Creed 2, Tessa Thompson: "Nel film una delle migliori proposte di matrimonio della storia del cinema!”

È brava, è bella, ha carisma, è determinata: Tessa Thompson è una delle attrici da tenere d'occhio, non solo perché la vedremo presto in due dei maggiori blockbuster di quest'anno, Avengers: Endgame e Men In Black: International, ma sopratutto per il suo grande talento, che le permette di passare con disinvoltura da film di fantascienza come Annientamento, ai cinecomics e alle pellicole dai toni più drammatici, come in Creed 2, dove riprende il ruolo di Bianca, cantante e compagna del pugile Adonis Creed (Michael B. Jordan).

In Creed II, al cinema in italia dal dà a Bianca molteplici sfumature: è infatti sia una partner su cui Adonis può contare, anche quando decide di accettare la sfida di Viktor Drago (Florian Munteanu), figlio di Ivan Drago (Dolph Lundgren), senza consultarla, una mamma premurosa e una cantante ambiziosa, che non vuole rinunciare al suo sogno nonostante stia perdendo progressivamente l'udito a causa di una malattia congenita.

Bianca è quindi un ottimo esempio, perché ci insegna a lottare anche quando sappiamo che potremmo perdere: quanto bisogno abbiamo di vedere al cinema personaggi così? Lo abbiamo chiesto all'attrice, che abbiamo incontrato a Londra, al junket europeo di Creed II: "Sì, servono personaggi così dinamici e complessi, interessanti, proprio come lei." Come abbiamo anticipato nella nostra recensione di Creed 2, la determinazione scorre potente nella coppia formata da Bianca e Adonis, anche grazie a Rocky: nell'ultimo incontro, Rocky Balboa, che ha sempre il volto di Sylvester Stallone, dice al figlio di Apollo Creed che vince chi lo vuole di più. Quanto desidera essere un'attrice in questo preciso momento Tessa Thompson? "Sono molto grata di poter fare quello che faccio: è quello che sognavo fin da quando ero molto piccola, è il mio lavoro e mi dà la possibilità di vedere il mondo. Credo che i film che vediamo ci aiutino a capire l'umanità: non riflettono soltanto i tempi in cui viviamo, ma possono cambiare il dibattito culturale. Quindi sì, lo amo, mi sento davvero fortunata."

Leggi anche: Creed 2: Dolph Lundgren è di nuovo Ivan Drago: "A volte un pugno è la miglior motivazione"

La proposta di matrimonio di Creed 2: una delle migliori di sempre?

In Creed II Adonis, dopo aver vinto il titolo di campione, chiede a Bianca di sposarlo: la proposta di matrimonio è goffa, fatta in bagno, un disastro, ma la risposta di lei è forse ancora meno romantica, uno "yo". Chi ha deciso di rispondere così? L'attrice: "È una cosa che ho deciso al momento, non era nella sceneggiatura, ho improvvisato: ho pensato che avesse senso per Bianca, perché rispecchia il suo modo di essere. È sempre onesta e la verità è che, per quanto ami Adonis, vuole essere sicura che entrambi siano pronti a fare questo passo. Per lei il matrimonio significa che le loro vite sono una cosa sola e non possono prendere decisioni separatamente. La verità è che Donnie non è pronto per questo quando le fa la proposta, perché accetta il combattimento senza nemmeno chiedere cosa ne pensa. Quindi penso che abbia ragione. Per me è una delle migliori proposte della storia del cinema, perché è onesta e dinamica: Hollywood a volte ci dà questa idea non vera di come l'amore dovrebbe essere, fa credere alle persone che quello che hanno nella vita reale non sia abbastanza romantico, ma la verità è che, quando due persone sono oneste e sincere tra di loro, da pari, quello è davvero un amore bellissimo. Amo la scena della proposta per questo motivo."

Leggi anche: Rocky: 10 cose (che forse non sapete)sulla saga di Sylvester Stallone

La nostra video intervista a Tessa Thompson