Come far innamorare Billy Walsh, la recensione: su Prime Video un'anonima rom-com adolescenziale

La recensione di Come far innamorare Billy Walsh, film dove il protagonista è innamorato della sua migliore amica da sempre, ma ora si trova a fare i conti con un pericoloso rivale.

Archie e Amelia sono migliori amici fin da quando si trovavano nella culla, con uno scambio di neonati che fece allora conoscere in circostanze tragicomiche i loro genitori. Da allora inseparabili, sono pronti a frequentare l'ultimo anno di liceo, prossimi a compiere la maggiore età in un periodo difficile quale quello dell'adolescenza. Lui nerd con gli occhiali, lei di origini indiane, trascorrono ore e ore insieme ma mentre lui è sicuro di amarla, lei non ha ancora compreso i sentimenti dell'amico, il quale fino ad oggi ha avuto paura di dichiararsi ufficialmente.

Come far innamorare Billy Walsh: Sebastian Croft in una scena

Nella nostra recensione di Come far innamorare Billy Walsh, scopriamo come Archie si ritenga finalmente pronto a fare il grande passo, salvo dover fare i conti con l'arrivo a scuola di un nuovo studente, Billy Walsh: aitante e carismatico, fa subito colpo su Amelia, che sostiene di essersene innamorata a prima vista. Archie ha il cuore a pezzi ma non demorde e per cercare di "eliminare" lo scomodo rivale, si inventa il fittizio personaggio di un bizzarro personaggio, esperto in problemi di cuore, per il quale si fa passare tramite un app di invecchiamento per smartphone. Il suo piano sembra andare inizialmente a buon fine ma...

Mai stata baciata

Come far innamorare Billy Walsh: Charithra Chandran in una scena

Il problema principale di un'operazione come questa è nel suo essere fuori tempo massimo, quasi anacronistica in un panorama di commedie adolescenziali che hanno ormai preso una via ben più decisa e audace, a volte con successo e altrove con ignominia, ma comunque ormai indirizzate a un nuovo capitolo. Nei novanta minuti di visione di Come far innamorare Billy Walsh ci troviamo invece di fronte a un triangolo di stampo relativamente classico, tra nerd e bulli, ragazzi popolari e cheerleader, a seguire un immaginario abusato senza particolare originalità. In questa nuova produzione sbarcata nel catalogo di Amazon Prime Video come original, assistiamo poi al fastidioso, ripetitivo, tentativo di rompere continuamente la quarta parete: il protagonista dialoga con il pubblico, al quale confessa le sue emozioni - sostituendosi di fatto in prima persona al voice-over d'ordinanza - per poi stoppare anche il tempo a seconda dell'occasione. Una soluzione che viene ben presto a noia, anche per lo scarso carisma di Sebastian Croft, che arriva alla fine arrancando vistosamente.

La vita è strana...ma non troppo

Come far innamorare Billy Walsh: una scena del film

L'ambientazione scolastica è la tipica, con questa scuola "prestigiosa" frequentata da rampolli e figli di papà, con gli adulti / insegnanti pressoché assenti e i soli genitori a dar fondamentali consigli di vita, anche se pure in questo caso meno convincenti rispetto al solito. Ecco così che il racconto si trascina su una serie di gag più o meno elaborate che vanno a segno raramente, lasciando procedere per inerzia una narrazione ovviamente destinata al solo lieto-fine possibile, con tanto di scontati colpi di scena a poterlo potenzialmente guastare, salvo poi rivelarsi classiche scaramucce preparatorie. A infondere un po' di verve a un racconto altrimenti telefonato è la simpatia ed energia di Charithra Chandran, già vista nella popolare serie in costume Bridgerton, che infonde ad Amelia la giusta dose di fascino esotico e timidezza, classico "brutto anatroccolo" pronto a trasformarsi in principessa secondo le logiche della sceneggiatura.

Consigli d'amore

Come far innamorare Billy Walsh: un'immagine del film

Alcune trovate risultano poi ben più che improbabili, anche contestualizzate ad un approccio volutamente leggero al filone delle teen-comedy: Archie che si camuffa tramite un programma ad hoc e assume le sembianze di un vecchio saggio esperto in questioni romantiche è davvero troppo, e soprattutto certe bassezze ed errori vengono perdonati in maniera fin troppo permissiva, dando l'impressione che la storia sia forzata enormemente per arrivare allo scontato, succitato, epilogo. Tra citazioni a Io vi troverò (2008) e una passione per gli horror di Romero, con i protagonisti che al cinema guardano La notte dei morti viventi (1968) sapendone le battute a memorie, fino alla retrospettiva su Chuck Norris, si cerca di guardare ad un immaginario cinefilo a prova di grande pubblico, pur senza mai approfondire a dovere le varie passioni da nerd o di cinefilia. A mancare paradossalmente è proprio l'esplorazione del background dei due amici / innamorati, che risultano appena abbozzati e con i quali è difficile entrare pienamente in sintonia.