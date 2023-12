Crawlspace, la recensione: Henry Thomas per un film dall'intrattenimento prevedibile

La recensione di Crawlspace: i boschi dell'Oregon come sfondo per un survival thriller dove a 'resistere' c'è un idraulico con il volto di Henry Thomas. In streaming su Netflix.

Crawlspace va dritto al punto, senza troppi giri di parole. Gracilissimo e convenzionale nel linguaggio ma interessante nella struttura, standard nei dialoghi eppure coinvolgente nelle svolte. Novanta minuti che filano lisci, tra frecce, boschi, umidità e fiamme ossidriche. Un survival movie chiuso in un intercapedine, l'uomo comune che diventa eroe, e la più classica delle situazioni: il posto sbagliato, nel momento sbagliatissimo. Netflix scava nel mega-cesto dell'intrattenimento non-originale e distribuisce il film di L. Gustavo Cooper, nel quale ritroviamo Henry Thomas come protagonista (sì, l'Elliot di E.T.). Un film che, per linguaggio, diventa perfetto per una visione streaming, offrendo agli utenti una distrazione tanto immediata quanto volutamente superficiale.

Crawlspace, una foto del film

Niente di celebrale, puro passa tempo: Crawlspace gira su se stesso, segue l'odore di una vicenda inzuppata di sangue e dollari, e diventa la più classica della caccia al topo. Con una riflessione: film come Crawlspace, una volta, venivano trasmessi il sabato sera in tv, ora sono protagonisti delle offerte digitali delle piattaforme. Il paragone tra lo streaming e la televisione generalista si è sensibilmente spostato, acchiappando così un pubblico potenzialmente illimitato. Ecco, il thriller di L. Gustavo Cooper è un esempio perfetto: un mix di azione, di suspance, di colpi di scena e di buoni sentimenti. Con una somma del genere, la top 10 è garantita.

Crawlspace, la trama: un idraulico eroe per caso

Crawlspace, Henry Thomas nel film

Ma di che parla Crawlspace? Intanto, siamo nell'Oregon. Camice a quadri, fitti boschi, pick-up e sceriffi con la stella sul petto. Un panorama ben definito, che poggia tutto sulla suggestione visiva di un'iconografia battuta tanto dal cinema quanto dalla letteratura. A proposito di battute, i cattivi in questione sono dei bracconieri (di alberi protetti), intenzionati a mettere le mani su una sacca piena di soldi. Già perché sotto la storyline principale, ce n'è un'altra dalle ben più accentuate corde thriller. Tracce, diremmo, non propriamente originali, se non fosse che tengono in piedi il pretesto che accende l'azione: ecco allora il bonario Robert Mitchell (Henry Thomas), idraulico della zona, che si imbatte per caso nei due criminali, Sterling (Bradley Stryker) e Dooley (C. Ernst Harth). Per lui, ferito da una freccia, inizierà una lotta per la sopravvivenza, nascosto sotto il pavimento dello chalet che nasconde il bottino.

Se l'emotività di Henry Thomas salva il film

Crawlspace, una foto del film: siamo in Oregon

Chiaro, in Crawlspace, letteralmente 'spazio angusto', tutto va come deve andare. La prevedibilità prevale, il doppiaggio italiano non aiuta, e c'è una generale sensazione che rimanda a centinaia di film similari. Tuttavia, l'intrattenimento offerto risulta efficace, anche perché se la regia offre ben pochi spunti, limitandosi al compitino, è la destrutturazione dell'eroe ad essere notevole. Nessuno spirito coraggioso, nessuna abnegazione forzata nell'idraulico Robert, solo un senso di innata bontà. Ritrovandosi al centro di una pericolosa lotta, dovrà trovare il modo di uscire dalla trappola, utilizzando l'intelligenza come arma.

Crawlspace, una scena del film

Se la canonicità di Crawlspace è preponderante, il film di L. Gustavo Cooper (alla seconda regia, dopo June del 2015 e una serie di cortometraggi) riflette proprio su quel vecchio retaggio dei buoni troppo buoni. Robert è un personaggio efficace, l'uomo comune per cui fare il tifo, anche grazie al volto di Henry Thomas, riconoscibile e, in un certo senso, confortante. Se non fosse stato per lui, e se non fosse stato per le sfumature emotive che arricchiscono la sceneggiatura, Crawlspace sarebbe stato uno scontornato survival movie senza personalità. Almeno così abbiamo un motivo per vederlo...