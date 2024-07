Medusa Film: da Aldo, Giovanni e Giacomo a Cortina Express, il listino 2024/25 è nel segno della commedia

Commedia, commedia e ancora... Commedia. Formula rodata non si cambia, e allora il listino Medusa Film 2024/2025 continua a puntare sul marchio di fabbrica, distribuendo al cinema film pensati per il grande pubblico. Se i toni leggeri sono il punto di partenza, come sottolineato dall'AD Giampaolo Letta, durante la presentazione del listino alle Ciné - Giornate di Cinema di Riccione, nell'offerta theatrical non mancano note più soffuse e sentimentali. Tra l'altro, la stagione in chiusura per Medusa segna il buon risultato ottenuto da Riccardo Milani con la commedia Un mondo a parte, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele.

Biagio Venditti e Diego Abatantuono

Un successo che lancia, di conseguenza, gli appuntamenti invernali per la sezione cinema di Mediaset. E si parte guarda caso con un dramedy, tratto dal romanzo di Lorenzo Licalzi: Diego Abatantuono è il protagonista di L'ultima settimana di settembre diretto dall'esordiente Gianni De Blasi. Il film racconta di un ottantenne che parte per un catartico viaggio con il nipotino di quindici anni, con cui non ha mai avuto rapporti. Nel cast anche Biagio Venditti e Roberta Mattei.

Familia con Barbara Ronchi e Criature con Marco D'Amore

Riccardo Scamarcio e Mariela Garriga

Torna il Milanese imbruttito di Germano Lanzoni per Ricomincio da Taaac diretto da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi, con Paolo Calabresi, Claudio Bisio e Raul Cremona in aggiunta al cast. Umori più scuri in Muori di lei di Stefano Sardo con un interessante triangolo protagonista Riccardo Scamarcio, Maria Chiara Giannetta e Mariela Garriga. Attenzione anche al ritorno alla regia di Francesco Costabile, che per il suo Familia riunisce un ottimo cast: Barbara Ronchi, Francesco Di Leva e Francesco Gheghi. Il film è tratto dal romanzo Non sarà sempre così di Luigi Celeste. Tra le altre anticipazioni Medusa, l'esordio di Cécile Allegra, ossia Criature, con Marco D'Amore, Marianna Fontana e Maria Esposito, e poi la nuova puntata del family movie con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, 10 Giorni e..., ancora diretto da Alessandro Genovesi.

Le commedie Medusa che puntano al box office

Se di commedie parlavamo, il listino invernale di Medusa punta al box office: Aldo, Giovanni e Giacomo tornano sul grande schermo con Attitudini: Nessuna, 'sta volta diretti da Sophie Chiarello, dopo l'apprezzato documentario Il cerchio. Atmosfere natalizie con Eros Puglielli, che rispolvera il concetto di Cinepanettone per un film dal titolo emblematico: Cortina Express. Il cast? Ovviamente Christian De Sica, e poi Lillo Petrolo e Isabella Ferrari. Altro grande ritorno, la coppia campione d'incassi formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani, di nuovo insieme per un nuovo capitolo della saga: Bentornati al Sud. Come da tradizione Medusa, il listino ci anticipa già che rivedremo Ficarra e Picone in nuovo film appena annunciato.

I film Medusa per l'inverno 2024/2025