Crudelia: Emma Stone in un'immagine del film

Sul fronte audio, la traccia italiana presenta un Dolby Digital Plus 7.1 frizzante e coinvolgente, che comunque a tratti sull'asse posteriore sembra privilegiare maggiormente l'energia della bellissima colonna sonora rispetto agli effetti sonori, comunque ben presenti. Ottimi anche i dialoghi e l'impatto generale nelle scene più frenetiche, anche se dinamica e spazialità sono buone ma non impressionano. Vanta qualche carta in più l'Atmos inglese (con core True HD), soprattutto sui bassi, ma nulla che crei un grande divario. Anche qui spazialità ottima, ma musica sempre privilegiata sugli effetti che a parte qualche scena movimentata non sono poi moltissimi. Da apprezzare ovviamente in questo caso la naturalezza dei dialoghi e delle interpretazioni.

Crudelia: Emma Stone con l'abito rosso fasciante

Gli extra: 45 minuti tutti da gustare

Crudelia: Emma Thompson durante una scena del film

Non travolgente, ma sicuramente di buon livello il reparto degli extra, oltre 45 minuti di contributi che troviamo tutti sul disco blu-ray. Si parte con Le due Emma (11'), che tratta il rapporto fra Emma Stone ed Emma Thompson e la loro preparazione per i rispettivi personaggi. Si prosegue con La quota "Braccio destro" (5' e mezzo), che analizza il ruolo di Jesper e Horace a fianco di Crudelia, con gli attori che spiegano anche l'evoluzione del rapporto quando Estrella si trasforma in Cruella.

Crudelia: Mark Strong in una scena del film

A seguire Crudelia Couture (10') che esplora il design e l'incredibile mondo di trucchi e costumi necessari per il film, e Il mondo di Crudelia (6' e mezzo), con la descrizione dei complessi set costruiti per le riprese, delle location e delle scenografie. Poi ancora Nuovi cani... vecchi trucchi (6') che racconta l'incredibile bravura degli attori-animali che hanno interpretato Buddy, Wink e i Dalmata e soprattutto il lavoro dei loro addestratori. Quindi Crudelia 101 (3' e mezzo) con i collegamenti con le origini del personaggio e il classico Disney La carica dei 101, poi per chiudere Errori (2') con gli sbagli sul set e due Scene tagliate (2').